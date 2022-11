Warnstreik und Massenkundgebung bei Audi – SWR Aktuell

Im Streit um bessere Bedingungen hat die IG Metall Heilbronn-Neckarsulm am Dienstag zu einem Warnstreik in Neckarsulm aufgerufen. Tausende Audi-Mitarbeiter kamen.

Im bundesweiten Tarifkampf in der Metall- und Elektroindustrie gehen die Streiks weiter. Bis zu 6.000 Mitarbeiter von Audi, Kolbenschmidt und HUAYU AluTech legten am Dienstagmorgen die Arbeit nieder. Hauptredner bei der anschließenden Kundgebung auf dem Marktplatz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) war Roman Zitzelsberger, Kreisgeschäftsführer der IG Metall Baden-Württemberg. Er sagte, das Angebot des Arbeitgebers sei wie die Empfehlung eines Arztes, dass „gegen Kopfschmerzen hilft, sich mit einer Holzlatte auf den Kopf zu schlagen“.



































Betriebsratsvorsitzender prangert hohe Dividendenzahlungen an

Den Arbeitgebern gehe es nicht so schlecht, wie sie behaupten, sagte Rainer Schirmer, Audi-Betriebsratsvorsitzender bei der Kundgebung. Während die Menschen in Neckarsulm und anderswo um acht Prozent mehr Löhne kämpfen, erhalten die Aktionäre gleichzeitig hohe Dividendenzahlungen, ärgert er sich. Deshalb seien die acht Prozent „wohlverdient“.



Erinnerungen an einen Streiktag: Roman Zitzelsberger, Michael Unser (IG Metall Heilbronn-Neckarsulm) und Rainer Schirmer (von links nach rechts) auf dem Neckarsulmer Marktplatz





Erste Anzeichen einer Unterbringung durch Arbeitgeber

Um die aktuell hohen Lebenshaltungskosten auszugleichen, sei eine Doppelstrategie wichtig: auf der einen Seite der Staat mit Erleichterungen wie einer Energiepreisbremse, auf der anderen Seite die Arbeitgeber mit höheren Löhnen. Jetzt habe die Regierung geliefert, sagte Zitzelsberger, jetzt seien die Arbeitgeber dran.

Hier sieht Zitzelsberger erste positive Anzeichen für die nächste Verhandlungsrunde. Gegenüber dem SWR erklärte er, dass eine komplette Ablehnung einer prozentualen Erhöhung seitens des Arbeitgebers nicht mehr gegeben sei. Stattdessen gebe es „erste Signale“, dass man bereit sei, ernsthaft zu verhandeln. Es gebe kein konkretes Angebot, aber „eine Idee, wie man das Ganze lösen könnte“.

Mitarbeiter können die Arbeit unterbrechen

Die Auswirkungen des Warnstreiks auf die Produktion am Audi-Standort Neckarsulm könnten erst im Nachhinein beurteilt werden, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage des SWR.

In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: „Es gehört zum Rahmen einer Tarifrunde, dass die Verbände miteinander verhandeln – und wir als Unternehmen sind in laufende Verhandlungen nicht direkt eingebunden.“ Für Audi sitzen die Arbeitgeberverbände vbm und Südwestmetall.“ am Verhandlungstisch. […] Grundsätzlich können alle gewerkschaftlich zum Streik aufgerufenen Audi-Beschäftigten von ihrem Recht Gebrauch machen und die Arbeit niederzulegen.“

24-Stunden-Streiks angekündigt

Seit rund zwei Wochen dauern die Warnstreiks in der gesamten Region an. Insgesamt hat die IG Metall rund 150.000 Beschäftigte aus über 400 Unternehmen zum Streik aufgerufen. Sie fordern acht Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Neben der Aktion in Neckarsulm sind für Dienstag in insgesamt zehn Städten in Baden-Württemberg Warnstreiks angekündigt. Die fünfte Verhandlungsrunde findet am 17. November in Ludwigsburg statt. Kommt es zu keiner Einigung, kann es sogar zu 24-Stunden-Streiks kommen.