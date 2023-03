Er zijn dagen die ik nooit zal vergeten. 10 november is een van die dagen, de dag waarop Robert Enke, doelman van het Duitse nationale team, op 32-jarige leeftijd zelfmoord pleegde.

Het was mijn verjaardag en ik was aan het vieren toen het nieuws doorkwam. Daarna kwam er abrupt een einde aan het feest. Robert Enke was dood.

Hij leed aan depressies. Ik ook. Hij was een professionele atleet, ik een recreatieve atleet. Tot op de dag van vandaag helpt sport me om moeilijke tijden door te komen. Voor Robert Enke was de sport – gecombineerd met de druk om de beste te moeten zijn tussen de palen – mogelijk een van de doorslaggevende factoren bij het beëindigen van zijn eigen leven.

De duistere kant van een ziek competitief systeem

Enke was slechts een van de vele atleten die aan een depressie leden of momenteel lijden. Lange tijd hebben zeer weinigen publiekelijk hun toestand erkend. Pas sinds kort beginnen sporters hun stem te verheffen, waardoor het taboe rond geestelijke gezondheid afbrokkelt.

Een goed voorbeeld is Simone Biles, de Amerikaanse turnster die maar één keer in een generatie is geweest. Ze verzamelde 25 medailles op Wereldkampioenschappen, waarmee ze de meest succesvolle atleet van de competitie was. Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio besloot de toen 24-jarige af te zien van verschillende wedstrijden en legde ze haar terugtrekking uit met psychische problemen, gekoppeld aan seksueel misbruik door de Amerikaanse teamdokter Larry Nassar.

Simone Biles heeft openlijk gesproken over haar mentale strijd Afbeelding: PA Wire/dpa/picture alliantie

Datzelfde jaar stopte tennisser Naomi Osaka met de French Open na haar overwinning in de eerste ronde tegen Patricia Maria Țig uit Roemenië. Osaka, toen nummer twee op de wereldranglijst, legde haar schokkende beslissing uit door te zeggen dat ze aan een depressie leed en aan het afbrokkelen was onder enorme mediadruk.

“Je praat er niet over”, zei de Franse WK-winnaar Paul Pogba over depressie in de Le Figaro krant vorig jaar. Pogba zelf begon aan de ziekte te lijden toen hij onder coach Jose Mourinho speelde bij Manchester United. De druk en de twijfel aan zichzelf kwamen tot een punt dat niet langer draaglijk was, zei Pogba.

Iedereen kan worden beïnvloed

Atleten in topsporten hebben net zo vaak last van depressies als wie dan ook. “Het treft ongeveer 5%”, zegt professor Jens Kleinert van het psychologische instituut van de Duitse Sportuniversiteit in Keulen.

Professor Jens Kleinert van het psychologische instituut van de Duitse Sportuniversiteit in Keulen Afbeelding: Deutsche Sporthochschule Köln

Hij en zijn collega’s hebben talloze studies over dit onderwerp samengesteld en geëvalueerd.

“Die onderzoeken laten cijfers zien variërend van 4-9%, wat dezelfde cijfers zijn als bij niet-professionele atleten. Het ligt binnen het normale bereik.”

Na blessures kan dat aantal echter oplopen tot 10-15%. Sporten kan mensen in hun vrije tijd beschermen tegen depressieve stoornissen, maar kan ook zorgen voor extra stress in de professionele prestatiesector.

Van sporters wordt verwacht dat ze continu topprestaties leveren. Zo meet de Duitse Olympische Sportfederatie (DOSB) haar federaties aan de hand van het aantal atleten dat mag deelnemen aan Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen.

Wanneer de druk te veel wordt

Jarenlange voorbereiding op sportevenementen kan veel van sporters vergen. Het is een gevecht om seconden, minuten, afstanden, hoogtes, de meeste treffers of de meest nauwkeurige sprongen. Als je je niet kunt concentreren op het doel, kunnen vele jaren van voorbereiding gewoon op een dwaalspoor gaan.

