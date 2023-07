Umfragen zufolge hat die AfD vor allem im Osten an Stärke gewonnen. Eine Region, die vielerorts bereits mit Migration zu kämpfen hat. Laut dem Wirtschaftsexperten Malmendier könnte der Erfolg der Rechtspopulisten dazu führen, dass nicht genügend Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert werden können.

Wirtschaftswissenschaftlerin Ulrike Malmendier warnt vor schwerwiegenden Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn der Aufschwung der AfD anhält. „Unser Land braucht dringend nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte auf allen Ebenen, damit der Wohlstand erhalten bleiben kann“, sagte der Professor für Finanzmarktökonomie den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut einem vorläufigen Bericht. „Die Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland wird nicht in ausreichendem Maße gelingen, wenn eine Abschottungspartei wie die AfD immer beliebter wird – und die Polarisierung in den Vordergrund rückt.“

Deutschland mit seiner komplizierten Sprache, der Bürokratie und der unzureichenden Kinderbetreuung habe es schon jetzt schwer, Fachkräfte zum Bleiben zu bewegen, sagte das Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung den Zeitungen. Die Willkommenskultur in Deutschland lässt zu wünschen übrig. Der Vormarsch nationalistischer Kräfte wird die Rekrutierung von Fachkräften sicherlich nicht einfacher machen. „Gerade in Regionen, in denen wir gerne größere Unternehmen mit höheren Löhnen ansiedeln würden“, sagte Malmendier.

Deutschland braucht jedes Jahr 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Das zeigten Zahlen aus dem Geschäftsbericht 2022/23. Allerdings benötigt das Land aufgrund der hohen Abwanderungsquote jährlich rund 1,5 Millionen brutto angeworbene Arbeitskräfte. Die Wirtschaft fügte hinzu, dass der Wettbewerb um Arbeitskräfte in Europa hart sei und mangelnde Akzeptanzbereitschaft sicherlich nicht helfen werde.