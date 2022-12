Warnock, Walker: Stark unterschiedliche Wahlmöglichkeiten für schwarze Wähler

ATLANTA (AP) – Raphael Warnock ist der erste schwarze US-Senator aus Georgia, der mit einem Sonderwahlsieg im Januar 2021, fast 245 Jahre nach der Gründung der Nation, die Farbbarriere für einen der ursprünglich 13 Bundesstaaten durchbrochen hat.

Jetzt hofft er, eine weitere Auszeichnung hinzuzufügen, indem er in einer Stichwahl am Dienstag eine volle Amtszeit von sechs Jahren gewinnt. Im Weg steht ein weiterer schwarzer Mann, der republikanische Herausforderer Herschel Walker.

Beide Männer sind im tiefen Süden im Zuge der Bürgerrechtsbewegung gemeinsam aufgewachsen und würden als erste schwarze Person, die aus Georgia für eine volle Amtszeit im Senat gewählt wurde, Geschichte schreiben. Doch Warnock und Walker haben unterschiedliche Wege eingeschlagen und bieten eindeutig gegensätzliche Visionen für das Land, einschließlich Rasse und Rassismus.

Schwarze Wähler sagen, die Wahl sei hart: Warnock, der leitende Geistliche der Kirche von Martin Luther King in Atlanta, wiederholt traditionelle liberale Vorstellungen von der Erfahrung der Schwarzen; und Walker, eine Fußballikone der University of Georgia, spricht die Sprache des weißen kulturellen Konservatismus und macht sich unter anderem über Warnocks Interpretationen von King lustig.

„Die Republikaner scheinen gedacht zu haben, sie könnten Herschel Walker aufstellen und die Schwarzen verwirren“, sagte Bryce Berry, Präsident des Young Democrats-Kapitels von Georgia und Senior am Morehouse College, einem historisch schwarzen Campus, an dem sowohl King als auch Warnock ihren Abschluss machten.

Berry stand unter einer Campus-Statue von King und fuhr fort: „Wir sind nicht verwirrt.“

Andere schwarze Wähler stellten Fragen zu Walkers Vergangenheit – seinen falschen Behauptungen über seine geschäftlichen und beruflichen Erfolge, Fälle von Gewalt gegen seine Ex-Frau – und die Art und Weise, wie er als Kandidat über einige politische Diskussionen stolpert. Einige sagten, sie glauben, dass GOP-Führer Walkers Ruhm als geliebter Heisman Trophy-Gewinner und nationaler Champion, der für die Georgia Bulldogs zurückläuft, ausnutzen.

„Wie kann man sich als Schwarzer so ausnutzen lassen?“ fragte Angela Heard, eine Staatsangestellte aus Jonesboro. „Ich denke, Sie sollten besser mit Ihren Leuten in Kontakt bleiben, anstatt ein Kumpel für jemanden zu sein.“

Sogar einige schwarze Konservative, die Walker unterstützen, beklagen seine Kandidatur als verpasste Gelegenheit, die Reichweite der Republikaner auf einen wichtigen Teil der Wählerschaft auszudehnen, die überwiegend demokratisch bleibt.

„Ich glaube nicht, dass Herschel Walker für den durchschnittlichen schwarzen Amerikaner über genügend Lebenserfahrung verfügt, um sich mit ihm zu identifizieren“, sagte Avion Abreu, ein 34-jähriger Immobilienmakler, der in Marietta lebt und Walker seit der GOP-Primärkampagne unterstützt .

Warnock führte Walker mit etwa 37.000 Stimmen von fast 4 Millionen abgegebenen Stimmen bei den Parlamentswahlen im November an. AP VoteCast, eine Umfrage unter mehr als 3.200 Wählern im Staat, zeigte, dass Warnock 90 % der schwarzen Wähler gewann. Walker hingegen gewann 68 % der weißen Wähler.

VoteCast-Daten in der Stichwahl 2021 deuteten darauf hin, dass schwarze Wähler dazu beigetragen haben, Warnocks Sieg über den damaligen Sen zu befeuern. Kelly Loeffler, die fast ein Drittel dieser Wähler ausmacht, etwas mehr als der Anteil der Schwarzen an der allgemeinen Wählerschaft 2020.

Die Kampagne des Senators hat seitdem gesagt, dass er eine gemischtrassige Koalition zusammenstellen müsste, darunter viele gemäßigte weiße Wähler, um die Wiederwahl in einem Zwischenwahljahr zu gewinnen. Aber sie haben nicht bestritten, dass eine starke schwarze Wahlbeteiligung trotzdem notwendig wäre.

Das Republikanische Nationalkomitee hat mit einem eigenen Anstieg der Reichweite der schwarzen Wähler geantwortet und Gemeindezentren in mehreren stark von Schwarzen geprägten Gebieten des Staates eröffnet. Aber die Ergebnisse der allgemeinen Wahlen werfen Fragen über die Wirksamkeit auf, zumindest für Walker.

Abreu sagte, sie glaube, Walker könne die Stichwahl noch gewinnen, müsse es aber mit der üblichen, überwiegend weißen GOP-Koalition tun, die von Parteiloyalität und der Betonung kultureller Themen durch den 60-jährigen Kandidaten bewegt werde. Seine Kampagne, sagte sie, „hat nicht die ganze Geschichte von Herschels Leben erzählt und sie den Menschen erzählt, mit einer Erklärung, wie er ihnen helfen wird.“

Tatsächlich teilen Walker und Warnock ihre Geschichten als schwarze Männer ganz anders.

Warnock verwendet nicht oft Ausdrücke wie „die schwarze Kirche“ oder „die schwarze Erfahrung“, sondern lässt diese Institutionen und Ideen in seine Argumente einfließen.

