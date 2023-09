Als der Handelsvertreter der Ukraine, Taras Kachka, gegenüber POLITICO verriet, dass Kiew EU-Regierungen im Streit um Getreide verklagen würde, erwies sich das als zu viel für einen der Diplomaten des Blocks.

„War dieser Mann betrunken?“ forderte der verärgerte Gesandte, während alle Gedanken an Diplomatie in der Hitze seiner Frustration verdampften.

Die Ukraine löste am Montag Kachkas Versprechen ein und reichte offiziell Klagen gegen Polen, Ungarn und die Slowakei bei der Welthandelsorganisation ein, nachdem das Trio beschlossen hatte, Brüssel zu trotzen und ukrainische Getreideimporte zu verbieten.

Der Streit hat die europäische Einheit zerbrochen und andere EU-Diplomaten insgeheim wütend auf Polen gemacht, insbesondere wegen dessen Abtrünnigkeit. Und der Zusammenstoß stellt die Beziehungen zwischen Kiew und Brüssel in einem sensiblen Moment des 18 Monate dauernden Krieges der Ukraine gegen die russischen Eindringlinge auf eine harte Probe.

Das Schlimmste? Es ist alles nur ein Vorgeschmack auf die kommenden Kämpfe.

Kachka seinerseits zuckte angesichts der Bemerkung „betrunken“ kaum zusammen. EU-Diplomaten, sagte er gegenüber POLITICO, seien offenbar „nicht bereit für diese Art klarer Sprache“ aus Kiew.

Die Spannungen brachen am Freitagabend aus, nachdem die Europäische Kommission beschlossen hatte, ukrainischen Getreideverkäufen in der gesamten EU zu erlauben. Damit wurden die Beschränkungen für Getreideimporte aufgehoben, die fünf östliche EU-Mitgliedsländer ursprünglich angestrebt und im Frühjahr durchgesetzt hatten, um ihre eigenen einheimischen Landwirte vor der Konkurrenz zu schützen.

Innerhalb weniger Stunden kündigten Polen, Ungarn und die Slowakei ihre eigenen einseitigen Verbote für ukrainisches Getreide an – was die Europäische Kommission verachtete, gegen die Regeln des EU-Binnenmarkts verstieß und die anderen EU-Regierungen verärgerte.

Teilzeit-Verbündete

Die drei Länder hätten sich einer „teilzeitlichen Solidarität“ mit der Ukraine schuldig gemacht, beklagte der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. „Wenn es Ihnen passt, sind Sie solidarisch, und wenn es Ihnen nicht passt, dann nicht“, sagte Özdemir am Montag, als er zu einem Treffen der EU-Agrarminister eintraf.

Ein EU-Diplomat sagte, der einseitige Schritt beweise, dass der Gewinn von Stimmen in Polen, das sich mitten in einem hochriskanten Wahlkampf vor den Wahlen im nächsten Monat befinde, für mehr zählt als nur wirtschaftliche Bedenken. „Es geht nicht mehr um wirtschaftliche Belange, sondern um nationale politische Ziele“, sagte der Diplomat. „Das wussten wir bereits, aber jetzt ist es offen und für alle klar.“

Der Streit offenbart einen der Kernkonflikte der westlichen Allianz zur Unterstützung der Ukraine. Wie lange können die EU (und die anderen Verbündeten der Ukraine) ihre Unterstützung für Kiew noch aufrechterhalten, angesichts des politischen Drucks, die heimische Wirtschaft anzukurbeln und – wie in Polen – Wählerstimmen zu gewinnen?

Die Frage wird nur noch schärfer, wenn die Ukraine, ein landwirtschaftliches Kraftwerk, ein vollwertiges Mitglied der EU werden will.

Am Dienstag werden Europaminister aus den 27 Hauptstädten des Blocks beim Mittagessen über die mögliche zukünftige Erweiterung des Blocks um die Aufnahme der Ukraine und der Länder des Westbalkans diskutieren.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben lautstark die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, die Tür der EU zur Ukraine zu öffnen, nachdem Russlands groß angelegte Invasion begonnen hat.

Doch zunehmend wird der Union klar, dass die Aufnahme eines vom Krieg zerstörten Landes mit mehr als 40 Millionen Einwohnern bedeutet, dass sich die EU selbst ändern muss.

Die Aufnahme der einstigen Kornkammer der Sowjetunion in den EU-Binnenmarkt würde die Ukraine zum größten Nutznießer der EU-Agrarsubventionen machen und eine Überarbeitung der Gemeinsamen Agrarpolitik erzwingen. Dann gibt es noch größere Fragen, unter anderem zu den Kosten des Wiederaufbaus, der Regionalhilfe und der Notwendigkeit, die internen Prozesse der EU zu reformieren.

