Wahlergebnisse und Machtverhältnisse im Kongress

Die Stimmzettel für die Zwischenwahlen in den USA werden am 10. November im Maricopa County Tabulation and Election Center in Phoenix, Arizona, verpackt, nachdem sie mit einer Maschine ausgezählt wurden. (Jim Urquhart/Reuters)

Es kann noch Stunden – oder Tage – dauern, bis in Arizona und Nevada genügend Stimmzettel ausgezählt sind, um festzustellen, wer die Senats- und Gouverneurswahlen in beiden Bundesstaaten gewonnen hat. Es gibt auch noch viele wichtige uneinberufene Kongresswahlen in Kalifornien und Colorado, die bestimmen werden, wie das Haus aussieht, wenn der neue Kongress im Januar seinen Sitz hat.

Die inoffiziellen Ergebnisse – und die anhaltende Ungewissheit darüber, wer den Kongress im nächsten Jahr kontrollieren wird – haben die republikanische Besorgnis über die Wahlergebnisse nicht verhindert, bei denen eine erwartete GOP-Welle nie zustande kam. Die Ergebnisse haben neue Fragen zum Weg des GOP-Führers des Hauses, Kevin McCarthy, zum Sprecher aufgeworfen und einer möglicherweise drohenden Fehde im Jahr 2024 zwischen dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, eine neue Ebene hinzugefügt.

Hier ist Was du wissen solltest wie weiter gezählt wird:

Warum dauert das Auszählen der Stimmzettel in Schlüsselstaaten so lange? Der Hauptgrund, warum es so lange dauert, ist die Art und Weise, wie jeder Staat die Stimmzettel außerhalb der am Wahltag an den Wahllokalen abgegebenen Stimmzettel handhabt, einschließlich vorzeitiger Abstimmungen und Briefwahlzettel.

In Arizona zum Beispiel schätzt CNN, dass ungefähr 540.000 Stimmzettel ausgezählt werden müssen. Die Mehrheit davon, etwa 350.000 Stimmzettel, befindet sich in Maricopa County, dem bevölkerungsreichsten Landkreis des Bundesstaates, zu dem auch Phoenix gehört.

Von diesen Stimmzetteln wurden am Wahltag etwa 290.000 in den Wahlzentren abgegeben. Ein hochrangiger Beamter teilte CNN am späten Donnerstag mit, dass der Landkreis voraussichtlich am Freitagabend mit der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse dieser ausstehenden Stimmzettel beginnen werde.

„Wir sollten diese morgen sehen, glaube ich – wir werden sehen, wie sie hereinkommen“, sagte Bill Gates, Vorsitzender des Maricopa County Board of Supervisors.

Diese Stimmzettel müssen verarbeitet werden, bevor sie gezählt werden können, was zu einer Verzögerungszeit bei der Tabellierung führt. Die abgegebenen Briefwahlzettel seien „ein Rekord“ für den Landkreis, sagte Gates.

Briefwahlzettel aus Nevada treffen immer noch ein: In Nevada erlaubt das Gesetz des Bundesstaates den Eingang von Briefwahlzetteln bis Samstag, solange sie bis zum Wahltag abgestempelt wurden, was bedeutet, dass die Bezirke noch Stimmzettel zur Zählung erhalten.

Am Donnerstagabend schätzt das Decision Desk von CNN, dass noch etwa 95.000 Stimmen ausstehen.

In Clark County, dem größten des Bundesstaates, zu dem auch Las Vegas gehört, müssen noch mehr als 50.000 Stimmzettel ausgezählt werden, sagte der Standesbeamte von Clark County, Joe Gloria, am Donnerstag.

Trump gegen DeSantis: Die glanzlose Leistung mehrerer von Trump unterstützter Kandidaten in Schlachtfeldstaaten hat neue Zweifel an Trumps potenziellem Wahlkampfstart 2024 aufkommen lassen, der bei einer für Dienstag geplanten Veranstaltung erwartet wird.

Gleichzeitig schürt der durchschlagende Wiederwahlsieg von DeSantis in Florida die Forderung, dass er aus seiner Dynamik Kapital schlagen und Trump für die Nominierung 2024 herausfordern soll.

Nachdem die „rote Welle“ ausgewaschen ist, steht McCarthy vor einem härteren Weg: McCarthy bewegt sich schnell, um die Stimmen zu sperren, die erforderlich sind, um den Hammer des Sprechers im nächsten Kongress zu beanspruchen, da die Republikaner sich immer noch einer Mehrheit im Repräsentantenhaus nähern, selbst nachdem die Demokraten am Dienstag eine besser als erwartete Nacht hatten. CNN hat noch keine Übernahme der Kammer durch die Republikaner prognostiziert.

McCarthy sprach am Mittwochmorgen privat mit seinen engsten Beratern und Vertrauten. Der kalifornische Republikaner hat eine Gruppe von Mitgliedern in sein Peitschenteam aufgenommen, die ihm helfen werden, die Stimmen zu sichern, um die Sprecherschaft im Januar zu gewinnen. Die GOP-Gesetzgeber versprechen laut einer vertrauten Quelle, „hart zu arbeiten, um ihn zur Wahl zu bringen“. mit der Sache.