Het wachten van Walsall op een thuisdoelpunt duurde tot 418 minuten, ondanks het feit dat hij veelbelovend was in een 0-0 gelijkspel met Swindon in Sky Bet League Two.

De beste momenten van de thuisploeg kwamen aan weerszijden van de pauze, maar de doorbraak bleek ongrijpbaar toen de mannen van Michael Flynn een 12e competitiewedstrijd zonder overwinning optekenden.

Een routinematige kopbal van Donervon Daniels werd bijna in het net getikt door Swindon-doelman Sol Brynn, wiens blozen werden gespaard door een buitenspelvlag tegen Matty Stevens 10 minuten voor rust.

De beweging van de helft zag de Saddlers bijna diep in de blessuretijd van de eerste helft toeslaan, maar Manny Monthe, die vanaf vleugelverdediger naar voren bombardeerde, zag zijn schot op de vlucht rakelings langs de verre paal fluiten.

De gastheren kregen een nog betere kans 12 seconden na de herstart, met Tom Knowles die naar de vrije Stevens gleed wiens schot te dicht bij Brynn was.

Swindon kwam tot leven tijdens de slotfase. Invaller Rushian Hepburn-Murphy had een schot weggekopt door Liam Gordon, Ronan Darcy zag een 25-yard heiblok door Owen Evans om de linkerpaal geduwd worden en Charlie Austin bukte zich om onder druk naast de dood te koppen.