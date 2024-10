Een kortstondige ziekte treft kinderen als gevolg van luchtweginfecties. Wie herkent anders, vanwege hun onschadelijkheid, hun gezondheid en welzijn in actie – en wat gebeurde er toen? Een overzicht van de wichtigsten Fragen en Antworten.

1) Wanneer moet ik bij mijn kind zijn?

Viele Eltern sind unsicher, als ze bij Erkältungsymptomen den Kinderarzt zijn of die Kinderärztin sollten, voor iedereen die niet klein is. “Wenn bei een Kind unter sechs Monaten Fieber auftritt, sollten Sie immer sofort zum Arzt”door Jakob Maske, Kinderarzt en Sprecher des Berufsverbands der Kinder- en Jugendärzte (BVKJ). ‚Dat is een goede man, verlies geen minuut.‘ Dat is goed, wen er maar aan Atemnot auftritt of die Kinder niet meer essen of trinken. Als u door de jaren heen kinderen krijgt, zult u op de meest ernstige momenten enige verlichting ervaren en zult u nooit problemen ervaren, hier krijgt u te maken met het noodcontact, maar de symptomen zullen langer aanhouden.

Het Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Iquig) heeft op deze pagina Warnhinweise sisterammengefassst staan, wat een duidelijk beeld van de hindoes kan geven.

Ärztlichen Rat sollte demnach – zumindest phone – eingeholt wonenn:

Als het kind ziek is, is het kind ouder dan 39 graden Celsius en zijn de baby’s jonger dan drie maanden ouder dan 38 graden Celsius.

Als Fieber bij Baby’s twee jaar langer duurt als een dag of langer als kinderen een jaar lang langer zijn als drie dagen,

als het schubweise of wiederholt is,

als de Fieber op de Einnahme fiebersenkender Mittel nicht zinkt,

Als u een Fieberkrampf-kommt hebt.

Ebenfalls einen Arzt of one Ärztin contact sollten Sie, wenn zum Fieber Erbrechen, Durchval Oder Bauchschmerzen auftreeten, einde Hautausschlag zichtbaar, Ihr Kind niet direct bezorgd over de luchtbeim Atmen StondZie Atemgeräusche ‘kraakte’. hoor of Ihr Kind den Kopf kaum noch nach vorn tend kann (Nackensteifheit kan een van de hirnhautentzündungen zijn).

Säuglinge onder drie maanden kan ik ziek worden of ernstiger ziek worden, als Fieber niet meer thuis is, zou de temperatuur nu hoger zijn. Bovendien is het altijd een kwestie van tijd voordat je het gaat wegen, als je het niet erg vindt, kun je niet meer drinken, vaker drinken en reageren als je dat niet wilt.

2) Was tun im Notfall?

Wij zullen serieus rekening houden met de ziekte van de behandelend arts of de behandelend arts die de patiënt thuis zal helpen. Dit is de passie van de Atemwegsinfektionen zum Beispiel. Als de kinderen gedurende het uur in de buurt waren, moesten ze bereid zijn om te eten of een Beatmung-erfenisbevel te krijgen.

Sommige symptomen komen voor bij het optreden van problemen of het verschuiven, het kan zich uiten in een van de Telefoonnummer 116 117 (ohne Vorwahl, gratis van mobiele telefoons en Festnetz) over een nooddienst in klinieken of zorg voor kinderen in verdere informatie. “Na een schilderij van de symptomen zouden ze in de loop van de tijd kunnen veranderen”, zegt Maske. Eine Auflistung ärztlicher Bereitschaftsdienste in Ihrer Nähe finden Sie onder www.116117.de.

Vooral met hun eigen kind kunnen kinderen zelfvoorzienend zijn Notfallambulanz bekijk het eens Notfall-centrum (112) anrufen. Schilderij U kunt het symptoom bekijkenwie krijgt dan de leiding, we krijgen een erfenisbeschikking, er wordt een notarzt en/of Krankenwagen geregeld. Manche Mütter en Väter kunnen een onopgemerkte notitie in de Klinieken maken die zwaar belast wordt, zegt Maske. In dit geval zijn ze altijd blij met een gezonde relatie, maar in de ernst van mijn kind zijn ze geestelijk ziek en gezond. „En ik ben Zweifelsfall behandeld met een natürlich lieber zu Fall as zu ninig.“

3) Bis zu welchem ​​​​Alter ins Kinderkrankenhaus?

Kinderen en jongvolwassenen werden 18 jaar lang behandeld in het kinder- en jongerenziekenhuis op de kinder- en jongerenpost. Wilt u vooraf meer informatie over het station, neem dan contact met ons op, zie Maske. Manchmal könne es forkommen, dat de andere Jugendliche werden behandeld in het Erwachsenenstation, dat is niet ideaal, dat de behandelingen sindsdien niet meer door Kinder- und Jugendmedizin spezialisiert zijn.

4) Was muss ich mitnehmen?

In de tas voor het ziekenhuis hoorden we weer Schlafanzug, Wasch- en Zahnputzsachen, Onderwater en Sokken van Wechseln, Het was Bequemes zum Anziehen (zum Beispiel Jogginanzug), Hausschuhe en Badjas. Inpakken Dit is een ding Favoriete speelgoed of dat Lovelieskuscheltier Het is een kind.

Bekijk het document voor de e-mail die niet is verwerkt: dit is de oplossing voor EinweisungsscheinDat Versicherungskaartder Impfpas en dat gelbe Kinderuntersuchungsheftvrijwaren dat Vorsorgeuntersuchungen sindsdien is gedocumenteerd. Wichtig können auch Onderlagen zu bereits durchgeführten Untersuchungen signaal, zum Beispiel Röntgenbilder of een Arztbrief. Abgefragt bevond zich in het Krankenhaus auch Informatie over medicijnendie mijn kind altijd bezit. Hier vindt u gratis verzending en verpakkingsopties.

5) Durf ik mijn kind te zijn in een ziekenhuis?

Als je een beter mens bent, maar nog leeft tijdens je leven, zou je bij hen kunnen zorgen, zegt Maske. Als de baby’s nog leven, zijn ze nog in goede conditie en zijn ze ook in de kliniek voor een goede ervaring, zodat ze verder kunnen met hun kinderen.

Met deze kosten voor de zorg voor een patiënt worden jonge kinderen rekening gehouden in de regel van de patiënt. De zusterzorg of de zusterzorg bij de patiënt thuis is zo’n schriftelijk document, dat de basis vormt voor de erfenis van de patiënt. Informeer u het beste over uw zorgverzekering, zodat de regelgeving tussen de twee verschillende gevallen gescheiden kan worden.

Wir haben diesen Artikel ben 1. Oktober 2024 bijgewerkt.