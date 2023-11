Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Einschränkungen an Universitätskliniken möglich – Nachrichten – WDR – Nachrichten

Im Tarifstreit zwischen Staatsbediensteten kam es am Dienstag bundesweit zu ersten Warnstreiks. Betroffen war auch das Universitätsklinikum Düsseldorf, an dem sich 500 Mitarbeiter beteiligten. Unter den Anwesenden waren Reinigungskräfte sowie Sicherheits- und Logistikmitarbeiter. Eine Verdi-Sprecherin sagte, die Beschäftigten seien entschlossen, weitere Warnstreiks durchzuführen. Sie waren „ enttäuscht „dass die Arbeitgeber in den bisherigen Verhandlungen noch kein eigenes Tarifangebot gemacht haben.“

Streik in Kliniken: „Massive Einschränkungen“



Warnstreik vor dem Universitätsklinikum Köln | Bildquelle: Marion Liedl



Nun soll der Druck auf die Arbeitgeber noch einmal erhöht werden. Am Mittwoch traten Mitarbeiter der Universitätsklinik Köln in den Warnstreik. Am Donnerstag folgten die Universitätskliniken Bonn, Essen und Münster. Was bedeutet das für Patienten? Eine ambulante und stationäre Behandlung wird voraussichtlich nur eingeschränkt möglich sein.

Die angekündigten Streikmaßnahmen sehen vor, die Bettenkapazitäten auf ausgewählten Stationen zu reduzieren und Operationssäle zu schließen, teilte auch das Universitätsklinikum Münster auf seiner Homepage mit. „ Betroffene Patienten werden nach Möglichkeit von den jeweiligen Kliniken über Terminabsagen und -verschiebungen informiert. Auch am Streiktag kann es zu Einschränkungen in den Ambulanzen, Sprechstunden und anderen Bereichen kommen .“ Das Essener Klinikum erwartet außerdem „ erhebliche Beeinträchtigungen „.

Weitere Aktionen sind angekündigt – etwa bei Straßen NRW, der Statistikbehörde IT NRW und an der Universität Duisburg-Essen.

Forderung: Mindestens 500 Euro mehr Gehalt

Die Warnstreiks seien notwendig, weil die Arbeitgeber in den Bundesländern nicht bereit seien, etwas gegen die unzureichende Bezahlung der Arbeitnehmer zu unternehmen, sagt Verdi-Landesgeschäftsführerin Gabriele Schmidt. „ Die Arbeitgeber der Länder reagieren weder auf die Stresssituation noch auf die unzureichende Entlohnung der Arbeitnehmer. Deshalb kommt es in den kommenden Wochen zu ersten Warnstreiks in NRW „, so Schmidt weiter. Den Ländern fehlen nicht nur mehrere Hunderttausend Arbeitnehmer, auch die Gehaltsunterschiede zwischen Bund und Kommunen betragen im Schnitt mehr als 10 Prozent.



Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt | Bildquelle: WDR/dpa



Verdi fordert eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes. Für Auszubildende fordert die Gewerkschaft eine Gehaltserhöhung um 200 Euro und eine Festanstellung nach bestandener Abschlussprüfung. Die Verhandlungen werden am 7. und 8. Dezember fortgesetzt.

Unsere Quellen: