DUBLIN – Alsof de politieke spanningen in Noord-Ierland nog niet erg genoeg zijn, lijken de die-hards van het Ierse Republikeinse leger die het staakt-het-vuren van hun kant niet willen accepteren, vastbesloten om de zaken nog erger te maken.

Een politieagent buiten dienst ligt in het ziekenhuis in a kritieke toestand nadat hij woensdagavond meerdere keren van dichtbij was neergeschoten terwijl hij een jeugdvoetbaltraining coachte aan de rand van de Noord-Ierse stad Omagh. Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist, maar politici van alle kanten waren het erover eens dat een van de kleine IRA-splintergroepen die nog steeds actief zijn in de Britse regio de schuldige moet zijn.

‘De mensen achter deze aanval denken dat ze in oorlog zijn. Nou, dat zijn ze niet,” zei Colum Eastwood, de gematigde Ierse nationalistische leider van de Sociaal-Democratische en Arbeiderspartij. “Hun strijd is niet met een regering, een politiedienst of wie dan ook. Het is met de mensen van Ierland die voor vrede hebben gekozen. En het is een gevecht dat ze nooit, nooit zullen winnen.”

De laatste keer dat een van de IRA-facties een Noord-Ierse politieagent doodde, was in 2011, opnieuw in Omagh – ook het toneel van de dodelijkste aanval van allemaal, toen een Real IRA-autobom in 1998 29 mensen doodde in de hoop de Vredesakkoord op Goede Vrijdag.

De grootste Ierse republikeinse paramilitaire groepering, de Provisional IRA, doodde bijna 300 officieren als onderdeel van haar eigen 27-jarige campagne van schietpartijen en bomaanslagen, maar legde de wapens neer in 1997 en gaf ze in 2005 over aan buitenlandse ontwapeningsfunctionarissen.

Die belangrijke stap om tot vrede te komen, die nodig was als onderdeel van de Goede Vrijdag-deal, hielp uiteindelijk de Democratic Unionist Party ervan te overtuigen haar verzet tegen machtsdeling te beëindigen en uiteindelijk in 2007 een eenheidsregering te vormen met hun Ierse republikeinse vijanden in Sinn Féin, oude partners van de Voorlopige IRA. Vorig jaar liet de DUP hun coalitie echter instorten als onderdeel van haar campagne tegen post-Brexit-handelsregels voor Noord-Ierland, een geschil dat Britse en EU-onderhandelaars maanden hebben geprobeerd op te lossen.

De schietpartij van woensdagavond bracht grimmige herinneringen naar boven van een generatie geleden toen dergelijk geweld een nachtelijke gebeurtenis was, een tijd waarin militanten het heersende politieke vacuüm van Noord-Ierland met bloedvergieten opvulden. Het Goede Vrijdag-pact en de gemeenschapsoverstijgende regering die daaruit voortkwam, moesten dergelijk geweld op een afstand houden.

Nu het parlementaire gebouw van Stormont gesloten was vanwege de gevolgen van de Brexit, spraken politici van alle kanten kort met één stem op sociale media om de aanvallers van de officier te veroordelen.

“Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gruwel moeten worden berecht”, zei de Britse staatssecretaris voor Noord-Ierland. Chris Heaton-Harrisdie pas sinds september in functie is.