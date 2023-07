„Es wird als Staatsdiebstahl in die Geschichte eingehen“, schrieb Giuliani.

Freeman und Moss – die sich derzeit mitten in einer langjährigen Verleumdungsklage gegen Giuliani befinden – sagen in neuen Gerichtsakten, dass Giuliani trotz mehrfacher gerichtlicher Anordnungen zur Aufbewahrung und Herausgabe seiner Kommunikation keine Beweise für diesen Austausch vorgelegt habe. Sie fordern die Richterin des Falles, die Richterin des US-Bezirksgerichts Beryl Howell, auf, „schwere“ Sanktionen gegen Giuliani zu verhängen, weil dieser seiner Meinung nach wiederholte, langwierige und kalkulierte Versuche unternommen hat, sich ihren vom Gericht unterstützten Forderungen nach Beweisen zu widersetzen.

Sie wollen, dass Howell ihnen in ihrer Verleumdungsklage im Grunde einen vollständigen Sieg zusichert – ein „Versäumnisurteil“ zu ihren Gunsten – aufgrund von Giulianis Umgang mit den Beweisen und den Anwaltskosten. Wenn sie dies nicht tut, bitten sie Howell außerdem, stattdessen Giuliani anzuweisen, ihnen seine Geräte zur Verfügung zu stellen, damit sie direkt durchsucht werden können.

Freeman und Moss sind seit Ende 2020 das Ziel unerbittlicher Angriffe, als Giuliani – und schließlich Trump – sie, manchmal namentlich, als Beispiele für Wahlbetrug anführten. Obwohl die Wahlbeamten von Georgia wiederholt Behauptungen widerlegten, einer von ihnen habe Stimmzettel falsch gehandhabt, propagierten Trump und Giuliani Videos, in denen die falschen Behauptungen aufgestellt wurden. Dies war Teil der Bemühungen, einen Hype um Joe Bidens knappen Sieg in Georgia zu schüren. Lokale Staatsanwälte in Fulton County, Georgia, haben die Vorgehensweise von Trump und Giuliani in der Angelegenheit genau unter die Lupe genommen und erwägen, Anklage gegen Trump und andere wegen ihrer Bemühungen, das Ergebnis zu untergraben, zu erheben.

Die Klage von Moss und Freeman hat dazu beigetragen, Ausschnitte neuer Beweise ans Licht zu bringen, die Teil dieser Bemühungen sein könnten – aber sie sagen, dass nur wenig davon von Giuliani selbst stammte. Ihre Anwälte sagen, sie hätten von anderen Zeugen – wie der Trump-Verbündeten Christina Bobb – Beweise für Kommunikationen wie den Austausch mit Epshteyn erhalten, die Giuliani selbst nie vorgelegt habe. Bobb teilte auch einen Austausch mit, aus dem hervorgeht, dass Giuliani dasselbe Video von Moss und Freeman an den Sprecher des Repräsentantenhauses von Arizona, Rusty Bowers, geschickt hat, der ebenfalls unter dem Druck von Trump und Giuliani stand, dabei zu helfen, die Wahlergebnisse umzukehren.

„Er hat es nicht geschafft beliebig Schritte zur Sicherung relevanter elektronischer Beweise“, sagen die Anwälte und beschreiben eine monatelange Odyssee, die von Giuliani mit wechselnden Erklärungen für seine Unfähigkeit, relevante Informationen zu identifizieren und zu produzieren, geprägt war. Als Hauptgründe nannte er wiederholt die Beschlagnahmung seiner Geräte durch das Justizministerium – die seiner Meinung nach „gelöscht“ zurückkamen – sowie Schwierigkeiten beim Zugriff auf sein iCloud-Konto.

Für Giuliani ist dies der jüngste in einer Reihe von rechtlichen Rückschlägen, darunter die Empfehlung eines Disziplinargremiums der Anwaltskammer von Washington DC, seinen Ausschluss aus der Anwaltskammer zu beantragen, weil es sich ihrer Meinung nach um einen schwerwiegenden Versuch handelte, die amerikanische Demokratie zu untergraben.

Nur wenige Tage zuvor schien eine Einigung erzielt worden zu sein, als sowohl Giuliani als auch die Anwälte der Kläger Howell um eine Woche Zeit baten, um Einzelheiten zu klären. Doch Freeman und Moss behaupten nun, dass Giuliani den von seinem Anwalt ausgehandelten Bedingungen nicht zugestimmt habe, was zum Scheitern der Gespräche geführt habe.

In der Zwischenzeit sagen Freeman und Moss, dass andere Zeugen fehlende Informationen vorgelegt hätten, die Giuliani hätte offenlegen sollen. Einige stammten aus den Akten des Sonderausschusses vom 6. Januar, aus denen hervorgeht, dass Giuliani eine Rolle bei der Genehmigung von Aussagen und Anzeigen spielte, die sich auf das Georgia-Video bezogen.

Weitere Beweise seien noch nicht verfügbar, sagen die Anwälte. Eine von Moss und Freeman vorgeladene Zeugin – Katherine Friess, die Giuliani bei seinen Bemühungen nach der Wahl 2020 unterstützte – sei einfach „verschwunden“, heißt es. Versuche, ihr die Vorladung zuzustellen, selbst auf von Howell genehmigten „alternativen“ Wegen, waren erfolglos. Sie sagen, sie hätten immer noch keine aussagekräftigen Beweise im Zusammenhang mit Giulianis „Kommunikationsplan“ erhalten, in dem das Video von Moss und Freeman als Schlüsselbeweis genannt wurde, den Trumps Team hervorheben sollte, um Druck auf die Staaten auszuüben, die Wahl rückgängig zu machen

Moss und Freeman sagen, sie hätten festgestellt, dass Giuliani vor einer Anhörung der Republikaner in Georgia am 3. Dezember 2020 von dem Video erfahren habe, auf die ihn der Anwalt Ray Smith aus Georgia aufmerksam gemacht hatte. Innerhalb weniger Tage propagierten Trumps Verbündete das Video öffentlich als Betrugsbeweis.

Giuliani habe sich intensiv darum bemüht, Werbung für das Video zu machen, heißt es – und Trump habe seit seiner Niederlage jahrelang weiterhin auf das Video als Beweismittel verwiesen, trotz wiederholter Ermittlungen und zahlreicher Beweise, die die Behauptungen widerlegten.

Giulianis Anwalt sowie ein Sprecher von Giuliani standen für eine Stellungnahme nicht sofort zur Verfügung.