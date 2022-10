Walker gibt bei der ersten öffentlichen Veranstaltung weitere pauschale Dementis heraus

„Aber ich weiß, warum Sie hier sind“, sagte ein gedämpfter Walker zu der Menge von staatlichen und nationalen Reportern, die den ganzen Tag auf seine Ankunft am Ort gewartet hatten, mehr als zweieinhalb Stunden südöstlich von Atlanta. „Sie sind hier, weil die Demokraten diesen Sitz hier unbedingt halten wollen. Sie wollen unbedingt dieses Rennen um meine Familie machen.“

Georgia, ein neu lila Bundesstaat, in dem der pensionierte Fußballstar ein enges Rennen gegen Warnock gefahren ist, wird von den Republikanern als realistischer Sitz angesehen, um umzudrehen, wenn GOP-Kandidaten auf anderen Schlachtfeldern in immer schwierigeren Wettbewerben stehen.

Walkers Wahlkampf veranstaltete die relativ private Veranstaltung in der Battle Lumber Company, einem von einem Unterstützer betriebenen Holzwerk, als Möglichkeit für den Kandidaten, für die letzten, zermürbenden viereinhalb Wochen der Wahl zum Wahlkampf zurückzukehren.

Nachdem am Montagabend die Nachricht von der Abtreibungsvorwürfe bekannt wurde, nahm Walker am Dienstag und Mittwoch an keinen öffentlichen Veranstaltungen teil und entschied sich stattdessen, zweimal auf einer ziemlich freundlichen Plattform, Fox News, zu erscheinen. Seine Kampagne sagte, dass sie in dieser Zeit einen Anstieg der Spendenaktionen erlebten. Am Mittwochabend berichtete das Daily Beast, dass die fragliche Frau, die anonym bleibt, auch die Mutter eines von Walkers Kindern ist. Obwohl sein junger erwachsener Sohn Christian Walker die Leugnung seines Vaters als Lüge bezeichnete, sagte Walker am Donnerstag weiterhin, die Berichte seien falsch – und dass seine Kampagne mit voller Geschwindigkeit fortgesetzt werde.

„Ich bin nicht abgeschreckt“, sagte er Reportern. „Ich mache keinen Rückzieher. Der Einsatz ist zu hoch.“

Warnock hat versucht, es zu vermeiden, Walkers jüngsten Skandal direkt zu kommentieren, und demokratische Gruppen haben das Problem noch nicht mit Fernsehwerbung aufgegriffen. Christian Walker hat diese Woche weiterhin den Skandal abgewogen und behauptet, sein Vater sei „kein Familienmensch“ und habe „ein Leben gelebt, in dem er das Leben anderer Menschen ZERSTÖRT hat“.

Es ist unklar, ob die Anschuldigungen, die zuerst vom Daily Beast gemeldet und von keiner anderen Nachrichtenagentur bestätigt wurden, die meisten durchschnittlichen Wähler noch erreicht haben.

Jefferson County, wo die Kundgebung stattfand, grenzt an Walkers Heimat Johnson County und hat eine Bevölkerung, die zu etwa 50 Prozent aus Schwarzen besteht.

Auf den Landstraßen, die nach Wadley führen, war nur eine kleine Anzahl von Wahlkampfschildern in Vorgärten zu sehen – jeweils einige für Walker, den republikanischen Gouverneur Brian Kemp, Warnock und die demokratische Gouverneurskandidatin Stacey Abrams.

Die Straße hinauf von der Battle Lumber Company hatte sich in Jet Food Stores, einer Tankstelle an der Ecke, eine Menschenmenge zum Frühstück gebildet. Trotz eines tobenden Fernsehwerbekriegs zwischen den beiden Kandidaten sagten die Männer an den Tischen im Inneren, sie hätten nicht viel über Walker als Senatskandidaten gehört – und nicht viel über die bevorstehende Wahl nachgedacht.

„Ich kenne ihn schon eine Weile“, sagte ein Mann, der darum bat, nicht genannt zu werden, und bezog sich damit auf die Entwicklung von Walkers Sportkarriere. „Er ist mein Lieblingsfußballer.“

Bei einem McDonald’s-Frühstück in Louisville, 10 Meilen von Walkers Sägewerksveranstaltung entfernt, sagte Jimmie Gibbons, er denke, Walker könne den Job des Senators „nicht bewältigen“.

„Er ist nicht qualifiziert“, sagte Gibbons, ein lebenslanger Bewohner der ländlichen Stadt Georgia, der Warnock unterstützt. „Er hat kein Geschäft am Laufen.“

Gibbons sagte, er glaube, dass die meisten Afroamerikaner in der Region Warnock unterstützen – eine Beobachtung, die durch landesweite Umfragedaten gestützt wird – während er vermutet, dass die meisten weißen Wähler für Walker waren. Auf die Frage, ob er von schwarzen Wählern wüsste, die Walker unterstützen, kicherte Gibbons.

„Nein, sagte er. „Gar nicht.“

Der republikanische Senatskandidat schien in einem konservativen Radiointerview früher am Donnerstag einzugestehen, dass, wenn er für die Abtreibung bezahlt hätte, „es nichts gibt, wofür man sich schämen müsste“, trotz seiner kompromisslosen Anti-Abtreibungshaltung während seiner gesamten Kampagne.

„Wäre das passiert, hätte ich es gesagt, denn es ist nichts, wofür man sich schämen müsste“, sagte Walker zu Radiomoderator Hugh Hewitt. „Weißt du, Leute haben das getan, aber ich weiß nichts darüber. Und wenn ich davon wüsste, würde ich ehrlich sein und darüber reden, aber davon weiß ich nichts.

Als er später von Reportern nach dem Kommentar gefragt wurde, sagte Walker, er habe sich nur auf andere Ereignisse in seiner Vergangenheit bezogen, an denen seine Ex-Frau und sein Sohn Christian beteiligt waren, aber „nichts mit dem zu tun, was diese Frau gesagt hat“.

Bis heute hatten die Demokraten einen Ausgabenvorteil in Georgia, wo Warnock und andere Super-PACs der Demokraten 81 Millionen Dollar für Werbung verloren haben, verglichen mit 71 Millionen Dollar der Republikaner. Die GOP hat auf die Ausgabenlücke und Walkers Fähigkeit hingewiesen, trotz dessen Hals an Hals mit Warnock zu bleiben, als Zeichen der Stärke der Partei in diesem mittelfristigen Zyklus.

Die Demokraten sind auf dem besten Weg, im letzten Monat weiterhin mehr für Sendungen auszugeben als die Republikaner.

Kelly Hooper hat zu diesem Bericht beigetragen.