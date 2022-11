Wales 70 – 36 Schottland

Der Spieler des Spiels, Andrew Higgins, erzielte vier Versuche, als Wales seinen Platz im Halbfinale des Wheelchair Rugby League World Cup mit einem Sieg über Schottland sicherte. sie treffen nun am Sonntag in Sheffield im Halbfinale auf England; Früher am Tag beendete Frankreich die Hoffnungen der USA auf eine Qualifikation