„Wahnsinnige“ Gewinne für die großen Ölkonzerne bringen Steuererhöhungen wieder auf die Tagesordnung – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Es ist Boomzeit für Unternehmen für fossile Brennstoffe – und das spornt die europäischen Regierungen zunehmend dazu an, ihre Steuereinnahmen zu erhöhen.

Innerhalb einer Woche gaben viele der größten europäischen Öl- und Gasunternehmen Rekordgewinne für das vergangene Jahr bekannt – die Erlöse aus explodierenden Energiekosten, die vor allem durch Russlands Krieg gegen die Ukraine getrieben wurden.

Am Mittwoch gab Frankreichs TotalEnergies einen Nettogewinn von 20,5 Milliarden US-Dollar und eine großzügige Auszahlung an die Aktionäre bekannt – was zu Protesten vor seinem Pariser Hauptsitz führte, angeführt von Friends of the Earth France. Aktivisten verurteilt die „Superprofite“ des Unternehmens in einer Zeit, in der die Energiekrise Millionen in Frankreich – und in Europa – in Energiearmut getrieben hat.

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals kündigte BP am Dienstag Nettogewinne von 27,7 Milliarden US-Dollar für 2022 an. Die Labour-Opposition des Landes nannte den Einkommensschub „die Glücksfälle des Krieges“ und forderte Premierminister Rishi Sunak auf, die bestehende britische Windfall-Steuer auf Öl und Öl von Unternehmen zu erweitern und zu stärken Gasproduktion im Vereinigten Königreich. Das norwegische Unternehmen Equinor kündigte unterdessen Rekordnettogewinne von 28,7 Milliarden US-Dollar in einem Jahr an, in dem es Russland als größten Gaslieferanten der EU abgelöst hatte.

Eine Woche zuvor sagte Shell, es habe fast 40 Milliarden US-Dollar verdient – ​​mehr als das Doppelte seiner Gewinne von 2021.

Die Reihe von Ankündigungen hat die Aufmerksamkeit wieder darauf gelenkt, wie Regierungen Steuersysteme nutzen könnten, um auf Gewinne von Ölunternehmen zuzugreifen und die Einnahmen sowohl zur Senkung der Energiekosten für die Verbraucher als auch zur Unterstützung des grünen Übergangs zu verwenden. In den USA bezeichnete Präsident Joe Biden am Dienstag die Gewinne von Big Oil als „empörend“ und schlug eine Vervierfachung der Steuer auf Aktienrückkäufe von Unternehmen vor; ExxonMobil verzeichnete für 2022 einen Rekordgewinn von 56 Milliarden US-Dollar.

Die EU hat bereits eine Windfall-Steuer – als „vorübergehender Solidaritätsbeitrag“ bezeichnet – von 33 Prozent auf Gewinne, die einen Vierjahresdurchschnitt um 20 Prozent übersteigen. Es wurde im September eingeführt, mit dem Erlös sollen Bürger und Unternehmen finanziell unterstützt werden, die mit hohen Energiepreisen zu kämpfen haben. Viele Länder haben ihre eigenen Rückforderungssysteme.

Shell gab an, 134 Millionen US-Dollar an Windfall-Steuern in Großbritannien und 520 Millionen US-Dollar an die EU gezahlt zu haben.

Da kommt der Finanzbeamte

Aber die Rekordgewinne führen zu Forderungen an die Behörden, ein wenig mehr zu greifen.

„Ich denke, bei einigen Politikern ist es beliebt, dies zu fordern. Die Gewinne sind außergewöhnlich und diejenigen, die sagen, dass sie von der Invasion profitieren, haben einige gute Argumente – aber in der Praxis könnte es sich als schwierig erweisen“, sagte ein EU-Diplomat aus einem westeuropäischen Land.

ExxonMobil verklagt die Europäische Kommission wegen der Steuerpolitik – was es unwahrscheinlich macht, dass es konzertierte Bemühungen zur Stärkung der EU-Politik geben wird, bis dieser Fall beigelegt ist.

Ein hochrangiger Beamter der Kommission sagte jedoch, dass die Reihe von Gewinnankündigungen – gepaart mit den anhaltenden Schwierigkeiten, mit denen die Menschen ihre Energierechnungen bezahlen – „den moralischen Grund für den Solidaritätsbeitrag“ demonstriere.

Diese Rufe ertönen bereits im Europäischen Parlament.

„Diese enormen Gewinne sind gegenüber der heutigen Gesellschaft besonders ungerecht“, sagte David Cormand, ein französischer Abgeordneter im Haushalts- und Verbraucherschutzausschuss des Parlaments. „Es gibt eindeutig eine Dichotomie zwischen diesen absolut verblüffenden Gewinnen und den daraus resultierenden Umweltauswirkungen, die bei der Erzielung dieser Gewinne entstehen.“

Vergangene Woche brachte der grüne Gesetzgeber eine Novelle ein zu einer parlamentarischen Entschließung, in der die Kommission aufgefordert wird, die Einführung einer unerwarteten Steuerregelung für Energieunternehmen und eine Steuer auf Aktienrückkäufe in Erwägung zu ziehen.

„Wir müssen einen Wirtschaftssektor regulieren, der heute übermäßige Gewinne macht und obendrein nicht in einer Weise besteuert wird, die diesen hohen Gewinnen entspricht“, sagte Cormand.

Aurore Lalucq, französischer Abgeordneter der Sozialisten und Demokraten und Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, sagte, es gebe „keinen guten Grund, den Anwendungsbereich der Windfall-Besteuerung nicht auszuweiten“.

„Jeden Tag tauchen neue legitime Gründe für die Einführung einer breiteren Windfall-Steuer auf … Total ist wahrscheinlich das beste Beispiel in Frankreich dafür, was Superprofite sind und warum sie besteuert werden sollten“, fügte sie hinzu. „Es zeigt perfekt die Arroganz derer, die glauben, dem Rest der Gesellschaft nichts schuldig zu sein.“

Bislang halten sich die EU-Regierungen zu den fetten Profiten weitgehend bedeckt. In Frankreich räumte Regierungssprecher Olivier Véran am Mittwoch ein, dass die Höhe der Gewinne von TotalEnergies „schockierend“ sein könnte, merkte jedoch an, dass es sich um Gewinne handelte, die global und nicht in Frankreich erzielt wurden, und hob die Probleme hervor, mit denen Länder konfrontiert sein könnten, um Wege zu finden, die Gewinne riesiger multinationaler Unternehmen abzuschöpfen deren Produktionsaktivitäten oft weit entfernt von nationalen Gerichtsbarkeiten stattfinden.

Aber Mathew Lawrence, Direktor der in Großbritannien ansässigen Denkfabrik Common Wealth, sagte, das Ausmaß der öffentlichen Wut über die steigenden Lebenshaltungskosten könne Politiker ermutigen.

„Die Menschen stehen vor dem größten Druck auf ihren Lebensstandard seit Generationen – und wenn sie ihre Zeitungen öffnen und ihre Fernseher einschalten, erhalten sie einen Blitz von Rekordgewinnankündigungen“, sagte er. „Diese Zahlen werden einen politischen Rückschlag auslösen und dort wird ein politischer Gewinn für die Menschen sein, die sagen, dass dies nicht akzeptabel ist und dass wir die Funktionsweise und das Design des Energiesystems ändern müssen.“