Wahlexperten warnen vor „ernsthaften Bedrohungen“ für 2024 durch Verstöße gegen Wahlausrüstungssoftware

ATLANTA (AP) – Ein Versuch, in mehreren Bundesstaaten auf Software für Wahlsysteme zuzugreifen und sie Verbündeten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zur Verfügung zu stellen, um die Ergebnisse der Wahlen von 2020 zu kippen, hat vor dem Präsidentschaftswahlkampf im nächsten Jahr zu „ernsthaften Bedrohungen“ geführt an eine Expertengruppe, die die Bundesbehörden aufforderte, Nachforschungen anzustellen.

Der von fast zwei Dutzend Informatikern, Wahlsicherheitsexperten und Wählerorganisationen verschickte Brief fordert eine bundesstaatliche Untersuchung und eine Risikobewertung der im ganzen Land eingesetzten Wahlgeräte und erklärt, dass die Softwareverstöße „dringende Auswirkungen auf die Wahl 2024 und darüber hinaus“ hätten. Die Verstöße betrafen Wahlausrüstung von zwei Unternehmen, die zusammen über 70 % der landesweit abgegebenen Stimmen ausmachen, heißt es in dem Schreiben.

„Der bundesweite Versuch, sich illegal Kopien von Wahlsystemsoftware zu beschaffen, stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Wahlsicherheit und die nationale Sicherheit dar und stellt eine potenzielle kriminelle Verschwörung mit enormen Folgen dar“, schrieb die Gruppe in einem Brief an US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland und den Sonderermittler Jack Smith , FBI-Direktor Christopher Wray und Jen Easterly, Direktorin der US-amerikanischen Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. „Wir müssen unseren heiligsten Grundsatz der Demokratie schützen – die Sicherheit unserer Stimme.“

Der Brief, der am späten Montag an die Agenturen geschickt wurde, wurde von der linksgerichteten Gruppe Free Speech for People organisiert, einer gemeinnützigen Interessenvertretung, die sich auf Reformen der Wahl- und Wahlkampffinanzierung konzentriert. Die Gruppe hat außerdem in einigen Bundesstaaten Klage eingereicht, um Trump aufgrund der Aufstandsklausel des 14. Verfassungszusatzes von der Wahl im Jahr 2024 auszuschließen.

Das FBI lehnte es am Dienstag ab, sich zu dem Brief zu äußern, während die anderen Büros keine sofortige Antwort gaben.

Trumps Niederlage bei der Wahl 2020 trug dazu bei, unbegründete Verschwörungstheorien rund um Wahlgeräte zu schüren, die wiederum zu Drohungen gegen Wahlhelfer, einem Vorstoß in vielen konservativen Bezirken, Stimmzettel von Hand auszuzählen, und Verleumdungsklagen seitens der Unternehmen, die diese Geräte herstellen, führten. Behörden in drei Bundesstaaten – Colorado, Georgia und Michigan – haben Personen im Zusammenhang mit Verstößen in lokalen Wahlbüros angeklagt, es gab jedoch keine öffentlichen Hinweise auf eine bundesstaatliche Untersuchung.

Der diese Woche verschickte Brief beschreibt, was öffentlich über die Bemühungen bekannt ist, auf diese Wahlsysteme zuzugreifen, die in den Wochen nach der Präsidentschaftswahl vom 3. November 2020 begannen, die der Demokrat Joe Biden gewonnen hatte. Darin wird ein Treffen am 18. Dezember 2020 im Oval Office angeführt, bei dem Trump-Verbündete, darunter die Anwälte Sidney Powell und Rudy Giuliani, den Wunsch erörterten, Zugang zu Wahlmaschinen in den Präsidentenwechselstaaten zu erhalten, die Trump verloren hat, wie aus Zeugenaussagen im Kongress hervorgeht. Außerdem werden nachfolgende Bemühungen zur Sicherung dieses Zugriffs detailliert beschrieben.

Powell, Giuliani und Trump gehörten zu den 19 Personen, die diesen Sommer in Fulton County, Georgia, angeklagt wurden, wo Staatsanwälte behaupteten, sie seien Teil einer Verschwörung gewesen, um Trumps Verlust im Bundesstaat rückgängig zu machen. Dazu gehörte auch der unbefugte Verstoß gegen das Wahlsystem im ländlichen Coffee County, Georgia.

Powell hat sich inzwischen aufgrund reduzierter Anklage schuldig bekannt und sich bereit erklärt, gegen ihre Mitangeklagten auszusagen. Die Staatsanwaltschaft behauptete, sie habe sich mit anderen verschworen, um ohne Genehmigung auf Wahlgeräte im Landkreis zuzugreifen, und ein Unternehmen für Computerforensik damit beauftragt, Software und Daten von Wahlgeräten und Computern zu kopieren.

