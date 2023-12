Waren zij en Ex Joe veilig?

Zorg voor duidelijkheid! Jarenlang waren Taylor Swift (33) en Joe Alwyn (32) een stel. Er valt tenslotte nog weinig te weten – beide mensen zijn erin geïnteresseerd zodat ze kunnen genieten van hun openheid. Omdat je in het net leeft, kun je tussen 2020 en 2021 in vrede leven. Zorg nu voor jezelf Taylor zelfvoldaan met de veranderingen en duidelijkheid, gebaseerd op de hoge kwaliteit van leven Joe etwas drankje ist!

Na een lange periode komt de persconferentie uit en is het dus ‘niet langer een dag of een tijd voor je kunst’. Taylor het lijkt erop dat de speculaties van mijn persoon volkomen plezierig zijn. Voor alle blogposts wordt het nieuws gepubliceerd en de toespraak in grimmige taal geschreven: „Het is moeilijk om te posten, dus het is tijd om te posten. Het is tijd om te komen, vanwege de Schmerz en het trauma is het slechts een kwestie van posten. , zur Rechenschaft zirst.“

Inzwischen ist Taylor wieder glücklich vergeben. In september heeft de muzikant een date met NFL-ster Travis Kelce (34). De familie van voetballers wordt geïnspireerd door hun passie. „Er is zo veel glücklich, wie Ich ihn ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. er hat nach den Sternen gegriffen“, shwärmte Travis‚ mompelt Donna kürzlich in een interview met hen WJ. Tijdschrift.

Anzeige

Taylor Swift en Joe Alwyn in oktober 2019

Anzeige

Taylor Swift, Muziekerin

Anzeige

Taylor Swift en Travis Kelce in New York, oktober 2023

Was dit duidelijk uit deze verklaring van Taylor? Abstimmen Ergernis anzeigen

Tips voor Promiflash? Einfach E-mail naar: tipps@promiflash.de