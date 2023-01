Warner und Rubio fordern gemeinsam die Dokumentenaufsicht für die nationale Sicherheit

Dokumentensätze, die letztes Jahr in Trumps Wohnung in Mar-a-Lago und an Orten gefunden wurden, die in den letzten Monaten mit Biden in Verbindung gebracht wurden, enthielten geheimes Material, und Rubio und Warner (D-Va.) Sagten, sie hätten ein Recht darauf, den Inhalt zu kennen inwieweit dies die nationale Sicherheit beeinträchtigen könnte.

Das unmittelbarste Problem sei die Feststellung, ob die Dokumente von Trump und Biden Quellen und Methoden zum Sammeln von Informationen enthielten oder ob sie aktuell genug waren, um eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darzustellen, sagte Warner.

„Wir sind uns einig, dass wir einen Weg finden müssen, unsere Arbeit zu erledigen. Das heißt, wir brauchen diese Dokumente“, sagte Warner.

Die Mitglieder des Kongresses interessierten sich nicht für individuelle Strafrechtsangelegenheiten, sagte Rubio.

„Wir interessieren uns nicht für die Zeitlinie, das Tick-Tack, das Wer-hat-was, wer-hat-das“, sagte er.

Und als Mitglieder des Kongresses, die Zugang zu geheimen Materialien haben, haben die Senatoren möglicherweise bereits Zugang zu den spezifischen Dokumenten, aber sie „wissen einfach nicht, um welche es sich handelt“, fügte er hinzu.

Während Warner anerkennt, dass die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Avril Haines, für Klassifizierungsfragen zuständig ist, sagte er, der Kongress könne umfassende Maßnahmen ergreifen, indem er Leitlinien zur Klassifizierung für Exekutivbehörden verfasst.

Rubio sagte, er würde es vorziehen, nicht „diesen Weg einzuschlagen“, Gelder von beteiligten Agenturen zurückzuhalten. Aber er fügte hinzu: „Wir werden nicht hier sitzen und den ganzen Tag nur Pressemitteilungen herausgeben.“

Zu den geheimen Dokumenten, die aus dem Haus des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence übergeben wurden, sagte Warner: „Wir haben uns nicht wirklich so sehr auf die Pence-Dokumente konzentriert, aber wer weiß, welche zusätzlichen Schuhe fallen könnten.“