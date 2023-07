Vor fünfzehn Jahren stellte die NATO einen Beitritt der Ukraine in Aussicht, half ihm aber nicht, wie spätestens seit dem russischen Angriffskrieg deutlich wird. Das könnte sich beim Gipfel in Vilnius ändern. Wieder sind es die Deutschen, die die Mauern bauen.

Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der Nato am Dienstag zu einem zweitägigen Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius treffen, steht ein Thema im Mittelpunkt, über das das Bündnis schon vor Jahren diskutiert hat: der Nato-Beitritt der Ukraine. Obwohl die russische Invasion in der Ukraine die Situation völlig veränderte, könnte das Ergebnis dem in Bukarest 2008 sehr ähnlich sein.

Damals beschloss die Nato den Beitritt der Ukraine, legte hierfür aber keinen konkreten Zeitplan fest, auch auf Druck der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Der Bukarest-Gipfel hat die Ukraine in die verwundbarste Lage seit ihrer Unabhängigkeitserklärung gebracht“, schreibt der ukrainische Historiker Serhii Plokhy in seinem Buch über Russlands Angriffskrieg. „Die Ukraine war ein einsamer Krieger im offenen Land, verfolgt von feindlichen Streitkräften, der in einer sicheren Festung Zuflucht suchte, nur um festzustellen, dass sich die Tore aufgrund von Meinungsverschiedenheiten unter seinen Verteidigern vor ihm schlossen.“

Im Nachhinein lässt sich kaum leugnen, dass Plokhy damit Recht hatte. Da die NATO-Mitgliedschaft auf Eis gelegt wurde, wollte das Bündnis ein Gleichgewicht zwischen Verpflichtungen gegenüber der Ukraine und Rücksichtnahme auf Russland herstellen. Sechs Jahre nach Bukarest griff Russland die Ukraine an. Merkel verteidigt nun die damalige Entscheidung und argumentiert, dass Putin den überstürzten NATO-Beitritt der Ukraine nicht akzeptiert hätte. „Was in Bukarest beschlossen wurde, hat ein Machtvakuum geschaffen“, sagt der Historiker und Osteuropa-Experte Philipp Ther. „Die NATO hat die Ukraine in Schach gehalten und gleichzeitig die Tür offen gehalten.“

„Wir brauchen diese Motivation“

Die Ukraine fordert die NATO auf, in Vilnius nachzuholen, was Bukarest versäumt hat. „Wir sprechen über ein klares Signal, einige konkrete Dinge für eine Einladung“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag bei einem Besuch in Prag; Selenskyj wirbt derzeit auf einer Tour durch Nato-Staaten um Unterstützung. „Wir brauchen diese Motivation. Wir brauchen Ehrlichkeit in unseren Beziehungen.“ Insbesondere die baltischen NATO-Staaten teilen diese Position. Litauens Präsident Gitanas Nauseda beispielsweise forderte „mutigere Entscheidungen“, denn „andernfalls kommt das Putin-Regime zu dem Schluss, dass die westlichen Verbündeten zu schwach sind, in die Enge getrieben werden sollten und kapitulieren.“

Hier geht es nicht um den Beitritt während des Krieges. „Solange es Krieg gibt, kann die Ukraine nicht Mitglied der Nato werden, denn dann wäre die Nato eine Kriegspartei“, sagte CDU-Außenpolitikexperte Norbert Röttgen im Interview mit ntv.de. „Es ist absolut klar innerhalb der NATO und zwischen der NATO und der Ukraine, dass das nicht passieren darf.“

Vor fünfzehn Jahren haben sich vor allem die USA für einen baldigen Beitritt der Ukraine eingesetzt. Das sei heute nicht mehr der Fall: „Die Vereinigten Staaten werden eine Politik der offenen Tür beibehalten“, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, in einem ntv-Interview. Behalten – nicht weiter öffnen. „Anders als 2008 gehören die USA derzeit zu den Zögerlichen“, erklärt der Politikwissenschaftler Thomas Jäger im Interview mit ntv.de. „Ihr Hauptanliegen ist es, alles zu verhindern, was die NATO oder die USA in den Krieg verwickeln könnte.“

Derzeit wird darüber diskutiert, dass die NATO der Ukraine zusichern könnte, dass sie nach dem Krieg bei ihrem Beitritt nicht wie ursprünglich vorgesehen einen aufwändigen „Membership Action Plan“ durchlaufen muss, sondern schnell NATO-Mitglied werden kann. Auch Röttgen setzt auf diese Variante: „Was die Ukraine in diesem Krieg militärisch leistet, ist mehr, als jeder Aktionsplan jemals hätte leisten können“, sagt er. Für die Ukraine müsse es ein „Schnellverfahren“ geben. „Diesen Willen glaubwürdig zu demonstrieren, ist für die Ukraine nun auch psychologisch entscheidend.“

Beitritt während des Krieges ausgeschlossen

Ein Vorschlag unter anderem des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, hat keine Chance. Der SPD-Politiker hatte sich in der Zeit dafür eingesetzt, dass die Teile der Ukraine, „die unter der verlässlichen Kontrolle der demokratischen Kiewer Regierung stehen“, möglichst bald zum Nato-Territorium gehören. Die Hilfepflicht soll nur für diese Bereiche gelten.

