War was?: Die Flüchtlingskrise wird Scholz einholen

Der Bundeskanzler bietet im Bundestag nur das Standardrepertoire billiger Phrasen an. Inzwischen wächst der Druck in Stadt und Land

Es gibt wenige Sätze zum heiklen Thema Asyl und Einwanderung, die so plump sind wie dieser: „Wer hier kein Bleiberecht bekommt, muss Deutschland wieder verlassen.“ Der Bundeskanzler selbst hat es heute im Bundestag vorgetragen. Aber es gibt kaum einen Satz, der so krass der Realität widerspricht, weil sie ebenso kompliziert wie frustrierend ist. Alleine: Olaf Scholz scheint das wenig auszumachen. Was den Verantwortlichen und Bürgern in immer mehr Städten und Dörfern auf den Nägeln brennt, scheint für ihn nur Futter für den Scholz-o-Mat zu sein: Bemühungen werden als Erfolge verkauft, kaum messbare Dinge als Fortschritt, und sonst seine Regierung war schon immer richtig gelegen.

So stoisch stabil die Mitte Deutschlands auch ist, das Themenbündel Asyl, Einwanderung und Integration hat die Verunsicherung geschürt und die Stimmung vergiftet. Die AfD sicherte 2015/16 das Thema politisches Überleben, sonst wäre sie verschwunden. An diesem Tag feiert die rechtsextreme Krawallpartei ihren zehnten Geburtstag.

Das macht den Auftritt der Kanzlerin so ärgerlich: Es stimmt einfach nicht, dass die EU große Fortschritte bei der Verteilung von Asylbewerbern macht. Das ist keineswegs allein die Schuld der Deutschen, ändert aber aus Sicht der Betroffenen nichts am Scheitern.

Feedback ist der zentrale Prüfstein

Dagegen trifft zu, was CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag gesagt hat: Kitas, Schulen und der Wohnungsmarkt sind nicht auf mehrere hunderttausend zusätzliche Menschen vorbereitet, die jedes Jahr über verschiedene Wege zuwandern. Das kann man zum Beispiel nicht einzelnen Asylsuchenden aus Afrika oder Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine oder Syrien vorwerfen. Schuld daran sind Bund und Länder. Aber die Kanzlerin ignoriert es einfach: War was?

Nächste Woche wird sich Innenministerin Nancy Faeser mit den Bundesländern und Kommunen treffen, aber es gibt wirklich keinen Grund für ein besseres Ergebnis als bei einem ähnlichen Treffen im Herbst. Inzwischen werden die Alarmrufe aus der Provinz schrill, die Fremdenfeinde reiben sich die Hände.

Um Aufgeschlossenheit und sozialen Frieden in der Mitte zu wahren, müsste Olaf Scholz zeigen, dass er zumindest die Massenrückführung derjenigen herbeiführen würde, die am Ende des ganzen Verfahrens kein Bleibe- und Unterhaltsrecht haben. Die betreffende Gruppe ist nicht groß genug, um alle praktischen Probleme von Kitas, Schulen oder Wohnungen zu lösen. Aber es ist ein zentraler Prüfstein für eine Regierung, die Einwanderung und Asylanträge vielerorts erleichtern und den Aufenthalt besser unterstützen will. Abschiebungen sollten die Kompensation dafür sein. Allein bis der zuständige Bundeskommissar ins Amt kam, dauerte es aber mehr als ein Jahr. Olaf Scholz verkaufte es im Bundestag als Erfolg. Soll das lustig sein?

Die Zahl der Abschiebungen pro Jahr hat sich von niedrigem Niveau mittlerweile halbiert, sie liegt immer noch bei einem Dreißigstel der formal ausreisepflichtigen Personen. Dafür gibt es Gründe: Die wenigsten Herkunftsländer kooperieren. Anhaltender Widerstand von abgelehnten Asylbewerbern wird oft ohne Sanktionen hingenommen. Und im rot-grün-rot regierten Berlin werden Berichten zufolge Abschiebungen gar nicht mehr durchgeführt. Die Bundesregierung zeigt sich erfreut, dass dieses undankbare Geschäft weitgehend in der Verantwortung der Kommunen oder Bundesländer liegt. Trotzdem wird sie politisch zur Rechenschaft gezogen: Diese Krise wird auch die Kanzlerin einholen.