Vaak kijkt de hele wereld op dat moment toe. Zodra een reeks van verliezen begint of blessures ervoor zorgen dat atleten maandenlang niet kunnen trainen, sluipen er twijfels aan zichzelf binnen en barsten lang nagestreefde doelen als zeepbellen. “Niet kunnen functioneren schaadt het zelfvertrouwen van een atleet.”

“Het lijden bereikt dan ernstige niveaus, wat kan leiden tot depressieve episodes”, vertelt Kleinert aan DW.

De sport- en gezondheidspsycholoog denkt dat die stemmingen kunnen worden versterkt door de overtuiging van sommige sporters, dat ze het imago van de sterke sporter of held in het openbaar moeten behouden.

Tekenen van depressie

De typische symptomen onder de getroffenen zijn gevoelloosheid, verdriet en weinig tot geen vreugde. Cristina Baldasarre is een Zwitserse sportpsycholoog die nationale en internationale topatleten begeleidt in een breed scala aan sporten.

“Als ze bij mij komen, huilen ze veel. Vaak weten ze niet hoe ze om moeten gaan met de druk op training en wedstrijd”, vertelt Baldasarre aan DW. “Hun trainingsprestaties worden slechter of fluctueren extreem.”

“Sommigen zeggen hun wedstrijden af ​​of gaan niet meer trainen. Ze hebben geen motivatie meer, voelen zich moe en vertrouwen zichzelf nergens meer toe. Sommigen hebben ook het gevoel dat ze niet goed worden behandeld door hun coaches. En heel wat mensen ontwikkelen angstgevoelens.” en dwanghandelingen.”

Prestaties versus vreugde

Baldasarre pleit voor een aangepaste prestatieondersteuning voor topsporters. Daarbij moeten zelfvertrouwen en plezier centraal staan, zegt de psychotherapeut van het in Zürich gevestigde sportpsychologiebedrijf Mind2win.

“Als ik sporters vraag wat ze goed hebben gedaan bij een bepaalde oefening, vertellen ze me eerst wat er niet klopte en niet goed was”, zegt ze. “Ze komen bijna nooit met dingen die vanzelf goed zijn gegaan.”

Sportpsychologe Cristina Baldasarre: ‘Wijs op de positieve punten’ Afbeelding: privé

Het is natuurlijk de taak van een coach om het beste in sporters naar boven te halen, maar altijd wijzen op de fouten draagt ​​weinig bij aan hun zelfvertrouwen. Baldasarre zegt dat er een paradigmaverschuiving nodig is. Atleten moeten niet alleen worden beoordeeld op hun prestaties, maar moeten ook de kans krijgen om hun vaardigheden te ontwikkelen en plezier te voelen.

Met andere woorden: de focus moet op het individu liggen, niet op de bereikte tijd, hoogte of afstand. Baldasarre zou graag zien dat sportpsychologen een integraal onderdeel van de opleiding worden, vergelijkbaar met het systeem op hogescholen in de Verenigde Staten.

Objectief en subjectief succes

Kleinert heeft een soortgelijke mening. Hij zegt dat de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele atleet erkend moet worden.

Bijvoorbeeld: als een triatleet niet presteert om aan de top van de Duitse of Wereldkampioenschappen te staan, moeten coaches, fysiotherapeuten en ouders kijken naar de persoonlijke atletische ontwikkeling van die persoon. Wat is er goed gegaan? Wat is er verbeterd?

Deze aanpak maakt het stellen van realistische doelen mogelijk. Zelfs een 10e plaats zou subjectief een succes kunnen zijn.

“We kunnen de prestatieomgeving niet veranderen, althans niet heel snel. Maar wij sportpsychologen kunnen sporters helpen om met deze omgeving om te gaan”, zegt Kleinert.

Daarom is het belangrijk om sportpsychologen in te zetten in de prestatiecentra voor junioren van de Duitse Bundesliga-voetbalteams – iets wat tijdens het seizoen 2018-2019 verplicht is gesteld. Er moet echter worden opgemerkt dat de aanpak nog niet algemeen is geïmplementeerd.

Dit artikel is vertaald uit het Duits.