Die rechte SVP setzt auf weniger Migration, die linke SP auf tiefere Krankenkassenprämien – und der Credit-Suisse-Skandal scheint vergessen.

BASEL taz | Die Grünen verteilen Sonnenblumen am Bahnhof Basel. „Machen Sie Politik mit Ihnen“, steht auf einem ihrer Flyer. Doch so optimistisch das Abschneiden der Grünen im Wahlkampf auch scheint, so pessimistisch müssen die Zahlen der letzten Umfrage vor der Wahl sein.

Dem letzten Wahlbarometer zufolge könnte die Partei bei der Bundes- und Landtagswahl am 22. Oktober 2023 dreieinhalb Prozent verlieren. Im internationalen Vergleich dürfte das wenig sein. Doch in der Schweiz, wo Stabilität als höchstes aller Credos gilt, werden solche Zahlen als herbe Verluste gewertet.

2019 siegten die Grünen bei einer von weltweiten Klimaprotesten geprägten Wahl mit Zugewinnen von über sechs Prozent. Doch nun droht die grüne Welle endgültig abzuebben. Stattdessen dürften die rechtspopulistische SVP und die sozialdemokratische SP zulegen.

„2019 war eine außergewöhnliche Wahl“, sagt Cloé Jans im Interview mit taz. Der Politikwissenschaftler arbeitet für das Forschungsinstitut gfs.bern. „Es gab Veränderungen wie nie zuvor. Bei den aktuellen Wahlen ist dagegen mit einem Gleichgewicht zu rechnen.“

Der „Premium-Schock“ ist Wasser auf die Mühlen der SP

Einer der Gründe dafür: der Thementrend. Während 2019 noch das Thema Klimawandel im Fokus stand, wurden in diesem Wahlkampf bisher mehrere Themen diskutiert, wie Jans sagt: „Der Krieg in der Ukraine, die Kostenfrage und, da die Zahlen im Sommer gestiegen sind, auch.“ Migration. Aber jetzt haben die Krankenkassenprämien oberste Priorität.“

Als Bundespräsident Alain Berset Ende September eine hohe Prämienerhöhung ankündigte, löste das Empörung in den Medien und in der Öffentlichkeit aus. Da der „Prämienschock“ die soziale Frage befeuert, könnte die SP profitieren. Im Vergleich zu anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa ist die SP eher linksgerichtet und fokussiert sich im Wahlkampf klar auf die soziale Frage. Die Partei forderte eine Anpassung der Prämien an das jeweilige Einkommen.

Die SVP hingegen – seit 1999 stets stärkste Partei – beschäftigt sich wie gewohnt mit dem Thema Migration. Während die Partei zunächst einen Wahlkampf gegen „Genderterror und aufgeweckten Wahnsinn“ ankündigte, warnt sie nun zunehmend vor Kriminalität und Überfremdung. Folkloristisch inszenieren sich seine Vertreter an Wahlkampfveranstaltungen mit Traktoren und Heuballen und glorifizieren die Schweiz als neutrales Alpenland.

An der Verbreitung des Themas Migration ist nicht nur die SVP interessiert, sondern auch die russische Propaganda. Laut einem Bericht der NZZ am Sonntag Dem Nachrichtendienst NDB wurde bekannt, dass russische Bots gezielt die Verbreitung eines Videos in der Schweiz förderten, das migrationsskeptische Stimmungen bedienen sollte. Es ist davon auszugehen, dass dies der SVP zugute kommt.

Kein politisches Erdbeben nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse

Worüber in diesem Wahlkampf erstaunlich wenig gesprochen wird, ist der Zusammenbruch der Credit Suisse (CS) und deren Übernahme durch die UBS. Der Zusammenbruch der Traditionsbank im März sorgte nicht nur auf dem Finanzplatz Schweiz, sondern auch im internationalen Finanzsystem für Erschütterungen.

Der Bundesrat unterstützte die Übernahme mit einer Garantie von neun Milliarden Franken, die Nationalbank SNB mit einem Kredit von über 100 Milliarden Franken. Das einschneidende Erlebnis löste im Frühjahr Diskussionen aus. Kritik wurde aus dem gesamten politischen Spektrum geäußert, oft auch von links mit Verweis auf die Rettung der UBS im Jahr 2008 und die Lehren, die die Regierung daraus nicht gezogen hatte.

