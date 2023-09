In vielerlei Hinsicht war das Sechstliga-Derby zwischen der Holzheimer SG und dem SC Kapellen-Erft wie so viele Unterligaspiele im ganzen Land – eine Reihe von Einwechslungen, ein frühes Tor und ein Sieg der Gäste, der sie an die Spitze brachte.

Aber ein Teil dieses Spiels war anders. Holzheimer widmete das Derby Mahsa Amini, deren Tod im Gewahrsam der iranischen „Moralpolizei“ die größte Protestbewegung anführte, die Iran seit Jahrzehnten gesehen hat.

Der Club unterstützt seit langem die Bewegung „Frauen, Leben, Freiheit“ im Iran, aber als der einjährige Todestag von Amini näher rückt, wollte der Club seine anhaltende Unterstützung zeigen. Bevor ein Ball gekickt wurde, wurde über die Situation im Iran informiert, insbesondere über den Druck, dem Frauen ausgesetzt sind, und während des Spiels wurden T-Shirts und Pullover verkauft, um krebskranken Kindern im Iran zu helfen.

„Die Idee geht auf die Weltmeisterschaft 2022 zurück. Wir haben gemerkt, dass die Leute die iranische Nationalmannschaft aufgefordert haben, Stellung zu beziehen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Dann haben wir in unserem Team gesagt: Sollten wir nicht etwas tun? Sollten wir nicht.“ „Eine Bewegung starten und eine Stimme sein, die den Iran aus der Ferne unterstützt? Geben wir den Menschen etwas, woran sie glauben können, und so ging es los“, sagt Pascal Schneider, Kapitän der Holzheimer, gegenüber der DW.

Der Verein stellt seit jeher soziale Belange in den Vordergrund und zeigt seine Solidarität seit langem durch Videos auf Instagram und das Tragen von T-Shirts mit der Aufschrift „Frauen, Leben, Freiheit“. Eine Gruppe von Fans reiste sogar aus Köln (fast 500 km entfernt) an, um ihre Unterstützung zu zeigen, weil sie so beeindruckt waren, dass eine gewöhnliche deutsche Fußballmannschaft zu einem so wichtigen Thema Stellung bezieht.

Einziger Iraner im Team ist Cheftrainer Hamid Derakhshan, der seit mehr als 30 Jahren in Deutschland tätig ist.

Echtes iranisches Team

„Wir haben eine großartige Resonanz erhalten“, sagte Derakhshan gegenüber der DW. „Neunundneunzig Prozent der Menschen, die uns geschrieben haben, waren sehr emotional. Wir hatten das Gefühl, dass wir das wahre Team des Iran und des iranischen Volkes geworden sind.“

Seitdem der Club seine Unterstützung bekundet hat, hat er eine große Anzahl an Anhängern im Iran gewonnen. Sowohl Kapitän Schneider als auch Trainer Derakhshan hatten eine Botschaft an die Menschen im Land.

„Ich hoffe, dass Sie alle eines Tages frei sein werden, so wie wir“, sagte Schneider. Und die Freiheiten haben, die wir alle haben sollten. Sie haben uns eingeladen, Sie zu besuchen, und wir würden Sie gerne eines Tages besuchen.

Ein emotionaler Derakhshan sagte: „Ich möchte dem Publikum, insbesondere im Iran, sagen: Auch wenn wir im Iran geboren, aber im Ausland aufgewachsen sind, ich selbst bin seit 30 Jahren hier, wir alle sehen uns als Menschen im Iran.“ Klar, bis zum Tag der Revolution sind wir an Ihrer Seite. Egal wo wir sind, alle Iraner denken so, haben dieses Gefühl. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft und den Verein, die uns die Gelegenheit gegeben haben, an Ihrer Seite zu sein . Ich danke Ihnen, dass Sie unser Team unterstützen. Ich hoffe, dass wir unser Ziel bald erreichen.“

Die ursprüngliche Berichterstattung erfolgte durch Bamdad Esmaili.

Herausgegeben von: Chuck Penfold