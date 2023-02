onderschrift wisselen Venus boven Manhattan, New York

In het San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) hangt een boeiend zelfportret van de kunstenares Joan Brown die Donald, haar schitterende gestreepte kat, omhelst.

“Ze houdt Donald zo stevig vast”, zei Nancy Lim, associate curator schilder- en beeldhouwkunst van SFMOMA, onlangs tijdens een rondleiding door de huidige grote overzichtstentoonstelling van het museum van de overleden kunstenaar uit San Francisco. “Het is niet alleen een omhelzing. Het is iets meer.”

Elke dag plaatsen miljoenen mensen over de hele wereld foto’s en video’s van hun huisdieren online. Volgens een recente OnePoll-enquête heeft een op de vier mensen in de VS sociale media-accounts voor hun harige vrienden. Maar de traditie van het maken en delen van dergelijke afbeeldingen gaat ongeveer 300 jaar terug in schilderkunst en beeldhouwkunst.

onderschrift wisselen Tommy Lau/Yerba Buena Centrum voor de Kunsten

Brown schilderde tussen de jaren zestig en tachtig tientallen foto’s van haar huisdieren. De katten en honden in haar werken lijken volledig aanwezig, zelfbewust en alwetend; in Joan + Donald (1982), heeft de kat een bijzonder openhartige blik in zijn grote, gele ogen.

‘Joan vond hem erg wijs,’ zei Lim. ‘Iemand die een menselijk gesprek zou kunnen voeren, als hij kon.’

Donald was meer dan een naaste metgezel van Brown. Lim zei dat hij ook een bedrijfsmiddel was.

“Ze besloot hem op de lijst van inkomensaftrek te zetten, omdat hij een inwonend model was”, zei Lim.

De IRS controleerde de artiest voor het aftrekken van kattenvoer en dierenartsrekeningen op haar belastingaangifte, maar Brown pleitte met succes voor haar zaak. En Lim zei dat haar kat daarna een bijnaam verdiende.

“Haar vrienden noemden hem ‘Donald the Deductible’,” zei ze.

Onderdeel van het dagelijks leven van een kunstenaar

Sahar Khoury zei dat ze onder de indruk is van de brutaliteit van Joan Brown.

“Ik ben zo bang voor de IRS”, zei de kunstenaar uit Oakland. “Ik zal niet eens mijn gas opeisen.”

Khoury toerde door de Joan Bruin tentoonstelling met haar dienstdier Esther, een schattige witte straathond met krullend haar en slappe oren.

“Ze is momenteel rond de 14 en reist overal met me mee”, zei Khoury. “Ze is ongewild een deel van mijn werk geworden.”

In de loop der jaren heeft Khoury veel sculpturen gemaakt met haar huisdieren, waaronder een fantastische piramide in circusstijl van 15 geglazuurde keramische Esthers die op elkaars rug zitten. Khoury zei dat net als Joan Brown, haar huisdieren – ze heeft ook een kat / kunstenaarsmodel genaamd Lola – deel uitmaken van haar alledaagse landschap.

onderschrift wisselen Charlie Villyard/Yerba Buena Centrum voor de Kunsten

“Je archiveert gewoon je dagelijkse leven,” zei Khoury. “En ik kan me niet voorstellen dat de dieren daar geen deel van uitmaken.”

Een moderne westerse traditie

De geschiedenis van kunstenaars die zich lieten inspireren door niet-menselijke dieren gaat terug tot het begin van de kunstgeschiedenis.

“Maar het maken van portretten van huisdieren is echt een moderner fenomeen en grotendeels in de westerse wereld”, zegt Alan Braddock, een professor aan het College of William and Mary in Virginia, die afbeeldingen van dieren in de kunst bestudeert.

Braddock zei dat de traditie is geworteld in westerse filosofische opvattingen over menselijk individualisme – die leiden tot het idee dat huisdieren volledig gerealiseerde wezens zijn in plaats van alleen maar “domme dieren”.

onderschrift wisselen Tate Fotografie

Een van de vroegste voorbeelden is het zelfportret uit 1745 van de Britse satirische kunstenaar William Hogarth, getiteld De schilder en zijn mopshond. In het somber getinte schilderij poseert de kunstenaar formeel op de achtergrond, terwijl de mopshond – genaamd Trump – vooraan staat met zijn tong uitgestoken naar de kijker.

“Hogarth hield van zijn hond en zag de hond als een soort embleem van zijn eigen strijdlust als kunstenaar”, zei Braddock.

Andere artiesten volgden. Pablo Picasso maakte studies van Lump, een aanbeden teckel; De catalogus van Frida Kahlo staat vol met zelfportretten met haar apen en papegaaien als huisdier.

“Ze bewonderde de creativiteit van dieren en zag het als een weerspiegeling van haar eigen creativiteit”, zei Braddock over de beroemde Mexicaanse kunstenaar uit de 20e eeuw.

Kunstenaars die andermans huisdieren uitbeelden

Sommige kunstenaars die schilderen ander de huisdieren van mensen voelen hetzelfde gevoel van affiniteit.

Jesse Freidin werkte 15 jaar als professioneel hondenfotograaf en is misschien het best bekend door een serie portretten die hij in 2010 maakte van verschillende honden verkleed als Lady Gaga — Het Doggie Gaga-project.

“Ik fotografeerde niet alleen honden,” zei Freidin. “Ik fotografeerde relaties en bestudeerde mensen.”

onderschrift wisselen Jesse Freidin

Freidin zei dat de kunst die hij met honden maakt, tot doel heeft iets diepers te bereiken dan schattigheid, hoewel de Doggie Gaga’s weliswaar erg schattig zijn.

“Ik wil mezelf niet voor de camera plaatsen”, zei Freidin. “Maar ik wil wel iets verwoorden over mijn menselijke conditie en ervaring. Een dier wordt deze externe representatie. En het is krachtig.”

Joan Bruin loopt tot en met 12 maart 2023 in het San Francisco Museum of Modern Art. Daarna gaat het verder naar het Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Pa. (27 mei – 24 september 2023) en het Orange County Museum of Art, Costa Mesa , Californië (7 februari – 1 mei 2024).

