War der Ball drinnen oder draußen? Japans umstrittenes zweites Tor gegen Spanien bei der WM 2022

War es drin oder war es raus? Japans zweites Tor gegen Spanien am Donnerstagabend hat eine große Debatte ausgelöst, nachdem Fernsehbilder zu zeigen schienen, dass der Ball ins Aus gegangen war, bevor Kaoru Mitoma den Ball für Ao Tanaka flankte, um den Siegtreffer zu erzielen.

Spanien ging in der Gruppe E dank eines Kopfballs von Alvaro Morata nach 12 Minuten mit einem Tor in Führung, aber Japan glich früh in der zweiten Halbzeit aus, als Unai Simon Ritsu Doans Fernschuss nicht abwehren konnte.

Und der Moment der wirklichen Kontroverse kam nach 51 Minuten, als Mitoma sich auf der Torlinie streckte, um den Ball zurück zu legen, damit Tanaka aus kurzer Distanz nach Hause kraxeln konnte.

(Bildnachweis: Twitter)

In Echtzeit schien der Ball aus dem Spiel zu sein, bevor er vom Brighton-Stürmer zentriert wurde, und Wiederholungen schienen darauf hinzudeuten, dass er tatsächlich über der Linie war.

Zu diesem Zeitpunkt wurden von der FIFA keine zusätzlichen Bilder bereitgestellt, aber das Tor wurde nach einer VAR-Überprüfung gegeben und hatte enorme Auswirkungen auf die Gruppe E.

Die Punktzahlen blieben, wie sie waren, und so ging Japan als Gruppensieger durch, Spanien wurde Zweiter und Deutschland schied aus.

Hätte das Spiel zwischen Spanien und Japan 1:1 geendet, wäre die Mannschaft von Hansi Flick aufgrund des besseren Torverhältnisses weitergekommen.

Das obige Bild scheint zu zeigen, dass die Krümmung des Balls nicht 100% über der Linie war, was bedeuten würde, dass die Entscheidung richtig ist, aber die Ränder sind unglaublich fein.

Also, was denkst du: war der Ball drin oder draußen?