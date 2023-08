Der Waldbrand auf Teneriffa ist auch am vierten Tag noch nicht unter Kontrolle. Hunderte Menschen mussten erneut ihre von den Flammen bedrohten Häuser verlassen. Doch auch für die beliebte Urlaubsinsel gibt es gute Nachrichten.

Der verheerende Waldbrand auf Teneriffa hat zu erneuten Evakuierungen im Norden der Kanareninsel geführt. Seit dem frühen Samstagmorgen seien Bewohner von sechs weiteren Städten aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen, sagte der kanarische Ministerpräsident Fernando Clavijo.

Teneriffa: Einer der schlimmsten Brände seit 40 Jahren

Nach Angaben des Kanarischen Rettungsdienstes stieg die Zahl der Evakuierten auf rund 7.600. Nach offiziellen Angaben hatten die seit Mittwochnacht wütenden Flammen bis Samstagnachmittag rund 5.000 Hektar Natur erfasst. Das entspricht einer Fläche von etwa 7000 Fußballfeldern.

Laut Clavijo und anderen Behördensprechern handelt es sich wahrscheinlich um einen der schlimmsten Brände auf Teneriffa in den vergangenen 40 Jahren. Der Regierungschef legte jedoch Wert auf die Aussage, dass es sich bei den erneuten Evakuierungen um eine Präventivmaßnahme handele. Die Bevölkerung kann beruhigt sein. Die Ausbreitung des Feuers konnte zuletzt weitgehend eingedämmt werden. Der regionale Zivilschutzchef Montserrat Román Casamartina sprach von einer „ziemlich stabilen Lage“. Noch immer gebe es keine Verletzten und keine zerstörten Häuser, erklärte sie.

Hitze, Trockenheit und Wind erschweren die Löscharbeiten

An mehreren Orten wurden in Turnhallen Notunterkünfte für die Evakuierten eingerichtet, die jedoch Medienberichten zufolge nur von wenigen Betroffenen genutzt wurden. Die meisten wohnten bei Freunden oder Verwandten, hieß es. Wegen der langsameren Ausbreitung des Feuers wurde am Freitagabend die Ausgangssperre für mehrere tausend Menschen in der Gemeinde El Rosario aufgehoben.

Nach offiziellen Angaben wurde der Brand am Samstag von mehr als 250 Einsatzkräften bekämpft. Unterstützt wurden diese durch insgesamt 19 Flugzeuge und Hubschrauber. Auch die Brandbekämpfung aus der Luft sei durch die starke Rauchentwicklung am Samstag erschwert worden, hieß es. Probleme bereiteten den Behörden zufolge weiterhin das schwer zugängliche Gelände, die Dürre, die hohen Temperaturen, die am Samstag auf bis zu 34 Grad klettern sollen, sowie die starken und wechselnden Winde.

Keine Störungen für Touristen

Die Ursache des Feuers, das nahe der Gemeinde Arafo ausbrach, war am Samstag noch unklar. Clavijo sagte, am Samstag sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte für Montag einen Besuch auf der Insel an.

Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Zufahrtsstraßen zum bei Touristen beliebten Vulkan Teide gesperrt. Dennoch herrschte in den Touristengebieten Normalität, wie die Reisebehörde Teneriffas betonte. Nach neuesten Angaben des Reisekonzerns Tui kam es bisher zu keinen Reisebeschränkungen. Touristen aus Deutschland und anderen Ländern buchen selten Unterkünfte im Norden Teneriffas. Die meisten machen Urlaub im Süden.

Das könnte Sie auch interessieren: Flammeninferno auf Maui: Zahl der Toten steigt – Brände nicht unter Kontrolle

Auf den Kanarischen Inseln vor der Küste Westafrikas kommt es im Sommer häufiger zu Waldbränden. Erst im Juli zerstörte ein Feuer auf La Palma fast 3000 Hektar. Teneriffa ist die größte Insel des Archipels und eines der wichtigsten Urlaubsziele Spaniens. Sie hat eine Fläche von rund 2035 Quadratkilometern, rund 930.000 Einwohner und ist unter anderem für den über 3700 Meter hohen Vulkan Teide, den höchsten Berg Spaniens, bekannt. (dpa/mp)