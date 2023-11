Wall-Street-Indizes erholen sich aufgrund von Wetten auf US-Spitzenzinsen und starke Gewinne

Qualcomm legt zu, da die Q1-Prognose die Schätzungen übertrifft

Starbucks steigt aufgrund positiver Quartalsergebnisse

PayPal steigt aufgrund der Erhöhung der Gewinnprognose

Die wöchentlichen Arbeitslosenanträge sind höher als erwartet

Indizes steigen: Dow 1,7 %, S&P 1,89 %, Nasdaq 1,78 %

2. November (Reuters) – Die drei wichtigsten Aktienindizes der Wall Street legten am Donnerstag um fast 2 % zu, in der Hoffnung, dass die US-Notenbank das Ende ihrer Zinserhöhungskampagne erreicht hat, und eine Reihe positiver vierteljährlicher Finanzaktualisierungen trugen zur Aufwärtsstimmung bei.

Die Fed hielt am Mittwoch wie erwartet die Zinssätze stabil, und während der Vorsitzende Jerome Powell die Tür für eine weitere Straffung offen ließ, erkannte er auch die Auswirkungen eines jüngsten Anstiegs der Anleiherenditen auf die Wirtschaft an.

Die Kommentare, die als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Zentralbank mit ihren Zinserhöhungen fertig ist, führten zu einem Rückgang der Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen, was den Aktienmärkten Auftrieb gab.

„Powells Kommentare gestern in der Presse waren das, was jeder hören wollte“, sagte Justin Burgin, Vizepräsident für Aktienanalyse bei Ameriprise Financial in Troy, Michigan.

Burgin verwies auch auf besser als erwartete Gewinnberichte. Obwohl die Prognose für das laufende Quartal schwächer ausfiel als zuvor erwartet, sagte Burgin, dass die Analysten immer noch ein Wachstum prognostizieren.

„Die Tatsache, dass die Räder im vierten Quartal nicht aus dem Ruder gelaufen sind, ist ziemlich gut“, sagte er.

Den neuesten LSEG-Daten zufolge prognostiziert die Wall Street für das vierte Quartal ein Gewinnwachstum von 7,2 %, verglichen mit 11 % am 1. Oktober vor Beginn der Berichtssaison. Und für das dritte Quartal haben 80,9 % der bisher berichtenden Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen, während 14,9 % die Erwartungen verfehlt haben.

Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) stieg um 564,5 Punkte oder 1,7 % auf 33.839,08, der S&P 500 (.SPX) legte um 79,92 Punkte oder 1,89 % auf 4.317,78 zu und der Nasdaq Composite (.IXIC) legte um 232,72 Punkte zu 1,78 %, bei 13.294,19.

Der S&P 500 verzeichnete in seiner vierten Aufwärtsphase in Folge den größten prozentualen Tagesgewinn seit April. Außerdem schloss der Referenzindex zum ersten Mal seit dem 24. Oktober über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.

Der Small-Cap-Russell-2000-Index (.RUT) schloss mit einem Plus von 2,7 % und damit dem größten prozentualen Tagesgewinn seit dem 6. Juni ab.

Händler arbeiten auf dem Parkett an der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, USA, 27. Oktober 2023. REUTERS/Brendan McDermid erwirbt Lizenzrechte

Der Nasdaq verzeichnete an seinem fünften Tag in Folge Gewinne und verzeichnete den größten prozentualen Tagesanstieg seit dem 28. Juli.

Nachdem die Aktien im Oktober eingebrochen waren, „waren die Rahmenbedingungen für eine leichte Erholungsrallye gut vorbereitet“, sagte Emily Leveille, Portfoliomanagerin bei Thornburg Investment Management in Santa Fe, New Mexico.

Alle 11 großen S&P 500-Sektoren legten zu, angeführt von Energie (.SPNY) und zinssensitiven Immobilien (.SPLRCR) mit Zuwächsen von jeweils mehr als 3 %. Der Kommunikationsdienstleistungssektor (.SPLRCL) stieg am wenigsten und legte um 0,9 % zu, gefolgt von Basiskonsumgütern (.SPLRCS), der um 1,3 % zulegte.

Unter den einzelnen Aktien legte Starbucks (SBUX.O) um 9,5 % zu, nachdem die Ergebnisse des Kaffeehausunternehmens für das vierte Quartal die Schätzungen übertrafen. Auch die Aktien von Qualcomm (QCOM.O) stiegen um 5,8 %, nachdem der Chipdesigner für das erste Quartal Umsatz und Gewinn über den Schätzungen prognostizierte.

Die Aktien von PayPal (PYPL.O) stiegen um 6,6 %, da der Zahlungsriese seine angepasste Gewinnprognose für das Gesamtjahr anhob. Die Aktien von Apple (AAPL.O) schlossen im Vorfeld des Quartalsberichts, der später am Donnerstag fällig ist, mit einem Plus von 2 %.

Zu den weiteren großen Aktienumsteigern gehörte Moderna (MRNA.O), das einen Ausverkauf erlebte, nachdem es seine Umsatzprognose für den COVID-19-Impfstoff im Jahr 2023 gesenkt hatte.

Früher am Tag veröffentlichte Daten zeigten, dass die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, letzte Woche moderat gestiegen ist.

Die wichtigsten Wirtschaftsdaten dieser Woche werden der am Freitag erscheinende Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft für Oktober sein.

An der NYSE übertrafen die steigenden Emissionen die Zahl der rückläufigen Emissionen im Verhältnis 7,30 zu 1; An der Nasdaq begünstigte ein Verhältnis von 3,16 zu 1 die Aufsteiger.

Der S&P 500 verzeichnete zehn neue 52-Wochen-Höchststände und neun neue Tiefststände; Der Nasdaq Composite verzeichnete 40 neue Höchststände und 140 neue Tiefststände.

An US-Börsen wechselten 11,96 Milliarden Aktien den Besitzer, verglichen mit dem Durchschnitt von 10,78 Milliarden in den letzten 20 Sitzungen.

Berichterstattung von Sinéad Carew in New York, Amruta Khandekar und Shashwat Chauhan in Bengaluru; Bearbeitung durch Savio D’Souza, Shounak Dasgupta, Saumyadeb Chakrabarty, Maju Samuel und Richard Chang