Der Senator merkt manchmal an, dass andere „mich gerne vorstellen und sagen, ich sei der erste schwarze Senator aus Georgia“. Er sagt, die Wähler in Georgia hätten 2021 „Erstaunliches geleistet“, fügt aber hinzu, dass es mehr um die politischen Ergebnisse eines demokratischen Senats gehe. Der 1969 geborene bezeichnet sich selbst als „Sohn der Bürgerrechtsbewegung“. Er spricht von Kings Wunsch nach „einer geliebten Gemeinschaft“, einer inklusiven Gesellschaft, sagt Warnock, die in dem Glauben verankert ist, dass „wir alle einen Funken des Göttlichen in uns tragen“.

Er wirbt für seine Senatsarbeit zur Bekämpfung der Müttersterblichkeit und stellt fest, dass das Problem bei schwarzen Frauen akut ist. Er führt Kampagnen mit Alumni der schwarzen Burschenschaft und Schwesternschaft. Und er erzählt von seiner achtzigjährigen Mutter, die ihre „Hände, die einst die Baumwolle von jemand anderem gepflückt haben“, benutzte, um „einen Stimmzettel für ihren jüngsten Sohn zum Senator der Vereinigten Staaten abzugeben“.

„Nur in Amerika ist meine Geschichte möglich“, schließt er.

Walker hingegen identifiziert sich oft direkter nach Rasse, normalerweise mit Humor.

„Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich schwarz bin“, sagt er einem Publikum, das oft fast ausschließlich weiß ist. Aber diese joviale Seite ist der Vorläufer seiner Anklage gegen eine Gesellschaft – und einen politischen Rivalen – die seiner Meinung nach von Diskussionen über Rasse und Rassismus verzehrt werden.

„Mein Gegner sagt, Amerika sollte sich für seine Weiße entschuldigen“, sagt Walker in den meisten Wahlkampfreden, eine Behauptung, die auf einigen von Warnocks Predigten basiert, die sich auf institutionellen Rassismus beziehen.

Walker beruft sich auf King – „einen großartigen Mann“ – mit einer Zeile aus seiner „I Have a Dream Speech“ von 1963 und beschuldigt Warnock, „uns nach Rassen zu spalten“. „Er ist in einer Kirche, wo ein Mann über den Inhalt deines Charakters gesprochen hat, nicht über deine Hautfarbe“, sagte Walker am 10. November, seiner ersten Kundgebung der Stichwahlkampagne, zu Unterstützern in Canton. In Forsyth County sprengte er letzte Woche Schulen, von denen er darauf bestand, „Critical Race Theory“ zu unterrichten.

„Lass dir von niemandem sagen, dass du Rassist bist“, sagte er im August bei einer „Women for Herschel“-Veranstaltung, zu der auch Alveda King gehörte, die konservativ-evangelikale Nichte des ermordeten Bürgerrechtlers.

Er schimpft Warnock als Anti-Strafverfolgungsbehörden, aber ohne Kontext zu Polizeimorden an schwarzen Bürgern. „Ich möchte mich hinter unsere Männer und Frauen in Blau stellen“, sagte Walker in Forsyth.

Walker wirbt für sein „Food-Service-Unternehmen im Besitz von Minderheiten“. Als er bei einem Wahlkampfstopp im Herbst mit Reportern sprach, erinnerte er sich daran, nur ein Jahrzehnt nach der Integration des Fußballprogramms in seine ersten schwarzen Stipendiaten ein Neuling an der University of Georgia zu sein. Aber wenn er den Wählern von seinen sportlichen und beruflichen Erfolgen erzählt, spielt er nicht auf Rennen an, sondern spricht in Begriffen des Glaubens.

„Der Herr hat mich gesegnet“, sagt er über jeden Meilenstein.

Es ist ein Kontrast zu Warnocks Darstellung, in Sozialwohnungen in Savannah aufzuwachsen, Morehouse wegen King zu wählen und einen Pell Grant für Studienbeihilfen zu erhalten. „Ich spreche von guter öffentlicher Ordnung“, sagt der Senator.

Doyal Siddell, ein 66-jähriger schwarzer Rentner aus Douglasville, sagte, Walkers Pitch sei von vielen schwarzen Wählern abgeschnitten. „Nur weil du aus der Community kommst, heißt das noch lange nicht, dass du die Community verstehst“, sagte er.

Es ist ein Gegensatz, der nicht vollständig durch die parteiische Identität der Philosophie erklärt wird.

Senator Tim Scott aus South Carolina, der einzige schwarze Republikaner des Senats, spricht offen über die Kämpfe seiner Familie durch die Trennung von Jim Crow, einschließlich seines Großvaters, der nie lesen und schreiben gelernt hat, und er hebt seinen Status als einziger schwarzer Amerikaner in der Geschichte hervor sowohl ins Repräsentantenhaus als auch in den Senat gewählt.

„Unsere Familie ist in einem Leben von der Baumwolle zum Kongress gegangen“, sagte Scott als Hauptredner des Republican National Convention 2020.

In Morehouse sagte Berry, Walker könne einige schwarze Konservative und Unparteiische finden. Aber er musste auftauchen und seine Umgebung anerkennen.

„Sie sehen den Senator in den Vororten, in republikanischen Gegenden“, sagte Berry. „Herschel Walker war noch nicht einmal auf unserem Campus. Er führt keine Kampagne, die suggeriert, er wolle alle Georgier vertreten.“

___

Der Associated Press-Autor Jeff Amy hat zu diesem Bericht beigetragen.

___

Bill Barrow, The Associated Press