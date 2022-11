Wales 34 – 39 Australien

Mark Nawaqanitawase traf zweimal, als das verletzungsgeplagte Australien in Cardiff mit 21 Punkten Rückstand zum Sieg kam

Das verletzungsgeplagte Australien kam mit 21 Punkten Rückstand zu einem sensationellen 39:34-Sieg über Wales im Principality Stadium.

Wales sah so aus, als würden sie auf die Schockniederlage letzte Woche zu Hause gegen Georgia reagieren, indem sie in Cardiff weitermachten, aber die Wallabies feierten ein episches Comeback und gewannen.

Openside Jac Morgan erzielte erneut zwei Versuche – wie er es letzte Woche bei der Niederlage gegen Los Lelos tat -, während Taulupe Faletau und Rio Dyer Punkte hinzufügten und Gareth Anscombe vier Konversionen und zwei Elfmeter hinzufügte.

Wales – Versuche: Morgan (10, 47), Faletau (22), Dyer (52). Nachteile: Anscombe (11, 23, 48, 53). Stifte: Anscombe (19, 28). Gelbe Karte: Tipuric (67.), Elias (74.). Australien – Versuche: Fainga’a (34), Nawaqanitawase (58, 68), Elfmeterversuch (74), Lonergan (79). Nachteile: Donaldson (35), Lolesio (69, 80). Stifte: Donaldson (4, 15). Gelbe Karten: Gordon (34), Robertson (45).

Die Wallabies-Nutte Folau Fainga’a und Flügelspieler Mark Nawaqanitawase (zwei) erzielten ihre Tore, wobei Ben Donaldson zwei Strafen und eine Konversion hinzufügte, aber sie verloren sowohl Scrum-Hälfte Jake Gordon als auch Stütze Tom Robertson an den Sin-Bin.

Als einzige Nation, die in diesem Herbst fünf Tests bestritt, war dieses Duell für Australien, das mit einer Reihe von Verletzungsproblemen in seinem Kader zu kämpfen hatte, als einer zu viel erschienen.

In der Tat, nachdem sie acht Spieler aus dem Kader verloren hatten, der letzte Woche gegen Irland verloren hatte, und bereits ohne eine Reihe von Spielern für die Tour nach Europa, waren die Wallabies im Principality Stadium bis auf die Knochen geschrumpft.

Trotzdem kamen sie von 34-13 Rückstand auf 34-32, bevor sie durch die Nutte Lachlan Lonergan den Siegtreffer erzielten.

Der Australier Dave Rennie hatte aufgrund einer Reihe von Verletzungen nur 25 Spieler zur Auswahl für den Test in Cardiff

Ospreys Center Joe Hawkins wurde für Owen Watkin für sein Wales-Debüt verpflichtet. Alun Wyn Jones wurde zurückgerufen, um zum ersten Mal seit den Six Nations in der zweiten Reihe zu starten, während Außenverteidiger Leigh Halfpenny nach einer Verletzung in der Reihe zurückkehrte, nur um nach dem Aufwärmen (Rückenkrampf) auszusteigen. Rio Dyer ersetzte Josh Adams auf dem Flügel, wobei Adams dann anstelle von Halfpenny startete. Gloucester-Rückverteidiger Louis Rees-Zammit, Saracens-Center Nick Tompkins und Exeter-Stürmer Christ Tshiunza waren nicht verfügbar, da das Spiel außerhalb des offiziellen Testfensters stattfand. Die Wallabies nahmen sieben erzwungene Änderungen an der Seite vor, die gegen Irland verloren hatte, als Fly-Half Ben Donaldson, Scrum-Half Jake Gordon, Langi Gleeson ohne Kappe, Nr. 8, Flanker Fraser McReight, Nutte Folau Fainga’a, Center Reece Hodge und Flügel Jordan Petaia kamen in. Nic White (Gehirnerschütterung), Rob Valetini (Knöchel), Michael Hooper (Gehirnerschütterung), Dave Porecki (Nutte), Hunter Paisami (Knie), Andrew Kellaway (Zeh) fielen verletzt aus, mit Will Skelton (La Rochelle), Bernard Foley (Kubota Spears) nicht verfügbar. Auch Taniela Tupou (Achilles) schied aus dem Kader aus.

Wales hatte einen schrecklichen Start in den Wettbewerb, als Adam Beard aus der zweiten Reihe den Anstoß verschüttete und die Wallabies dann eine Gedrängestrafe erzwangen, die Donaldson – der seinen ersten Tritt versuchte, seit er eine direkte Konversion gegen Italien in Florenz verpasste, was eine Niederlage bedeutete – wackelte 3:0 aus.

Wales reagierte, indem es beim nächsten Gedränge einen eigenen Elfmeter erzwang, den Justin Tipuric und Anscombe zugunsten eines Schusses aufs Tor schossen.

Ein Knock-On von Tomas Williams, Gedrängehalft von Wales, nur wenige Meter vom Pfosten entfernt, ließ die Chance jedoch verstreichen, da die Gastgeber im Carry lebhaft aussahen.

Nach 10 Minuten hatte Wales jedoch den Eröffnungsversuch, als Morgan für seinen dritten in einer Woche zuschlug, nachdem der zurückkehrende Alun Wyn Jones einen Williams-Offload genommen hatte, um den entscheidenden Line-Break innerhalb der 22 zu machen, bevor er Morgan zum Abschluss brachte stark.

Ben Donaldson erzielte nach einem walisischen Fehler beim Anpfiff die Eröffnungspunkte des Wettbewerbs

Ein hoher Zweikampf von Joe Hawkins, dem Debütanten des Wales-Tests, sah bald, dass Donaldson seinen zweiten Elfmeter schickte, um die Gäste auf einen Punkt zu bringen.

In der 19. Minute baute Wales seinen Vorsprung auf vier Punkte aus, als Anscombe den australischen Offensivspieler Fraser McReight dafür bestrafte, dass er sich nicht wegrollen konnte.

Zwei Minuten später hatte Wales seinen zweiten Versuch, als Faletau in die Ecke rutschte, nachdem Jones hinten abgeladen hatte und Tipuric im Vorfeld einen wichtigen Carry für große Yards gemacht hatte.

Josh Adams – ein später Startaufruf, nachdem sich Leigh Halfpenny nach dem Aufwärmen mit einem Rückenkrampf zurückgezogen hatte – beendete Australiens nächsten Angriff, indem er McReight überrollte, um eine Pannenstrafe zu erzwingen, nachdem Gedrängehalfte Jake Gordon schnell ein Mittelfeld getroffen hatte Strafe.

Der beeindruckende Morgan aus der hinteren Reihe erzwang seinen Weg zum Eröffnungsversuch

TMO Tom Foley intervenierte, um Australien für einen Waffenstillstand nahe der halben Stunde zu bestrafen, basierend auf Wiederholungen, sehr hart, sodass Anscombe drei weitere Punkte erzielen konnte.

Die Wallabies hätten als Reaktion auf ihren Eröffnungsversuch zuschlagen müssen, als Jed Holloway blindseitig mit Unterstützung auf seiner Innenseite zur Ecke rannte, aber von Adams hervorragend in Kontakt gebracht wurde.

Der australische Flügel Nawaqanitawase, der in die Hälfte hineinwuchs, sprintete in die 22 und schoss für Reece Hodge ab, aber der nächste Pass war nach vorne, bevor die Auswärtsmannschaft nach einem hohen Tackle von Wales in die Ecke trat, von der ihr erster Versuch kam.

Hooker Fainga’a war der Mann, der nach einem konstanten Maul-Drive zu Boden ging, und als Donaldson konvertierte, waren die Wallabies wieder innerhalb von sieben Punkten.

Wales Nr. 8 Taulupe Faletau raste für ihren zweiten Versuch in der ersten Halbzeit ein

Aber in den letzten zwei Minuten der Halbzeit wurde Wallabies Scrum-Hälfte Gordon in die Sünde gesteckt, weil er den walisischen Ersatz-Scrum-Hälften Kieran Hardy angegriffen hatte, der nie wieder auf die Seite gekommen war, woraufhin Wales eine Reihe von Scrums forderte, aber nicht darüber hinwegkam ein Versuch, als Hardy mit roter Uhr aufgehalten wurde.

Ein Hodge-Kick aus großer Distanz zu Beginn der zweiten Halbzeit kam vom Pfosten zurück, nachdem Wales im Abseits gestanden hatte, aber dann kam es zu einem Desaster für Australien, als der Ersatz-Läufer Tom Robertson wegen wiederholter Verstöße gegen das Team-Scrum in die Falle ging und sie auf 13 Spieler reduzierte .

Bei ihren zwei Angriffen gegen zwei Mann weniger erzwang Wales zuerst einen Elfmeter vom Maul, bevor er dann über die Versuchslinie für Morgans zweiten hämmerte.

Gordon kehrte mit Australien mit 14 Punkten Rückstand zurück, aber es war Wales, das erneut gegen 14 Spieler punkten würde, da eine Reihe von Maul Drives Territorium gewährten, bevor Dyer am Ende das Weite erzielte.

Gareth Anscombe trat hervorragend vom Tee, bevor er mit einer Armverletzung davonhumpelte

Australien, das auf 15 zurückgekehrt war, erzielte seinen zweiten Treffer in der Nähe der vollen Stunde, als Nawaqanitawase in der Ecke brillant abschloss, obwohl Noah Lolesio die harte Konversion verfehlte.

