Hoogtepunten van de Betfred Super League-clash tussen Wakefield Trinity en Catalan Dragons.

Tom Johnstone scoorde een hattrick bij zijn debuut tegen de voormalige club Wakefield Trinity toen Catalans Dragons hun Betfred Super League-campagne opende met een indrukwekkende 38-24 overwinning.

De 27-jarige vleugelspeler van Engeland had zijn hele carrière bij Trinity doorgebracht voordat hij vertrok om zich bij het team uit Perpignan te voegen en zijn drie klinische finishes onderstreepten zijn kwaliteit.

Johnstone landde tweemaal in de eerste helft en voltooide zijn treble vroeg in de tweede periode toen de Franse bezoekers de nieuwe Wakefield-hoofdcoach Mark Applegarth veroordeelden tot een verliezende start.

Max Jowitt, Corey Hall, Matty Ashurst en Lee Gaskell scoorden voor de pittige gastheren, maar Johnstone’s treble en scores van Matthieu Laguerre, Tom Davies (2) en Cesar Rouge bezorgden de mannen van Steve McNamara de overwinning.

Verhaal van het spel

Wakefield gaf debuten aan voormalig Catalanen-centrum Samisoni Langi, hooker Morgan Smith, prop Renouf Atoni en losse aanvaller Kevin Proctor.

De Catalanen misten een groot aantal spelers door een blessure, waaronder vleugelverdediger Sam Tomkins en halfverdediger Mitchell Pearce, maar Johnstone, Adam Keighran en Manu Ma’u maakten allemaal hun buiging voor de Franse kant.

Keighran was vooral invloedrijk als halfverdediger, maar Trinity leidde in de achtste minuut toen Mason Lino de Catalanen aanviel in het linkerkanaal. De spelmaker toonde intelligentie om Jowitt ter ondersteuning te vinden en de vleugelverdediger van eigen bodem stapte voortreffelijk door de verdediging van de Dragons om over de streep te komen.

Adam Keighran had bij zijn debuut een grote invloed op de Catalanen

Wakefield Trinity: probeert – Max Jowitt, Corey Hall, Matty Ashurst, Lee Gaskell; Doelen – Metselaar Lino (4). Catalanen Draken: Probeert – Tom Johnstone (3), Tom Davies (2), Matthieu Laguerre, Cesar Rouge; Doel -Adam Keighran (5).

Lino landde de conversie om Wakefield met 6-0 voor te zetten en de thuisploeg testte vleugelverdediger Arthur Mourgue met een reeks hoge trappen.

De Catalanen begonnen veel balbezit te krijgen binnen de 20-meterlijn van Wakefield en ze sloegen terug toen een grubber-trap ertoe leidde dat Laguerre de losse bal in de rechterhoek op de grond sloeg.

Keighran kon vanuit een moeilijke hoek niet omzetten, maar het was zijn korte trap die voor Johnstone uitnodigend viel om voor zijn eerste van de avond in de linkerhoek te landen.

Keighran voegde de conversie toe om zijn nieuwe team een ​​​​voorsprong van 10-6 te geven, maar Trinity stond even later weer vooraan toen Ma’u klopte en van daaruit kreeg Hall een laatste tackle-pass van Smith om over de streep te komen.

Lino voegde de extra’s toe om de stand op 12-10 te brengen, maar Johnstone stond klaar om voor de pauze te scoren na een hoge trap.

Vier minuten in de tweede helft ging Johnstone over in de linkerhoek om een ​​prima zet af te sluiten, maar Wakefield sloeg al snel weer toe toen Lino’s pass Ashurst naar binnen bracht.

Toch scoorden de Catalanen hun vijfde poging toen Davies scoorde in de rechterhoek en Keighran een geweldige zijlijnconversie trapte.

Davies scoorde kort daarna opnieuw op dezelfde plek voordat Gaskell een late troostscore pakte, waardoor Lino zijn vierde doelpunt claimde uit evenveel pogingen.

Matty Ashurst was een van de try-scorers voor Wakefield

Er was nog tijd voor de Catalanen om een ​​zevende poging te scoren toen Rouge landde en Keighran zijn vijfde bekering uit zeven pogingen schopte.

Wat zij zeiden

Catalanen Dragons hoofdtrainer Steve McNamara

“Het waren drie klassementsfinishes, maar Tom staat er zijn hele carrière om bekend. Hij doet echt heel hard werk en sommige van zijn yardage-prestaties in het begin waren echt goed.

“Ik wilde niet dat de kwaliteit van zijn optreden zou worden bepaald door het feit of hij een try scoorde of niet, maar drie keer op spectaculaire wijze scoren is een van de redenen waarom we hem hebben aangetrokken.”

Wakefield Trinity-hoofdcoach Mark Applegarth

“We kwamen met een aantal ongedwongen fouten en werden gebrand. Het prikt, maar de Catalanen zijn een kwaliteitsteam en zullen je ervoor straffen.”

“Als collectief moeten we leren en we hebben onszelf veel onnodige druk opgelegd, maar de inspanning was er en als je 24 punten scoort, zou het genoeg moeten zijn om een ​​rugbywedstrijd te winnen.”

Wat is het volgende?

Wakefield maak de reis naar het DW Stadium voor hun ronde 2-wedstrijd op vrijdag 24 februari, wanneer ze het opnemen tegen Betfred Challenge Cup-houders en de halve finalisten van de play-offs van vorig jaar Wigan krijgers (20.00 uur). Catalanen zijn de volgende dag weer thuis als ze gepromoveerd zijn Leigh luipaarden naar Perpignan.