Der Brief an Bundesbeamte zitiert verschiedene Dokumente und Nachrichtenberichte, um mögliche Verbindungen zwischen Powell und drei Personen hervorzuheben, die in einer ähnlichen Aktion in Michigan angeklagt wurden, wo Staatsanwälte behaupten, es habe in drei Bezirken unbefugten Zugriff auf Stimmzettelregister gegeben. Powell wurde im Fall Michigan nicht angeklagt.

Zusätzlich zu Georgia und Michigan erwähnt der Brief Verstöße gegen Wahlsysteme oder Versuche, auf wahlbezogene Systeme in Pennsylvania, Ohio, Nevada und Colorado zuzugreifen, sowie verschiedene an den Bemühungen beteiligte Personen. Darin wird betont, dass der Besitz von Wahlsystemsoftware Menschen mit böswilligen Absichten die Einmischung in die Wahlen 2024 üben könnte, wodurch sie Schwachstellen identifizieren und potenzielle Angriffe testen könnten.

„Und sie könnten ihr Wissen über die Software nutzen, um Beweise für gestohlene Stimmen zu fälschen, sei es zur Desinformation oder zur Anfechtung von Wahlergebnissen“, heißt es in dem Brief.

In Colorado hat sich die ehemalige Gerichtsschreiberin des Mesa Countys, Tina Peters, nicht schuldig bekannt, weil sie sich der Anklage des Bundesstaates nicht schuldig gemacht hat, weil sie Teil eines „trügerischen Plans“ gewesen war, um sich während eines Verstoßes im Mai 2021 unbefugten Zugang zu den Wahlsystemen des Landkreises zu verschaffen, der schließlich zu einer Kopie des Wahlsystems führte Festplatte wird online gestellt.

Peters, deren Prozess für nächstes Jahr geplant ist, sagte, sie sei befugt, Bedenken hinsichtlich einer Manipulation der Wahlausrüstung zu untersuchen. Sie trat bei mehreren Veranstaltungen mit MyPillow-CEO Mike Lindell auf, einem Verbündeten von Trump, der Wahlverschwörungstheorien verbreitet hat.

Bundesbehörden waren in den Fall Colorado involviert, der Umfang der Ermittlungen ist jedoch unbekannt. Im September 2022 sagte Lindell, er habe von einer Grand Jury des Bundes, die den Verstoß in Colorado untersuchte, eine Vorladung erhalten und sei angewiesen worden, sein Mobiltelefon an FBI-Agenten zu übergeben.

Im Fall Michigan sagte ein Sonderstaatsanwalt, dass örtliche Angestellte, die die Stimmzettel aushändigten, und andere, die die Ausrüstung analysierten, „von einigen der angeklagten Angeklagten getäuscht wurden“. Sie wurden nicht angeklagt.

Zu den 22 Personen, die den Brief an die Bundesbehörden unterzeichneten, gehörte Douglas W. Jones, ein Informatiker, der sagte, dass die Auswirkungen der verschiedenen Verstöße nicht auf die lokalen Wahlbüros beschränkt seien, in denen sie auftraten, da die beteiligte Wahlsystemsoftware von vielen genutzt werde Büros im ganzen Land. In dem Brief heißt es, dass die Beteiligten auf Geräte von zwei der führenden Hersteller, Dominion Voting Systems und Election Systems & Software, zugegriffen haben.

„Im Jahr 2024 könnten Wahlleugner auf der einen oder anderen Seite, egal wie die Wahl verläuft, die Verstöße nach der Wahl 2020 leicht begreifen und vermuten, dass diese Verstöße es ermöglicht haben, die Ergebnisse von 2024 zu manipulieren“, sagte er.

Kevin Skoglund, Experte für Wahltechnologie, der den Brief ebenfalls unterzeichnete, sagte, eine bundesstaatliche Untersuchung sei notwendig, da gegen viele der Beteiligten keine Ermittlungen eingeleitet worden seien oder sie aufgefordert worden seien, ihre Kopien der Wahlsoftware herauszugeben.

„Jede Softwarekopie, die zurückgefordert wird, verringert das Risiko einer weiteren Verbreitung, Desinformation und einer Beeinträchtigung der Sicherheit künftiger Wahlen“, sagte Skoglund. „Die weitreichende gemeinsame Nutzung von Teilen unserer nationalen kritischen Infrastruktur sollte Konsequenzen haben, andernfalls werden andere dazu ermutigt, diese Pläne zu wiederholen.“

___

Lindsay Whitehurst, Associated Press-Autorin in Washington, hat zu diesem Bericht beigetragen.

Christina A. Cassidy, The Associated Press