Walisische Beamte sagen, dass das Grab des Elfen Dobby bleiben kann

(CNN) — Walisische Umweltbeamte haben engagierte Harry-Potter-Fans gebeten, bitte keine Socken mehr auf dem Grab von Dobby, dem Hauself, zu hinterlassen.

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil Eins“ wurde 2010 veröffentlicht. Der Film, die Hälfte des Abschlusses der Fantasy-Serie, zeigt den tragischen Tod von Dobby, einer geliebten Figur, die aus der Gefangenschaft befreit wird, nachdem sie eine Socke als Geschenk erhalten hat . Dobby starb, um Harry zu beschützen – was seinen Tod für die Zuschauer besonders ergreifend machte.

Dobbys verheerende Schlussszene wurde am Strand von Freshwater West in Pembrokeshire, Wales, gedreht. Kurz nachdem der Film herauskam, errichteten Fans am Strand ein provisorisches Grab mit Hunderten von Steinen mit Botschaften wie „Hier liegt Dobby“ und sogar einem Kreuz.

Und sie haben auch Hunderte von Socken hinterlassen, um Dobby zu ehren, so der United Kingdom National Trust, der die Stätte und andere Kulturerbestätten in ganz Großbritannien reguliert. Zwei oder drei Socken, bemalte Kieselsteine ​​und sogar Schuhe wurden in der Hochsaison jeden Tag am Grab zurückgelassen, sagt der National Trust.

Der jahrzehntelange Aufbau unnatürlicher Materialien stellt laut National Trust ein Risiko für die Landschaft dar. Anfang dieses Jahres gab die Organisation einen Bericht über Nachhaltigkeit am Strand in Auftrag. Nach achtmonatiger Recherche kamen sie zu dem Schluss, dass die Stätte bestehen bleiben könnte – aber dass Besucher das Grab nur fotografieren und keine neuen Kieselsteine, Socken oder andere Erinnerungsstücke hinterlassen sollten.

Das Dobby gewidmete Grab liegt am Strand von Freshwater West in Pembrokeshire, Wales. Adobe Stock

Der Strand heißt laut National Trust rund 75.000 Gäste pro Jahr willkommen. Laut der Pressemitteilung beherbergen die Gewässer rund um den Strand Kegelrobben, Schweinswale und einige der größten Seevogelpopulationen der Welt.

Um diese Tiere und die Landschaft insgesamt zu schützen, bitten sie die Besucher, „keine Spuren zu hinterlassen“.

„Die Notwendigkeit, die natürliche Umgebung und Einzigartigkeit dieses ganz besonderen Strandes neben dem Genuss aller Besucher zu verwalten, ist ein Gleichgewicht, das wir finden müssen“, sagte Rhian Sula, Interim General Manager des National Trust Cymru in Pembrokeshire, in der Pressemitteilung.