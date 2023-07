Griechenland hat jetzt ein Ministerium für die Klimakrise. Gut so. Doch langfristig braucht der Sonnentourismus eine Neuausrichtung.

Sie kamen diesen Sommer später als sonst, trafen Griechenland dieses Mal aber umso häufiger, länger und heftiger: die gefürchteten Hitzewellen. 43 bis 45 Grad Celsius am Sonntag, bei geringer Luftfeuchtigkeit und starkem Wind – ideale Bedingungen für verheerende Waldbrände.

Während verheerende Brände zuvor den eher landwirtschaftlich geprägten Westen der Peloponnes-Halbinsel (August 2007), den bergigen Norden Euböas (Juli 2021) und die östliche Küstenstadt Mati (Juli 2018) verwüsteten, wüten seit sechs Tagen massive Waldbrände auf der Urlaubsinsel Rhodos. Zum ersten Mal treffen die Auswirkungen der Klimakrise den griechischen Tourismus mit voller Wucht – mitten in der Hochsaison.

Die Bilder panisch flüchtender Urlauber gehen um die Welt. Zuvor schreckten die jüngsten Hitzerekorde mit schwächelnden Urlaubern auf der Akropolis potenzielle Reisende ab. Für die seit dem Staatsbankrott 2010 chronisch krisengeschüttelten Griechen ist der stetig wachsende Tourismussektor mehr als der sprichwörtliche Strohhalm, an dem man festhalten kann. Kein anderes Land in Europa ist so abhängig vom Tourismus. Das Geschäft mit Urlaubern macht rund ein Viertel der griechischen Wirtschaftsleistung aus.

Tourismusumsatz hauptsächlich im Sommer

Der Nachteil von Hellas besteht nun darin, dass es in den Monaten Juli, August und September rund 60 Prozent seines Tourismusumsatzes in nur fünf der 13 Regionen des Landes erwirtschaftet. Zu den touristischen Flaggschiffen Griechenlands zählen Sommerziele wie Rhodos, das derzeit in Flammen steht. Die Verschärfung der Klimakrise zu leugnen, ist einfach ungeheuerlich. Das hat auch der konservative Premierminister in Athen, Kyriakos Mitsotakis, erkannt. Er hat sein eigenes Ministerium für die Klimakrise geschaffen, das von Vassilis Kikilias geleitet wird, der zuvor als Tourismusminister tätig war.

Das ist ein positiver erster Schritt. Gleichzeitig braucht der Tourismus jedoch eine Neuausrichtung, um aus den ökologisch und ökonomisch verheerenden Bränden die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Geht man davon aus, dass Griechenland an seinem bisherigen Geschäftsmodell mit der „Schwerindustrie“-Tourismus festhält (und es sieht so aus, als hätte das Land einfach keine andere Wahl), dann sollte man sich künftig stärker auf die Verlängerung der Reisesaison über den Sommer hinaus und auf die geografische Ausweitung der Urlaubsziele konzentrieren. Der gleichermaßen schöne Norden und das Binnenland Griechenlands bieten ein enormes touristisches Potenzial.

Für Besucher muss es nicht immer ein Strandurlaub im Hochsommer sein, geschweige denn der Anblick von Rauch-, Geröll- und Aschewolken.