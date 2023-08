Die EVG-Mitglieder haben bis Ende August Zeit, über die Annahme des Schlichtungsergebnisses abzustimmen. (Foto: dpa) Warnstreik der Eisenbahngewerkschaft EVG Ende März

Berlin Die Bahngewerkschaft EVG legte mehrfach den Zugverkehr lahm, Verdi ließ die Mitglieder der Post über einen offenen Arbeitskampf abstimmen und Arbeitgeber in der Süßwarenindustrie verhinderten Warnstreiks vor Gericht: Die Tarifstreitigkeiten in Deutschland verliefen zunächst erbitterter So stark wie seit 2015 nicht mehr. Ein Grund dafür sind die starken Preissteigerungen, die teilweise zu harten Verteilungskämpfen führen.

Das geht aus dem halbjährlichen Tarifbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

„Nach drei Jahren realer Lohneinbußen sind die Forderungen der Gewerkschaften anspruchsvoller und damit auch die Tarifverhandlungen konfliktreicher“, sagt IW-Tarifexperte Hagen Lesch, der die Studie gemeinsam mit Lennart Eckle erstellt hat.

Im ersten Halbjahr fanden in den 20 vom IW untersuchten Branchen 13 Tarifverhandlungen statt. Viele von ihnen haben bereits ihren Abschluss gemacht: die Post, die städtischen Kliniken, der öffentliche Dienst, die Papierindustrie, die Süßwarenindustrie, die Textilindustrie und T-Systems.