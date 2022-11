Wann und wo Sie die Live-Berichterstattung von FRA vs. DEN im Live-TV online sehen können

Frankreich und Dänemark treffen am Samstag in einem spannenden Spiel der Gruppe D aufeinander. Frankreich ist der Titelverteidiger und einer der stärksten Anwärter auf den Gewinn der Weltmeisterschaft. Außerdem feierten sie am Mittwoch einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen Australien. Die Mannschaft von Didier Deschamps ist der Favorit auf einen Sieg gegen Dänemark, das im letzten Spiel unentschieden gespielt hat.

Einem hochkarätig besetzten Dänemark wurde am Dienstag ein Sieg gegen Tunesien verweigert, und es sieht sich nun einer prekären Situation gegenüber. Um die Saison zu retten und ins Achtelfinale einzuziehen, müssen sie am Samstag die maximale Punktzahl sammeln. Dänemarks Christian Eriksen konnte im Spiel gegen Tunesien sein Mittelfeld-Flair unter Beweis stellen. Dänemark wird sich zusammen mit Kasper Dolberg und Mikkel Damsgaard auf ihn verlassen, um gegen seine hochgepriesenen Gegner zu überzeugen.

Hier ist alles, was Sie vor dem Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft zwischen Frankreich und Dänemark wissen müssen:

An welchem ​​Datum findet das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark statt?

Das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark wird am Samstag, 26. November, ausgetragen.

Wo wird das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark ausgetragen?

Das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark wird im Stadion 974 ausgetragen.

Wann beginnt das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark?

Das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark beginnt am 26. November um 21:30 Uhr IST.

Welche Fernsehsender übertragen das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark?

Das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark wird im Sports 18 Network übertragen.

Wie kann ich den Live-Stream des Spiels zwischen Frankreich und Dänemark verfolgen?

Das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark wird kostenlos live auf der Jio Cinema App und Website gestreamt.

Frankreich Voraussichtliche Startaufstellung: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe; Olivier Giroud

Dänemark Voraussichtliche Startaufstellung: Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Andreas Christensen, Simon Kjaer; Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Joakim Maehle; Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard

