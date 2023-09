CNN

Nach den tödlichen Bränden auf Maui bleiben insgesamt 66 Menschen vermisst, während die Beamten weiterhin daran arbeiten, die Vermissten zu finden und die Toten zu identifizieren.

Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sagte auf einer Pressekonferenz am Freitag, dass die Zahl der Vermissten, die einst in die Tausende ging, weiter zurückgegangen sei.

„Das ist die Zahl, die zunächst über 3.000 lag und dann letzte Woche auf 385 gesunken ist“, sagte er und fügte hinzu, dass die Zahl der Todesopfer weiterhin bei 115 liege.

Die Polizei mache weiterhin „tägliche Fortschritte“ und ermutige Familien, Informationen über vermisste Angehörige weiterzugeben, sagte Green.

Er fügte hinzu, dass Beamte planten, West-Maui am 8. Oktober wieder für Besucher zu öffnen und alle Reisebeschränkungen aufzuheben.

Green sagte Jake Tapper von CNN zuvor, dass die Behörden „große Fortschritte“ bei der Suche nach Personen gemacht hätten, und prognostizierte, dass die Zahl der Vermissten erheblich zurückgehen werde, diese blieb jedoch weitgehend unverändert.

„Ich denke, wir werden eine Zahl im unteren zweistelligen Bereich hören … hoffentlich unter 50“, sagte Green. „Und es ist kein großer Trost, denn es bricht uns das Herz, dass wir mit Sicherheit 115 Menschen verloren haben, aber wir sind dankbar, dass es nicht 800 oder 1.000 sind, wie die Leute früher prognostiziert haben.“

Green hat den Generalstaatsanwalt gebeten, eine „umfassende Überprüfung“ der Brände vom 8. August durchzuführen, da die Inselbehörden einer zunehmenden Prüfung gegenüberstanden, ob mehr Maßnahmen hätten ergriffen werden können, um die Bewohner zu warnen, da die Flammen verheerende Schäden anrichteten und Lahaina verwüsteten.

Der Bürgermeister von Maui, Richard T. Bissen, sagte letzte Woche in einer Erklärung, er versuche aufzuklären, was in den ersten Tagen der Waldbrände passiert sei, als selbst hochrangige Beamte von der Schwere der sich schnell eskalierenden Situation überrascht wurden.

„Die ersten Stunden einer Katastrophe ereigneten sich, als unsere Einsatzkräfte mit Bedingungen konfrontiert waren, die außerordentlich erschwert wurden, mit starkem Wind, herabfallenden Trümmern, darunter Strommasten, und einem schnell fortschreitenden Waldbrand“, sagte Bissen. „Die Schwere des Aufpralls war in den ersten Stunden nicht klar, da unsere Feuerwehrleute und die Polizei vor Ort alle Anstrengungen und Maßnahmen unternahmen, um den Menschen in den Gebieten zu helfen.“

„Als der Abend des ersten Tages kam, wurden die schrecklichen Auswirkungen des Lauffeuers in Lahaina deutlich“, sagte Bissen.

Der Bürgermeister sagte, er habe erst am Morgen des 9. August erfahren, dass Menschen gestorben seien.

„Die Erkenntnis, dass wir Leben verloren hatten, war niederschmetternd“, sagte er.