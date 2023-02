Warner Bros. Discovery zal werken aan “multiple Lord of the Rings movies” met het productiebedrijf achter de originele filmtrilogie, New Line Cinema. De deal werd aangekondigd door Warner Bros.’ CEO David Zaslav tijdens de Q4-winstoproep van het bedrijf op donderdag, hoewel hij geen aanvullende details gaf over hoe die films eruit zullen zien of waarop ze gebaseerd zullen zijn.

De twee bedrijven werkten al samen aan een animatiefilm genaamd The Lord of the Rings: De oorlog van de Rohirrimdie in 2024 uitkomt. De aankondiging bevestigt dat de anime niet de enige film zal zijn die we zien van het partnerschap (of, moet ik zeggen, fellowship).

Natuurlijk zullen Warner Bros. en New Line niet de enige bedrijven zijn die content produceren die zich afspeelt in Midden-aarde. Amazon werkt momenteel aan een tweede seizoen van zijn Ringen van kracht show, en Embracer Group (die nu de rechten bezit om verhalen te maken in het universum van Tolkien) heeft gezegd dat het “extra films onderzoekt op basis van iconische personages zoals Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn.”