Wann und wo kann man das Spiel der Indian Super League live sehen?

East Bengal will am 8. Februar beim Gastgeber von NorthEast United in der Indian Super League die maximale Punktzahl sammeln. NorthEast United liegt am Ende der Ligatabelle und hat seit fünf Spielen eine Pechsträhne. Dieses Match ist eine einmalige Gelegenheit für East Bengal, einen umfassenden Sieg zu verbuchen.

Obwohl sie aus dem Turnier ausgeschieden sind, will die Mannschaft von Stephen Constantine ihre Saison mit einem Höhepunkt beenden. Sie haben in ihrem letzten Spiel einen sensationellen Sieg gegen die Kerala Blasters eingefahren und werden am Mittwoch der klare Favorit sein. Cleiton Silva traf in diesem Spiel ins Schwarze und wird auch gegen NorthEast United der Schlüssel zu den Chancen von East Bengal sein.

Vor dem Spiel der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen:

An welchem ​​Datum wird das Spiel der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United ausgetragen?

Das Spiel der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United findet am 8. Februar statt.

Wo wird das Spiel der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United ausgetragen?

Das Spiel der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United wird im Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kalkutta, ausgetragen.

Wann beginnt das Spiel der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United?

Das Spiel der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United beginnt am 8. Februar um 19:30 Uhr IST.

Welche Fernsehsender übertragen das Spiel der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United?

Das Spiel der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United wird im Star Sports Network in Indien übertragen.

Wie kann ich mir den Live-Stream des Spiels der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United ansehen?

Das Spiel der Indian Super League zwischen East Bengal und NorthEast United wird live auf Disney+ Hotstar und JioTV übertragen.

Voraussichtliche Startelf:

Ostbengalen Voraussichtliche Startelf:

Kamaljit Singh, Ankit Mukherjee, Ivan Gonzalez, Lalchungnunga, Jerry Lalrinzuala, Alex Lima, Jordan O’Doherty, Mobashir Rahman, Naorem Singh, Cleiton Silva, Jake Mario Jervis

Voraussichtliche Startelf von NorthEast United:

Arindam Bhattacharya, Aaron Evans, Alex Saji, Gaurav Bora, Hira Mandal, Jon Gaztanaga, Pragyan Gogoi, Rochharzela, Gani Nigam, Romain Philippoteaux, Parthib Sundar Gogoi

