Wales trifft am Sonntagabend in Frankreich im Gruppenspiel der Rugby-Weltmeisterschaft auf Fidschi.

Quoten Wales vs. Fidschi

Wales ist mit einer Quote von 1/2 der klare Favorit auf den Sieg des Spiels, aber Fidschi ist nicht ausgeschlossen, an diesem Tag zu erscheinen und sich mit einer Quote von 8/5 selbst den Sieg auf dem Wettmarkt „Match Betting – Reguläre Spielzeit“ von BetVictor zu holen.

Angebot Wales gegen Fidschi

Vorhersagen für Wales vs. Fidschi

Wales geht bei dieser Weltmeisterschaft nicht mit der besten Form an den Start, wird aber für dieses Aufeinandertreffen gut gerüstet sein und nach den Spielen im August, bei denen es Niederlagen gegen Südafrika und England gab, die Wende schaffen.

Die Fans würden sich keine allzu großen Sorgen machen, aber Südafrika gewann vor zwei Wochen mit 52:16 gegen Wales und könnte einer starken Fidschi-Mannschaft ausgeliefert sein.

Fidschi hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen, mit Siegen über England, Japan, Samoa und Tonga.

Das Problem der Fidschi-Inseln ist hier ihre Bilanz gegen Wales, nachdem sie 12 ihrer 14 Spiele gegen sie verloren haben, wobei einer dieser Siege bereits 2007, ebenfalls bei der Weltmeisterschaft, erzielt wurde.

Wetttipps für Wales gegen Fidschi

Wales -5 – 5/6

Beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften im November 2021 setzte sich Wales mit 38:23 durch.

Es könnte noch ähnlicher sein, wenn diese torreichen internationalen Mannschaften alle ihr Angriffsvermögen und ihre Stärke einsetzen.

Warren Gatland ernannte das Team für das Spiel gegen Fidschi, da die Mannschaft zuvor in Frankreich angekommen war.

Bemerkenswert ist, dass fünf Spieler ihr Rugby-Weltcup-Debüt geben und weitere fünf als Ersatzspieler zum ersten Mal im Wettbewerb auflaufen können.

Sie werden daran interessiert sein, einen guten Eindruck zu hinterlassen und ihre Mannschaft zum Sieg zu führen, und das könnte ihnen einen Vorteil gegenüber einem ziemlich veränderten Kader verschaffen, der in den Vorbereitungsspielen an Form verloren hat.

So schauen Sie sich Wales gegen Fidschi an

Standort: Nouveau Stade de Bordeaux, Frankreich.

Datum (und Uhrzeit: Sonntag, 10. September 2023, 20:00 Uhr.

So schauen Sie zu: ITVX.

