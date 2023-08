Denver, Düsseldorf Bei Warren Buffett läuft das Geschäft wieder normal. Der CEO von Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt, gab das Unternehmen am Samstag bekannt. Der Betriebsgewinn stieg erstmals auf über 10 Milliarden US-Dollar, was vor allem auf ein starkes Versicherungsgeschäft zurückzuführen ist.

Zu dem Mischkonzern mit Sitz in Omaha, Nebraska, gehören außerdem rund 80 kleine und mittlere Unternehmen wie der Bekleidungshersteller Fruit of the Loom, der Fertighauslieferant Clayton Homes und der Privatjet-Vermieter Net Jets. Berkshire besitzt außerdem ein Aktienportfolio im Wert von rund 350 Milliarden US-Dollar sowie eine Industrie- und eine Energiesparte.

Letzteres dürfte in den kommenden Jahren verstärkt in den Fokus rücken. Buffett ist für seine Geduld und seinen langen Anlagehorizont bekannt. Nirgendwo wird das deutlicher als bei seinen Energieinvestitionen.

Lesen Sie jetzt weiter Erhalten Sie Zugriff auf diesen und alle anderen Artikel im Web und in unserer App 4 Wochen lang kostenlos. Weiter