Waterstof wordt vaak aangekondigd als een klimaatheld, want wanneer het wordt gebruikt als brandstof in zaken als bussen of staalproductie, zijn er geen directe koolstofemissies (of gerelateerde opwarming) om je zorgen over te maken. Terwijl de wereld probeert ons gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, zou er veel nieuwe vraag kunnen zijn naar deze koolstofvrije energiebron.

Maar hoe waterstof wordt gemaakt, kan bepalen hoe nuttig het is voor het klimaat. Dat is waar de regenboog om de hoek komt kijken. (Ik heb hieronder een overzichtelijke tabel toegevoegd, zodat je al deze kleuren kunt ontwarren.)

Vorige week heeft de Europese Commissie regels vrijgegeven die definiëren wat “hernieuwbare” waterstof is: met andere woorden, wat het betekent voor waterstof om groente. Er was vorige week ook een fascinerend verhaal in Science over natuurlijk voorkomend, of goudwaterstof.

Dus laten we in de waterstofregenboog duiken en onderzoeken waar deze brandstof van de toekomst vandaan zou kunnen komen.

Waar hebben we waterstof voor nodig?

We gebruiken vandaag al veel waterstof: de wereldwijde vraag was 94 miljoen ton (Mt) in 2021. Het meeste daarvan werd gebruikt voor olieraffinage, evenals de productie van ammoniak (voor kunstmest) en methanol (voor chemische productie).

Dat gaat in de toekomst waarschijnlijk veranderen, want het is ook een goede vervanger van fossiele brandstoffen in transport, zware industrie en andere sectoren. Als landen hun klimaatbeloften nakomen, kan de vraag naar waterstof tegen 2030 oplopen tot 130 miljoen ton, waarvan ongeveer een kwart voor nieuwe toepassingen.

Het probleem is dat het maken van waterstof tegenwoordig overweldigend fossiele brandstoffen vereist, meestal aardgas. Bij de zogenaamde “grijze” waterstofproductie reageert aardgas met water, waarbij waterstofgas wordt gegenereerd en koolstof wordt uitgestoten.

Het hoeft echter niet zo te zijn. We zouden bijvoorbeeld kunnen proberen de koolstofemissies van de productie van waterstof op basis van fossiele brandstoffen vast te leggen (deze methode levert zogenaamde blauwe waterstof op). Dit is een vrij controversiële benadering, omdat koolstofafvang duur is en niet altijd efficiënt werkt.