Der walisische Skipper Tipuric wurde nach einem Abfangen auf halber Strecke wegen einer eklatanten und zynischen Fahrt auf Pete Samu in die Sünde gesteckt, und innerhalb weniger Augenblicke beschleunigte Nawaqanitawase für seinen zweiten.

Lolesio verwandelte, um die Wallabies auf neun Punkte zu bringen, und in den letzten 10 Minuten führte ein Elfmeter, der unter den Pfosten gezwungen wurde, dazu, dass Hodge zur Ecke trat.

Ein Rolling Maul in Australien wurde aufgehalten, aber eine TMO-Überprüfung zeigte, dass die walisische Nutte Ryan Elias das Maul zunächst zusammengebrochen hatte, und so wurde ein Strafversuch vergeben und eine gelbe Karte produziert, wodurch Wales auf 13 Spieler reduziert wurde.

Wing Rio Dyer kam zum vierten Versuch von Wales vorbei, nachdem Australien auf 13 Mann reduziert worden war

Von da an machten die Wallabies schließlich ihre zahlenmäßige Überlegenheit deutlich, als Lonergan in der Ecke einen großartigen Comeback-Sieg erzielte.

Pivac beschloss, als Cheftrainer von Wales zu bleiben

Wayne Pivac will trotz einer weiteren Niederlage, die die Spekulationen über seine Zukunft unweigerlich anheizen wird, Cheftrainer von Wales bleiben.

Der Verlust war die neunte Umkehrung von Wales in 12 Tests in diesem Jahr und die 20. von Pivacs dreijähriger Regierungszeit.

Und es gibt viele, die das Gefühl haben, dass seine Zeit abgelaufen ist, da der Mann, dem er als walisischer Trainer nachgefolgt ist – der Neuseeländer Warren Gatland – für die nächsten 12 Monate als Interimschef bestimmt ist, einschließlich der Weltmeisterschaft 2023.

Wales‘ Herbst-Länderspiele Samstag, 5.11 Wales 23-55 Neuseeland 15.15 Uhr Samstag, 12.11 Wales 20-13 Argentinien 17:30 Uhr Samstag, 19.11 Wales 12-13 Georgien 13 Uhr Samstag, 26.11 Wales 34-39 Australien 15.15 Uhr

„Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht gedacht hätte [leading Wales to the World Cup]“, sagte Pivac Prime-Video. „Die Hitze war während der Woche auf mir, ich musste versuchen, sie von den Jungs abzunehmen, und sie spielten große Teile dieses Spiels genau so, wie wir es wollten.

„Dinge, die nicht gut gelaufen sind, können wir ausbügeln. Ich möchte auf jeden Fall bleiben. Sie haben heute gesehen, wenn wir die Dinge richtig machen, sind wir eine gefährliche Mannschaft. Wir müssen mehr Spieler in die Mannschaft zurückbringen, und der Rest liegt an uns.“ andere Leute.“

Auf die Frage in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel nach der Bilanz von Wales in diesem Jahr fügte Pivac hinzu: „Ich bin nur daran interessiert, über heute zu sprechen und darüber hinwegzukommen, was gerade passiert ist.

„Das Ergebnis ist enttäuschend, aber es gab eine Menge guter Sachen, die wir aus diesem Spiel mitnehmen konnten, was für uns positiv ist, wenn wir vorankommen.“

Der walisische Trainer Wayne Pivac steht nach einer Serie von nur drei Siegen in zwölf Spielen im Jahr 2022 unter Druck

Pivac bestätigte unterdessen, dass er am Sonntag für eine WM-Aufklärungsmission nach Frankreich reisen wird, die die Bewertung der vier Austragungsorte von Wales in Bordeaux, Nizza, Lyon und Nantes umfasst.

Was kommt als nächstes?

Wayne Pivacs Wales hat jetzt seinen Länderspielplan für den Herbst 2022 abgeschlossen, nachdem es einen Sieg gegen Argentinien und Niederlagen gegen Neuseeland, Georgien und Australien errungen hat. Als nächstes sind sie bei den Six Nations 2023 im Einsatz, wo sie am Samstag, dem 4. Februar, in Cardiff gegen Irland antreten.

Australiens Herbst Internationals Samstag, 29. Oktober Schottland 15-16 Australien 17:30 Uhr Samstag, 5.11 Frankreich 30-29 Australien 20 Uhr Samstag, 12.11 Italien 28-27 Australien 13 Uhr Samstag, 19.11 Irland 13-10 Australien 20 Uhr Samstag, 26.11 Wales 34-32 Australien 15.15 Uhr

Für Dave Rennie und die Wallabies haben auch sie ihre Herbstserie abgeschlossen, nachdem sie Schottland in Murrayfield und Wales in Cardiff besiegt, aber gegen Frankreich, Italien und Irland verloren haben.