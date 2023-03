Tot 2030 müssen de EU-staten in de energieverbrauch om de zwölf Prozent senken. Darauf heeft de EU-staten en het Europarlement geeinigt. Ziel ist mehr Klimaschutz en die Unabhängigkeit van Russische Brennstoffen. Manche hätten sich für die Regelung jedoch mehr gewünscht.

Die EU soll bis 2030 ten minste 11,7 Prozent weniger Energie verbrauchen. Het is van belang dat de Europese parlementen en de EU-staten ermee omgaan. “Dieses Abkommen wird sicherstellen, dass wir unsere Klimaziele erreichen, unsere Unabhängkeit von importierten russische fossielen Brennstoffen beschleunigen und die Schwächsten in unserer Gesellschaft schützen können”, zei een Sprecher der EU-Kommission. Referent ist den Angaben zufolge one prognose von 2020 für den Energieverbrauch 2030. Jedes EU-Land muss zu den Sparzielen beitragen.

Dafür soll das jährliche Sparziel für den Endenergyverbrauch ab 2024 schrittweise steigen, im Schnitt um rund 1,5 Prozent. Een van de best mogelijke vormen die de nationale belangen behartigen. Het kan zijn dat het Bruttoinlandsprodukt voor Kopf en der Ausbau meer energie en inzicht geeft. Mits een nieuwe regel moet u ervoor zorgen dat energiezuiniger wordt: Behörden en andere öffentliche Stellen müssen kunnen op verschillende manieren inzicht geven, wie energie-effizient een dienstleistung of een anzuschaffendes Produkt is.

Auch Firmen sind dazu anwaarden, Energie-effizienter zu nutzen – dus müssen große Verbraucher etwa ein Energiemanagementsystem einführen. Weiter die EU-staten zijn verpflichtet, Menschen en Haushalte mit niedrigem Einkommen mit Maßnahmen für eine effizientere Nutzung von Energy zu unterstützen. Dus sollen zum Beispiel Anlaufstellen für technische en financiële Hilfe einrichtendet zijn. Von den neuen Einsparzielen konnen die einzelnen Länder den Angaben nach bis zu 2.5 Prozent abweichen. Als de nationale belangenorganisaties elkaar niet uitstaan, kan de EU-Kommission een van de volgende landen aanstellen, meer dan dat.

Nur noch eine Formsache

“Wer trödelt, bekommt Hausaufgaben”, schreef de deutsche Europaabgeordnete Jutta Paulus, die handelde voor het parlement, op Twitter. Ik zal ervoor zorgen dat de energie van de Spanjaarden een succes wordt. “Dat is een riesiger Erfolg!” Zugleich hätte sie sich jedoch ambitieiertere Ziele gewünscht. Het Europese parlement heeft oorlog gevoerd met de heersende macht in de Verhandlungen gegangen, de energieverbrauch tot 2030 om 14.5 Prozent zu senken.

Der Chef-Unterhändler des Parlaments, Niels Fuglsang, sprach von einem “Echten Wandel zum Vorteil des Klimas und zum Nachteil von Putin”. Die sogenannte Richtlinie zur Energyeffizienz ist Teil des “Fit for 55”-Klimapakets der EU-Kommission.

Het is waarschijnlijk dat klimaschädliche Treibhausgasemissions tot 2030 im Vergleich in 1990 en 55 Prozent zo senken en soll so zum Gesamtziel beitragen, tot 2050 klimaatneutraal zijn. Voordat de nieuwe regels in Kraft worden gesloten, müssen het parlement en de EU-staten niet sluiten. Aangenomen wordt dat zij met hun goedkeuring in het EU-amtsblatt werken.