HZwischendurch fragten sie viele: Was war der schönste Moment? Auf über 2300 Wanderkilometern durch den gesamten Alpenbogen, zwischen Triest und Monte Carlo, in vier Monaten und sechs Ländern, mit Tagen im Regen und Nächten im Zelt, und meist alleine? Ein hoch aufragender Gipfel, ein einsamer Bergpfad, ein wunderbarer Ort zum Verweilen? Nichts davon, sagt Christina Ragettli. „Alle dachten, es sei dieser oder jener Sonnenuntergang. Aber am Ende waren es die schönen Begegnungen am Weg.“

Das kam selbst für sie unerwartet, schließlich hatte sie sich vorgenommen, den Menschen, Bildschirmen und der Zivilisation zu entfliehen. Die Schweizerin wuchs in den Bergen auf, doch der Winter war der begeisterten Skifahrerin immer näher als der Sommer, als ihr als Kind das endlose Wandern bald langweilig wurde. Mit Mitte 20 entdeckte sie, dass es auch richtig spannende Fernwanderwege gibt – etwa den Pacific Crest Trail, der knapp 4.300 Kilometer durch den Westen der USA führt. Durch Zufall stieß sie auf die Via Alpina, ein Wegenetz, das sich zwischen Ost und West durch die gesamten Alpen zieht. Von da an hatte sie ein Ziel. „Ich fand es cool, meine Heimat auf diese Weise erkunden zu können. Es macht wenig Sinn, in ein Flugzeug zu steigen und nach Amerika zu fliegen, wenn die Alpen ein Paradies sind.“

Menschen sind unberechenbarer als Tiere

Sie widmete sich der Forschung, der Vorbereitung und dem Wissen über die Ausrüstung. Am Ende wog ihr Rucksack 13 Kilogramm, inklusive Zelt, Isomatte, Herd, Essen für eine Woche und Wasser für einen Tag. Sie wusste, dass die Strecke anspruchsvoll war, mit Ketten gesicherten Passagen, die vor allem bei Nässe eine Herausforderung darstellten. Aber sie hatte die nötige Bergerfahrung, um in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch alleine.

Es war ihr Traum, ihr Projekt, und nicht alle ihrer Freunde hatten die Chance oder den Wunsch, vier Monate lang zu wandern. Also fragte sie nicht einmal. „Wenn man auf einer so langen Wanderung jemanden mitnimmt, kann das auch zum Hindernis werden“, sagt Ragettli. „Die Menschen müssen das gleiche Tempo haben, man muss sich sehr gut verstehen und ähnliche Ansichten darüber haben, wie man Probleme löst. Und ich wusste, dass ich alleine gut zurechtkommen würde.“



Mit Ohrstöpseln und dem Stirnband über den Augen konnte Ragettli nachts im Zelt gut schlafen.

Bild: Florian Johanntgen



Also ging sie. Gute und schlechte Tage erlebt, aber auch emotionale Höhen und Tiefen. Sie liebte die Kombination aus körperlicher Leistungsfähigkeit und geistiger Entspannung, badete in eiskalten Bergseen, campte auf über 3000 Metern. Sie durchstreifte ein Bärengebiet (sah aber keines), hörte nachts Wölfe heulen (sah aber keines) und behauptete sich gegen übereifrige Herdenschutzhunde. Sie sah, wie sich Touristen achtlos den Kühen näherten, sogar Müttern mit Jungen, „von denen einige unter den Zaun kletterten, um Fotos zu machen“.







Sie lag nachts wach im Zelt, weil sie draußen ein Knacken, ein Rascheln, ein Knistern hörte und nicht wusste, was los war. „Manchmal hatte ich das Gefühl, ein Fuchs würde mir in den Kopf beißen, und als ich hinsah, war es nur ein größerer Käfer.“ Die Notlösung waren Ohrstöpsel und das Stirnband über den Augen. Am nervenaufreibendsten war es für sie, wenn sie nachts ein Auto hörte oder Scheinwerfer sah. Begegnungen mit Menschen, sagt Ragettli, seien meist unvorhersehbarer als solche mit Tieren.

Und doch waren es vor allem die Menschen, die bleibende Eindrücke hinterließen: Wanderer, Hirten, Hüttenwirte. „Als ich einmal im Wallis nach zehn oder elf Stunden nach einem Platz zum Aufstellen meines Zeltes suchte, kam ein älterer Mann auf mich zu“, erzählt Ragettli. Sie zögerte zunächst, da sie sich wegen des Mannes nicht ganz sicher war. Dann lud er sie in die nahe gelegene Hütte ein, wo seine Frau und ein weiteres Paar Karten spielten. Zwei Stunden lang wurde über alles geredet, das Ragettli bekam Tee und Kekse und zum Schluss auch noch ein Stück Alpkäse.

Anschließend durfte sie das Zelt im Vorgarten aufbauen. „Es war so schön“, schwärmt sie. Ihre Erlebnisse hat Christina Ragettli in ihrem Buch „Von Wegen“ niedergeschrieben, das in der Schweiz einen Überraschungserfolg hatte und nun auch in Deutschland erschienen ist (Malik, 20 Euro). Es macht Lust, die eigene Reise anzutreten und weckt Respekt vor Ihrer Ausdauer und Ihrer Fähigkeit, jeden Tag mit neuen Unwägbarkeiten umzugehen.

Am Ende zählt Ragettli die Learnings ihrer Wanderung auf: in schwierigen Situationen positiv bleiben, sich in anstrengenden Phasen etwas Gutes tun, den Moment sehen statt über zukünftige Eventualitäten nachzudenken und vieles mehr. Die Monate in den Alpen haben auch ihr Selbstbewusstsein verändert und ihren Glauben an sich selbst gestärkt. „Ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass ich es wirklich schaffe“, sagt der gebürtige Schweizer, Jahrgang 1992 und in der Öffentlichkeitsarbeit für Tourismus und Sport tätig. „Jetzt denke ich, unabhängig vom Projekt: Du hast die Via Alpina geschafft, das schaffst du auch.“