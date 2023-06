Ein Kammerdiener von Donald Trump soll wegen des Vorwurfs angeklagt werden, er habe dem ehemaligen US-Präsidenten geholfen, geheime Dokumente zu verstecken, die das Justizministerium zurückhaben wollte.

Walt Nauta, ein in Guam geborener Marineveteran, sieht sich sechs Bundesanklagen ausgesetzt, darunter Verschwörung zur Behinderung der Justiz, korruptes Verheimlichen eines Dokuments oder einer Aufzeichnung und falsche Angaben. Trump, der erste amtierende oder ehemalige Präsident, gegen den Anklage erhoben wurde, muss sich einer Anklage mit 38 Anklagepunkten gegenübersehen, die vom Sonderermittler des Justizministeriums, Jack Smith, eingereicht wurde.

Nauta wird am Dienstag um 9:45 Uhr ET vor dem Oberrichter Edwin Torres in Miami angeklagt.

Nauta holte Trumps Diät-Cola als sein Kammerdiener im Weißen Haus ab, bevor er sich ihm als persönlicher Berater auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida anschloss.

In der Anklageschrift wird behauptet, Nauta habe bezüglich der Kisten gelogen

Ihm wird vorgeworfen, auf Trumps Anweisung Kisten mit Unmengen sensibler Informationen bewegt und anschließend die Ermittler darüber belogen zu haben.

An einem Punkt, so heißt es in der Anklageschrift, habe Nauta festgestellt, dass mehrere Kisten im Lagerraum umgefallen seien und deren Inhalt auf den Boden geworfen worden sei. Nauta machte Fotos von der Szene und teilte sie mit. Dazu gehörte auch ein Dokument mit einer sichtbaren Markierung, die warnte, dass der Angriff nur auf die Geheimdienstallianz Five Eyes aus den USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland beschränkt sei.

Nauta war schon früh von entscheidender Bedeutung für Trumps Ermittlungen, als FBI-Agenten ihn Wochen vor der Zustellung ihres Durchsuchungsbefehls auf dem Grundstück über die Bewegung von Kisten in Mar-a-Lago ausfragten.

Obwohl Staatsanwälte behaupten, dass Nauta auf seine Anweisung hin Kartons mit Dokumenten zur Durchsicht in Trumps Wohnung gebracht habe, habe Nauta die Agenten belogen, indem er behauptet habe, er sei sich dessen nicht bewusst gewesen, heißt es in der Anklageschrift.

Als die Agenten fragten, ob er wüsste, wo auf dem Grundstück die Kisten gelagert worden seien, sagte er: „Ich wünschte, ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht – ich weiß es ehrlich gesagt einfach nicht.“

„Unangebrachte Loyalität“

Nauta ist der jüngste in einer Reihe von Trump-Loyalisten, denen nach seiner Arbeit für den ehemaligen Präsidenten eine mögliche Gefängnisstrafe droht. Michael Cohen, Trumps langjähriger Vermittler und Anwalt, verbrachte mehr als 13 Monate im Gefängnis wegen Auszahlungen, die er während der Präsidentschaftswahl 2016 mit arrangiert hatte, um Frauen davon abzuhalten, über angebliche sexuelle Begegnungen mit Trump an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch Allen Weisselberg, der frühere Finanzchef der Trump Organization, hat gerade seine dreimonatige Dienstzeit auf Rikers Island beendet, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, 1,7 Millionen US-Dollar an nicht gemeldeten Arbeitsvergünstigungen erhalten zu haben.

Sowohl Cohen als auch der frühere Trump-Anwalt Ty Cobb sagten The Associated Press Anfang des Monats in Interviews, dass Nauta eine Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden in Betracht ziehen sollte, da seine Loyalität gegenüber Trump nun seine Freiheit gefährdet.

ANSEHEN | Die Dokumentenfälle von Trump und Biden weisen mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten auf: Biden vs. Trump: Verschlusssachen, erklärt | Über das Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sagt, es gebe keinen Unterschied zwischen seinem Besitz geheimer Dokumente und dem des derzeitigen Präsidenten Joe Biden. Andrew Chang erklärt, womit Trump Recht hat – und womit er nicht.

„Ich finde es wirklich traurig, dass es den Leuten nicht gelungen ist, ihn von seiner unangebrachten Loyalität zu überzeugen“, sagte Cobb über Nautas Entscheidung, nicht mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. „Er sollte ein Zeuge sein. Er sollte kein Angeklagter sein. Aber man kann diese Gelegenheit nur so lange warten lassen, bevor man schießen muss.“

Cohen sagte, er befürchte, dass Nauta „nur ein weiterer Trump-Akolyth sein wird, dessen Leben aufgrund seiner fehlgeleiteten Loyalität gegenüber einem Mann, der es nicht verdient hat, völlig auf den Kopf gestellt wurde.“

Im Fall Trump hat die Richterin des US-Bezirksgerichts Aileen Cannon am Montag eine Anhörung für den 14. Juli angesetzt, die davon abhängen soll, wie mit vertraulichen Informationen in dem Fall umgegangen wird. Sowohl die Parteien als auch das Gericht müssen eine Reihe strenger und sorgfältiger Regeln befolgen, die in einem Gesetz namens „Classified Information Procedures Act“ (CIPA) festgelegt sind, um die geheimen Aufzeichnungen zu schützen und zu verwalten, wie sie offengelegt werden können.

Letzte Woche forderten Staatsanwälte von Smiths Team Cannon auf, den Beginn des Prozesses gegen den Ex-Präsidenten auf den 11. Dezember zu verschieben, etwa vier Monate nach dem ursprünglich festgelegten Datum.

Bei einem Auftritt zu seiner eigenen Anklage Anfang des Monats wurde Trump angewiesen, den Fall nicht mit Nauta zu besprechen.