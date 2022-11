Wahlergebnisse und Machtverhältnisse im Kongress

Die Aufmerksamkeit der politischen Welt richtet sich auf den Samstag im Westen der USA, während Beamte einen weiteren Tag lang daran arbeiten, die Stimmen bei wichtigen Rennen auszuzählen.

Die hauchdünnen Wahlen für den Senatssitz von Nevada und das Gouverneursamt von Arizona müssen noch ausgerufen werden. Große Landkreise in beiden Bundesstaaten arbeiten daran, die Zehntausende von Stimmzetteln zu reduzieren, die noch ausgezählt werden müssen.

Rennen, die wir beobachten

In Nevada: Der Republikaner Adam Laxalt hält einen knappen Vorsprung von etwa 860 Stimmen vor der demokratischen Amtsinhaberin Senatorin Catherine Cortez Masto.

Wenn Cortez Masto gewinnt, werden die Demokraten voraussichtlich die Kontrolle über den Senat übernehmen. Wenn sie verliert, wird das Schicksal des Oberhauses in der Stichwahl in Georgia im Dezember entschieden.

In Arizona: Die Demokratin Katie Hobbs führt die Republikanerin Kari Lake im Rennen um den Gouverneur mit rund 31.000 Stimmen an.

Es war eine feurige Kampagne, die von Lakes unbegründeten Behauptungen über die Wahlen 2020 und Hobbs‘ Rolle als Außenminister von Arizona geprägt war.

Wo wir heute Abend Ergebnisse erwarten

In beiden Staaten, die heute Abend im Mittelpunkt stehen, werden große Landkreise eine beträchtliche Anzahl von Ergebnissen veröffentlichen.

Clark County, Nevada: Clark County, das bevölkerungsreichste von Nevada, das Las Vegas umfasst, wird heute Abend die Ergebnisse seiner verbleibenden 22.000 Briefwahlzettel veröffentlichen, so der Registrator des Landkreises, Joe Gloria.

Diese Reihe von Ergebnissen wird „irgendwann heute Nachmittag oder am frühen Abend“ veröffentlicht, sagte er, und er schätzt, dass dies frühestens gegen 19 Uhr ET geschehen könnte.

Washoe County, Nevada: Laut Wahlbeamten plant Washoe County, seine nächste Reihe von Ergebnissen am Samstagabend gegen 23 Uhr ET zu veröffentlichen.

Dort müssen noch etwa 12.000 Stimmzettel ausgezählt werden, sagten Beamte, obwohl nicht bekannt ist, wie viele in den Ergebnissen vom Samstagabend enthalten sein werden.

Washoe County, das Reno umfasst, ist das zweitgrößte Nevadas nach Einwohnerzahl und gilt als Swing County.

Maricopa County, Arizona: Weitere Ergebnisse werden am Samstag gegen 22.00 Uhr ET aus Maricopa County erwartet, dem bevölkerungsreichsten in Arizona.

Wahlleiter Bill Gates sagte gegenüber CNN, er erwarte einen ähnlichen Stimmenrückgang wie gestern Abend, als der Landkreis etwa 80.000 weitere Stimmen meldete.

Gates sagte am Freitag, dass in der Grafschaft, zu der auch Phoenix gehört, noch etwa 275.000 Stimmzettel auszuzählen sind.