Doch die Debatten um die Position der UBS als einzige Grossbank, ihre Gefährdung der Demokratie und die Bonuszahlungen der CS verebbten schnell. Da der Bundesrat der Übernahme im Notstandsrecht zustimmte, änderte auch die anschließende Abstimmung im Nationalrat nichts an dem Beschluss, der sich gegen die Übernahme aussprach.

Noch nie wollten so viele Menschen ins Schweizer Parlament: 5.920 Personen in 26 Kantonen kandidieren für 200 Sitze im Nationalrat, der großen Kammer des Parlaments, die die Bevölkerung vertritt. Während der Nationalrat nach dem Verhältniswahlrecht gewählt wird, die Sitze also möglichst genau im Verhältnis zum Ergebnis verteilt werden, erfolgt die Wahl zur kleinen Kammer, dem Ständerat, nach dem Mehrheitsentscheid. Die 26 Kantone sind mit 46 Sitzen im Ständerat vertreten, wobei jeder Kanton über zwei Sitze verfügt und den Halbkantonen wie Basel-Stadt oder Baselland nur ein Sitz zusteht. Das Parlament wiederum wählt im Dezember nach der Wahl die sieben Mitglieder des Bundesrates, der Regierung. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es keine Regierungskoalitionen; stattdessen sitzen mit Ausnahme der Grünen alle relevanten Parteien im Bundesrat. Von Thema zu Thema bilden sich Koalitionen. Gleichzeitig bietet die direkte Demokratie den Wählern die Möglichkeit, viermal im Jahr über Gesetze und Verfassungsänderungen abzustimmen. Die regulären Abstimmungen dienen auch als Ventil für Unzufriedenheit, weshalb Wahlen selten zum Ausdruck des Protests werden und große Veränderungen meist ausbleiben.

„Das Thema ist abstrakt“, nennt Jans einen möglichen Grund, warum die CS-Übernahme in der Bevölkerung kaum Besorgnis erregt. „Für viele ist unklar, was die Übernahme der CS eigentlich bedeutet. Der CS ist immer noch auf der Straße sichtbar. Nicht alle Filialen sind auf einmal leer; Die Übernahme durch die UBS ist eine schrittweise Transformation.“ Andererseits erfolgt die Übernahme in einer Zeit, in der viele Krisen aufeinander folgen. „Es ist nicht dasselbe wie die Finanzkrise von 2008, die alles durcheinander gebracht hat. Heute folgt Krise auf Krise.“ Erst Corona, dann der Krieg gegen die Ukraine, jetzt der Krieg im Nahen Osten und gleichzeitig der Klimawandel – das führt zu einer gewissen Verhärtung in der Bevölkerung.

Das Vertrauen in die Politik in der Schweiz ist groß

„Eine andere Theorie wäre, dass die kollektive Erfahrung der letzten Jahre darin besteht, dass wir grundsätzlich alle Krisen ganz gut überstanden haben“, sagt Jans. Abgesehen von den Freiheitseinschränkungen während Corona brachten die jeweiligen Krisen keine einschneidenden Veränderungen für die Menschen. „Die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen. Für viele scheint das Fazit zu lauten: Wir kommen mehr oder weniger gut durch.“

Jans weist zudem darauf hin, dass in der Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein hohes Vertrauen in Politik und Behörden bestehe. Insbesondere der Bundesrat geniesst grossen Respekt.

Doch auch wenn die Übernahme der CS in der Öffentlichkeit keine große Rolle mehr spielt, verärgert das Thema noch immer viele Menschen. In der letzten Umfrage vor der Wahl wurde auch nach den größten Ärgernissen im aktuellen Geschehen gefragt und nach der Frage, ob Politiker aktiv gegensteuern sollten. Während bei der zweiten Frage die CS-Übernahme klar an erster Stelle steht, belegt sie bei den Ärgernissen den zweiten Platz, knapp hinter der Gender-Debatte.

Ein Zeichen dafür, dass nicht alles so stabil und harmonisch ist, wie die Heuballen und Sonnenblumen vermuten lassen.