Bei all diesen Debatten besteht die Gefahr, dass die bestehenden Mitgliedstaaten der EU Macht und Geld an die Ukraine verlieren.

„Getreide ist unser erster Test“, sagte ein EU-Beamter, dem wie den in diesem Artikel zitierten Diplomaten Anonymität gewährt wurde, um offen über sensible Themen sprechen zu können.

Polnische Umfragen

Die Manöver der rechten polnischen Regierung, die nächsten Monat um die Wiederwahl kämpft, haben andere EU-Mitgliedsländer seit Wochen in Aufruhr versetzt.

Zusammen mit den baltischen Ländern hat Warschau die Forderung nach härteren europäischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland sowie nach mehr Waffen und Geld für die Ukraine angeführt. Aber angesichts der Konsequenzen, die die Unterstützung der Ukraine für die eigenen Bauern hat, ist es erstaunlich, wie schnell Polen „die Ukrainer unter den Bus wirft“, sagte der oben zitierte EU-Beamte.

„Dieser Schritt Polens, Ungarns und der Slowakei untergräbt die gesamte Einheit der EU gegenüber der Ukraine“, sagte ein anderer EU-Diplomat und fügte hinzu: „Die Kommission sollte diese Mitgliedstaaten wahrscheinlich verklagen.“ Das ist ein Verstoß gegen die Binnenmarktregeln.“

Die Europäische Kommission befindet sich jedoch in einer heiklen Lage. Im Rahmen ihres Mandats, den EU-Binnenmarkt aufrechtzuerhalten, kann die Exekutive ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten – was auch ein Signal der Unterstützung für Kiew wäre.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagte am Montag, dass die Exekutive die Verbote aus den drei Ländern noch immer prüfe.

Aber Kommissionschefin Ursula von der Leyen muss auch die Auswirkungen eines solchen Schritts auf die polnischen Parlamentswahlen am 15. Oktober abwägen, bei denen die regierende Partei „Recht und Gerechtigkeit“ die Stimmen auf dem Land behaupten muss, um eine beispiellose dritte Amtszeit zu gewinnen.

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki verkündete am Wochenende das Importverbot und sagte: „Wir haben standhaft gehalten. Wir verteidigen den polnischen Bauern. Wir verteidigen das polnische Land.“

Von der Leyen wurde auch von Mitgliedern ihrer eigenen politischen Familie – der Mitte-Rechts-Europäischen Volkspartei (EVP) – unter Druck gesetzt, die Einfuhrbeschränkungen für Getreide auszuweiten.

Die EVP bildet den Kern der größten Oppositionsgruppe Polens, der Bürgerkoalition, angeführt vom ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rates und EVP, Donald Tusk, die im Vorfeld der Wahlen auch um die Landwirte buhlt.

Für die Kommission sei die Entscheidung vom Freitag eine Lose-Lose-Situation, sagte ein anderer EU-Diplomat: Dem polnischen Druck nachzugeben und die Beschränkungen zu verlängern oder sie auslaufen zu lassen und der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ freie Hand zu geben.

„Es sieht für alle wirklich schlecht aus, und die Kommission hat nicht geholfen, indem sie nicht strenger auf einen eklatanten Verstoß gegen die Handelsregeln reagiert hat“, sagte der Diplomat vor der Entscheidung am Freitag. „Jetzt stecken sie im Treibsand fest.“

Kiews Entscheidung, rechtliche Schritte bei der WTO einzuleiten, bringt Brüssel in eine Zwickmühle. Normalerweise vertritt die EU ihre Mitgliedsländer bei der WTO, da der Handel in die ausschließliche politische Zuständigkeit der Kommission fällt. Aber würde Brüssel Handelsmaßnahmen seiner Mitgliedsländer verteidigen, die die Exekutive tatsächlich ablehnt?

Holger Hestermeyer, Juraprofessor an der Vienna School of International Studies, sagte, die EU werde wahrscheinlich versuchen, ihre eigenen Zuständigkeiten zu schützen, und sagte: „Wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen, in dem die Mitgliedstaaten in manchen Fällen alleine vorgehen und dann.“ ihre eigenen Maßnahmen verteidigen.“

„Das ist ein schöner Haken“, sagte einer der oben genannten Diplomaten.

Jakob Hanke Vela, Camille Gijs und Jacopo Barigazzi trugen zur Berichterstattung bei. Dieser Artikel wurde aktualisiert.