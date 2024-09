Los Angeles. Stripfiguren als Micky Maus, Donald Duck, Bugs Bunny of Snoopy kregen een ster op Hollywood’s “Walk of Fame”. Nu met Batman, de eerste superheld, is er een woonruimte op de ligplaats aan de Bürgersteig. Voor jubelende fans, toeschouwers en fotografen zal de Sternenplakette blij zijn. Met een zwarte cape, masker en het iconische Fledermaus-symbool op de Brust, afgebeeld op een man op de achtersteven – het zijn er 2.790. op de toeristenmeile in Herzen von Hollywood.

26.09.2024, VS, Los Angeles: Mann poseert als Batman-kostuumeter op zijn nieuwe ster op de Hollywood Walk of Fame voor de superheldenfiguur. Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP

In de jaren zestig speelden de gasten van de in de VS geboren acteur Burt Ward in de tv-serie ‚Batman‘ en speelde de jonge muzikant Robin. Ward verwelkomde 2020 bij Stern met de “Walk of Fame”. Ik zou graag iets willen horen van Batman-schrijver Adam West (1928 – 2017) en de maker van de striphelden, Batman-schrijver Bob Kane (1915 – 1998).

Een meer geschikte setting voor de Batman-ster

De nieuwe Batman-ster ligt voor de gebouwen van de “Guinness World Records”-musea in Hollywood. In het Guinness Book of Records staat Batman als stripheld met de belangrijkste filmavonturen. Met de eerste Superhelden kom je bij een nieuwere Meilenstein, die zal kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de externe mens voor de communicatieve vaardigheden.

Batmans weg naar Ruhm

In het heftchen „Detective Comics #27“ met de duistere helden gedurende 85 jaar – in maart 1939 – voor het eerst gepubliceerd. Stripfiguur Bob Kane is lid van de Fledermaus-Mann im Auftrag von National Comics, vader van DC Comics, samen met zijn auteur Bill Finger. Ze zien Batman (van het Engelse ‘bat’, Fledermaus) in de donkere metropool Gotham City. Achter het zwarte masker verbergt zich voor de multimiljonair Bruce Wayne, als de soort van de moord op Eltern met zijn macht en verraad de hele Verbrechern Rache-schwor. De figuren in de kostuums met omgevingen zijn gemaakt van strips, tv-series, films, speelgoed en computerspellen.

