CERNOBBIO, Italien – Laut Pierroberto Folgiero, CEO des italienischen Schiffbaugiganten Fincantieri, sollten Gelder aus den Verteidigungsfonds der EU an europäische Unternehmen gehen.

Drittländern den Zugang zu gewähren, wäre „Wahnsinn“, sagte er gegenüber POLITICO am Rande der Wirtschaftskonferenz des Ambrosetti Forums in Cernobbio, Italien. „Wenn wir die Lieferkette der militärischen nationalen Beschaffung öffnen und verlängern, ist das der Anfang vom Ende.“

Auch europäische Unternehmen sollten so viel wie möglich auf dem Kontinent produzieren, fügte der CEO hinzu: „Man kann darüber diskutieren, wie viel Sinn es macht, weggefallene strategische Fertigung nach Europa zurückzubringen, aber es wäre absurd, das, was in Europa übrig geblieben ist, wegzunehmen.“ Europa.“

Folgieros Äußerungen folgen auf neue EU-Vergabevorschriften, die vor allem den Unternehmen der Union zugute kommen würden. Im Sommer stimmte die EU hastig zu, aus gemeinsamen Haushaltsmitteln Munition im Wert von 500 Millionen Euro von lokalen Unternehmen zu beschaffen – ein Tabubruch, der den raschen Aufstieg der Verteidigung an die Spitze der europäischen Agenda nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine markiert.

Die EU-Institutionen genehmigten außerdem ein neues langfristiges Beschaffungsinstrument für Verteidigungsgüter, bekannt als EDIRPA. Nach den Regeln können Gruppen aus mindestens drei Ländern, die gemeinsam Militärmaterial kaufen, einen Teil des Geldes aus dem EU-Haushalt zurückerhalten, wenn die Verteidigungsunternehmen in Europa ansässig sind und auf Einrichtungen und Ressourcen im Block angewiesen sind – mit einigen Ausnahmen. Der Plan zielt darauf ab, zu verhindern, dass das Geld der EU-Steuerzahler hauptsächlich an ausländische Auftragnehmer fließt.

Im Rahmen des europäischen Verteidigungsaufbaus wurden große nationale Aufträge an amerikanische, israelische und südkoreanische Firmen vergeben. Beispielsweise wird Polen in den USA hergestellte Apache-Hubschrauber und zugehörige Ausrüstung im Wert von 12 Milliarden US-Dollar kaufen, nachdem es weitere Milliarden für koreanische Panzer, Artillerie und Jets ausgegeben hat.

Jenseits der Ukraine

Das staatlich kontrollierte Unternehmen Fincantieri – Europas größter Schiffbauer, der Fregatten, Korvetten und U-Boote herstellt und auch im Kreuzfahrtschiffgeschäft tätig ist – ist der einzige Lieferant der italienischen Marine. Zu den Kunden zählt das Unternehmen auch die US-Marine und Katar.

Im Jahr 2019 schloss sich Fincantieri mit dem französischen Marineverteidigungsgiganten Naval Group in einem Joint Venture mit dem Namen Naviris zusammen, das nun das europäische Patrouillenkorvette-Programm koordiniert, ein von Italien geleitetes europaweites Projekt zur Entwicklung einer modularen und vielseitigen Patrouillenkorvette. An dem Projekt zum Bau des Militärschiffs der nächsten Generation nehmen auch Spanien, Griechenland, Dänemark und Norwegen teil.

Damit Europas Verteidigungsindustrie stärker wird, seien Zusammenarbeit, Synergien und das Denken von Lieferketten auf europäischer Ebene – anstelle eines Wettbewerbs „alle gegen alle“ – von entscheidender Bedeutung, sagte Folgiero. „Es ist klar, dass europäische Verteidigung vor allem Interoperabilität der Vermögenswerte bedeutet. Wenn jeder seine eigene Korvette baut … gibt jeder mehr aus.“

Längerfristig sollte der Europäische Verteidigungsfonds die Must-Haves für die Verteidigung der EU definieren, aufzeigen, was der Block hat und was nicht, und „auf strategische Autonomie hinarbeiten, indem er das Beste nutzt, was Europa zu bieten hat … und.“ Fülle die Lücke aus.“

Mit Blick über die Ukraine hinaus macht sich Folgiero keine Sorgen um die langfristigen Wachstumsaussichten seines Unternehmens. „Der breitere Mittelmeerraum und Südostasien, wo China rund um Taiwan trainiert, ist ein wachsender Markt“, sagte er.

„Die Schifffahrt ist vielseitig und vielleicht die zukunftssicherste Militärausgabe“, fügte er hinzu. „Ein Schiff wirkt abschreckend, ein Aktivposten zur Verteidigung des Handels und zum Schutz der Energieinfrastruktur.“ Es verfügt über eine Vielseitigkeit, die ein Panzer oder eine Munitionskiste nicht bietet.

Laura Kayali berichtete aus Paris.