Laat je niet afschrikken door het winterse weer. Het is nooit te vroeg om je lentegarderobe te plannen, vooral als je wat betaalbare vondsten kunt kopen.

Als je in de stemming bent om te winkelen, heeft Scoop Creative Director Brandon Maxwell zojuist een nieuwe voorjaarscollectie uitgebracht die zowel modieus als betaalbaar is. De collectie heeft stijlen voor warm weer voor dames en meisjes die je geweldig zult vinden met felle tinten, gedurfde prints en luxueuze texturen. Je kunt de hele collectie hier shoppen of je kunt Brandon’s lijst met favorieten shoppen.