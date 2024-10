Los Angeles (VS) – Het was een succesverhaal dat de Amerikaans-Amerikaanse Promi-Blatt InTouch een paar weken uitkwam: Demnach sollen Hollywood-Star Jennifer Aniston (55) en de voormalige Amerikaanse president Barack Obama (63) „besessen voneinander“ signaal!

Jennifer Aniston (55) wist van de effecten van de hoofdbescherming. © Uniek Nicole/AFP



Wie ook in het blad berichtte, Aniston wist alles wat in zijn macht lag om hem te steunen, vanwege de positieve houding van Obama tegenover zichzelf – weg van het publiek van Ehefrau Michelle (60).

Hoewel ze allebei een affaire hadden, maakten ze zich ook zorgen over de voormalige First Lady.

Een levensverhaal, met de „Vrienden“-Schaupielerin nu in een interview met Jimmy Kimmel (57) voor de talkshow.

Beloften & Sterren

„Plötzlich en unerwartet“: TikTok-Star roert nur 25 jaar

„Dat is absoluut onaanvaardbaar“, lachte ze, aangezien de moderator het tijdschrift in zijn handen houdt. „Het is goed om een ​​goede dag te hebben“, je kunt er meer over lezen in de recensie van de titel van het verhaal – „De goede dag over Jen & Barack“.

Sie habe keine Ahnung, waar alle Gerüchte überhaupt kwamen. Het is een schande dat Obama eindelijk getroffen wordt. Dat is het tenslotte: nu is er nog maar één ding!