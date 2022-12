Warner Bros Discovery steht kurz davor, Max als Ersatz für HBO Max auszuwählen

Warner Bros. Entdeckung Führungskräfte stehen kurz davor, einen neuen Namen und eine neue Plattform für den bald startenden Streaming-Dienst zu formulieren, der die bereits bestehenden Dienste HBO Max und Discovery+ kombinieren wird.

Der erwartete Name der fusionierten Plattform, „Max“, wird laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen von den Anwälten des Unternehmens überprüft.

Die Führungskräfte haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen und der Name könnte noch geändert werden, aber Max ist die wahrscheinliche Wahl, sagten die Leute, die darum baten, nicht genannt zu werden, weil die Diskussionen privat sind. Einige Führungskräfte debattieren noch über einen endgültigen Namen, sagten zwei der Personen. Intern hat Warner Bros. Discovery dem neuen Dienst den Codenamen „BEAM“ gegeben, während ein endgültiger Name diskutiert wird, sagten die Leute. Anwälte überprüfen auch andere Namen.

Die App selbst wird Ähnlichkeiten mit der Plattform von Disney+ haben, mit den Marken von Warner Bros. Discovery als einzelne Kacheln, sagten die Leute. HBO, Discovery, DC Comics und Warner Bros. werden zu den Landezentren auf der Plattform gehören, fügten die Personen hinzu.

Ein Sprecher von Warner Bros. Discovery sagte, ein Name werde noch diskutiert.

CNBC berichtete letztes Jahr, dass Führungskräfte von WarnerMedia einen neuen Namen für den kombinierten Streaming-Dienst wollten. Während das Branding von HBO Max mit HBO das Prestige-Image des Produkts kristallisierte, waren mehrere Führungskräfte der Meinung, dass der Name die Marke HBO letztendlich verwässern könnte, da die Verbraucher ihn mit allem im Streaming-Dienst verwechseln.

Chief Executive David Zaslav hat die Ausgaben für die Originalserien von HBO Max gekürzt, was dazu beigetragen hat, das Branding von HBO zu reformieren. Dennoch hat HBO ein begrenztes Publikum, das größtenteils in den USA ansässig ist, und der Streaming-Dienst wird viel mehr bieten als HBO – einschließlich Reality-TV von Discovery, Nachrichtendokumentationen von CNN, Filme von Warner Bros., Kinderprogrammen und möglicherweise Live Sport. Zaslav und sein Team sehen den Wert darin, HBO zu einer Untermarke innerhalb des größeren Streaming-Angebots zu machen, sagten Personen, die mit ihrer Denkweise vertraut sind.

Das Management von Warner Bros. Discovery verschob den Starttermin für den kombinierten Dienst auf das Frühjahr 2023, gab das Unternehmen in seiner jüngsten Telefonkonferenz im November bekannt. Zaslav sagte während einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen, dass sich ein Team auf die Einführung des kombinierten Angebots vorbereitet und auch mit Änderungen experimentiert, „zum großen Teil, um einige der Mängel der bestehenden Plattform zu beheben“.

Zaslav wies auf die jüngsten Änderungen hin, die bereits auf HBO Max eingeführt werden und diese Arbeit widerspiegeln, einschließlich der Hinzufügung von Discovery-Inhalten.

„Diese frühen grünen Triebe untermauern unsere strategische These, dass die beiden Content-Angebote gut zusammenarbeiten und in Kombination zu mehr Engagement, geringerer Abwanderung und höherem Customer Lifetime Value führen sollten“, sagte Zaslav in der Telefonkonferenz.

Die Preisgestaltung des kombinierten Streaming-Dienstes werde noch diskutiert, sagten die Personen.