Ein solcher Vorschlag ist höchst umstritten, denn ungelöste Grenzkonflikte sind ein Ausschlusskriterium für einen NATO-Beitritt – nicht formal, sondern faktisch. „Als die Nato sich 1995 Regeln für die Erweiterung gab, war Jugoslawien im Hinterkopf“, erklärt Thomas Jäger. „Deshalb heißt es, dass Staaten, in denen es ‚ethnische Streitigkeiten oder externe Territorialstreitigkeiten‘ gibt, diese friedlich regeln müssen.“ Dies ist kein klares Ausschlusskriterium. „Aber der Geist dieser Urteile ist, dass kein Staat zugelassen wird, der einen Verteidigungskrieg gegen einen Nachbarn führt.“

Jäger verweist auch auf Artikel 10 des Nordatlantikvertrags. Darin heißt es, dass nur ein Staat zum Beitritt eingeladen wird, „der in der Lage ist, die Grundsätze dieses Vertrags zu fördern und zur Sicherheit des Nordatlantikraums beizutragen“. Bei einer Aufnahme der Ukraine wäre das derzeit nicht der Fall.

Die Bundesregierung blockiert

Für die Bundesregierung kommt ein sofortiger NATO-Beitritt der Ukraine nicht in Frage. „Einen Beitritt zu unserem Verteidigungsbündnis kann es während des Krieges nicht geben“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz im ARD-Sommerinterview. Doch was aus dieser Haltung folgt, ist unklar. Auf einer Pressekonferenz mit dem rumänischen Ministerpräsidenten Marcel Ciolacu sagte die Kanzlerin am Montag: „Entscheidungen wurden damals in Bukarest getroffen. Das müssen wir weiterentwickeln.“

Röttgen kritisiert, dass die Bundesregierung immer nur das Selbstverständliche betont: dass ein Land im Krieg kein Mitglied der NATO werden kann. „Aber das weiß jeder. Entscheidend ist: Wie steht die Bundesregierung für die Zeit nach dem Krieg? Ich habe von der Kanzlerin den Satz bekommen, ‚Wenn der Krieg vorbei ist, soll die Ukraine Mitglied der NATO werden‘.“ oder seine Minister Zumindest hat man noch nie davon gehört. Der CDU-Außenpolitikexperte befürchtet, „dass es keinen klaren Willen zum Nato-Beitritt der Ukraine gibt“, zumindest noch nicht.

Sicherheitsgarantien allein wären wertlos

Der Politikwissenschaftler Jäger geht mit seiner Kritik sogar noch weiter: „Ich weiß nicht genau, wie die Bundesregierung steht. Ich kann mir aber vorstellen, dass einige Leute in Berlin immer noch die Vorstellung haben, dass die Ukraine ein Pufferstaat zwischen Russland und der NATO sei.“ Eine NATO-Mitgliedschaft oder Nicht-NATO-Mitgliedschaft könnte ein möglicher Aspekt in späteren Verhandlungen mit Russland sein – allerdings nur, wenn noch nicht über einen Weg für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine entschieden ist.“ Dies wäre eine Haltung, die dem offiziell verkündeten Motto widerspricht „Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine!“ würde stehen

Sowohl Röttgen als auch Jäger betonen, dass die Nachkriegsukraine nur als NATO-Mitglied sicher sein könne. „Die Vorstellung, dass die Ukraine nach dem Krieg angesichts der aktuellen Sicherheitslage in Europa einen anderen Status als ein NATO-Mitglied haben könnte, halte ich für geradezu abenteuerlich“, sagt Jäger. „Alles, was unterhalb der NATO-Mitgliedschaft liegt, lässt die Ukraine in einer Grauzone von Sicherheit und Unsicherheit zurück und macht eine weitere Aggression wahrscheinlicher“, sagt Röttgen.

Im Budapester Memorandum, einem Abkommen von 1994, hatten Russland, die USA, Großbritannien und später China der Ukraine Sicherheitsgarantien gegeben. Das hat der Ukraine bekanntlich nichts genützt. Derzeit konnte sich die EU auf ihrem jüngsten Gipfel nicht einmal dazu durchringen, Sicherheitsgarantien, sondern nur Sicherheitsverpflichtungen abzugeben. „Schwammiger geht es kaum“, sagt Jäger. „Das Einzige, was die Ukraine vor Russland schützen kann, ist ein enges Bündnis mit den USA.“ Auf die Frage, was das für den Gipfel in Vilnius bedeute, sagt Jäger, dass die Einladung an die Ukraine dort verstärkt werden müsse. „Der Gipfel muss das politische Signal geben, dass die NATO die Option eines Pufferstaats aufgegeben hat.“