Wahlergebnisse in Virginia: Demokraten halten Mehrheit im Senat

RICHMOND, Virginia (AP) – Die Demokraten von Virginia behielten am Dienstag ihre Mehrheit im Senat des Bundesstaates, aber die Kontrolle über das Abgeordnetenhaus blieb bis spät in den Abend ungewiss, da die Stimmenauszählung bei wichtigen Wahlen noch im Gange war.

Der Sieg der Demokraten im Oberhaus beendete die Aussicht auf einen republikanischen Trifecta, der es Gouverneur Glenn Youngkin ermöglicht hätte, schnell konservative politische Prioritäten umzusetzen, die die Demokraten im Senat in seinen ersten beiden Amtsjahren vereiteln konnten. Die Kammer steht seit 2020 unter demokratischer Kontrolle.

Im hart umkämpften Wahlzyklus dieses Jahres stand jeder Sitz in der Generalversammlung zur Wahl.

Virginia ist einer von nur vier Bundesstaaten, die in diesem Jahr Parlamentswahlen abhalten, und es ist so etwas wie ein Mikrokosmos anderer eng gespaltener Bundesstaaten, die bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr von entscheidender Bedeutung sein werden. Das hat ein übergroßes Interesse an den Parlamentswahlen geweckt, da beide Parteien die Ergebnisse genau beobachten, um Anzeichen für die Stimmung der Wähler vor dem Wahlkampf 2024 zu erkennen.

Die Demokraten in Virginia konzentrierten ihre Kampagnen weitgehend auf Zusagen zum Schutz des Abtreibungsrechts. Virginia ist der einzige Bundesstaat im Süden, der keine neuen Abtreibungsbeschränkungen erlassen hat, seit der Oberste Gerichtshof der USA letztes Jahr Roe v. Wade aufgehoben hat. Die Ergebnisse könnten die nationale Partei trösten, da erwartet wird, dass Präsident Joe Biden und andere Demokraten dem Abtreibungsrecht im Wahlkampf im nächsten Jahr Priorität einräumen, um ihre Wähler zu motivieren.

Die Republikaner konzentrierten ihre Botschaften auf Themen wie Steuersenkungen, die Unterstützung der Einbindung der Eltern in Schulen, die Rücknahme der von den Demokraten geförderten Mandate für saubere Energie und die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit. Beim Thema Abtreibung stimmten viele GOP-Kandidaten in den wettbewerbsintensivsten Swing-Distrikten für Youngkins vorgeschlagenes 15-wöchiges Abtreibungsverbot mit Ausnahmen für Vergewaltigung, Inzest und das Leben der Mutter ein.

Die vollständige Liste der Kandidaten trat dieses Jahr zum ersten Mal unter neuen Karten an, die während des letzten Umverteilungsprozesses erstellt wurden. Die meisten Strategen beider Parteien sahen den Wechsel im Senat als einen schwierigeren Aufstieg für die Republikaner an, als das Repräsentantenhaus zu behalten.

Dies ist ein aktuelles Update. Die frühere Geschichte von AP folgt weiter unten.

RICHMOND, Virginia (AP) – Die Demokraten von Virginia holten sich am Dienstagabend Siege in entscheidenden Schlachtfeldern im Senat des Bundesstaates, so dass sie nur noch einen Sitz von einer absoluten Mehrheit entfernt sind, die der Partei weiteren Druck verschaffen würde, die konservative Agenda des republikanischen Gouverneurs Glenn Youngkin abzuschwächen.

Die Siege von Schuyler VanValkenburg in einem Vorort von Richmond und Russet Perry in Nord-Virginia sowie weitere Siege der Demokraten erhöhten die Zahl der Sitze, die die Partei in der 40 Sitze umfassenden Oberkammer des Bundesstaates innehaben wird, in der der republikanische Vizegouverneur die Beziehungen bricht, auf mindestens 20. Andere wichtige Schlachtfelder des Senats waren zu früh, um anzurufen.

Auch das Machtgleichgewicht im Repräsentantenhaus stand am Dienstag auf dem Spiel, da die Demokraten Youngkins Hoffnungen auf einen Trifecta zunichtemachen wollten. Während in einem Jahr alle 140 Sitze der Generalversammlung zur Abstimmung standen teuer In einem hart umkämpften Wahljahr wurde erwartet, dass die Mehrheiten in etwa einem Dutzend Bezirken in Hampton Roads, einem Vorort von Richmond und Nord-Virginia entschieden werden. Die Auszählung der Stimmen war am späten Dienstag noch im Gange.

In einer Erklärung dankte VanValkenburg seiner Gegnerin, der amtierenden Senatorin Siobhan Dunnavant, für ihre Dienste, sagte jedoch: „Die Wähler haben einen neuen Weg nach vorne mit einer mutigen Vision für die Zukunft von Virginia gewählt.“ Im Staatssenat werde ich mich weiterhin für die Themen einsetzen, die den Familien im Henrico County am wichtigsten sind.“

Die Kandidaten brachten den Wählern in diesem Zyklus ihre Argumente zu den Themen Wirtschaft, Umwelt, öffentliche Sicherheit und Schulen vor, aber kein Thema war mehr umkämpft als Abtreibung im letzten Staat im Süden ohne neue Einschränkungen seither das Ende von Roe gegen Wade.

Demokraten, darunter VanValkenburg und Perry, machten den Schutz des Zugangs zur Abtreibung zum Kernstück ihrer Kampagnen, während Republikaner in vielen der wichtigsten Swing-Bezirke sich hinter Youngkins Versprechen zusammenschlossen versuchen Sie es erneut für ein Abtreibungsverbot nach 15 Wochen mit Ausnahme von Vergewaltigung, Inzest und Situationen, in denen das Leben der Mutter gefährdet ist. Ein solches Gesetz wurde dieses Jahr im demokratisch kontrollierten Senat abgelehnt.

Wähler aus dem gesamten politischen Spektrum sagten in Interviews, dass das Thema oberste Priorität habe.

James Burkhardt, 37, ein Softwareentwickler aus Henrico County außerhalb von Richmond, wartete am Freitag in einer langen Schlange, um vorzeitig seine Stimme abzugeben. Er unterstützte zwei Demokraten, die den Schutz des Zugangs zu Abtreibungen betonten – Del. Rodney Willett, der die Wiederwahl ins Repräsentantenhaus gewann, und VanValkenburg.

Burkhardt sagte, er könne angesichts ihrer Karriere Dunnavants Unterstützung für die Einführung neuer Beschränkungen für den Zugang zu Abtreibungen nicht verstehen. Sie ist Gynäkologin und sagte, sie befürworte den Zugang zur Abtreibung bis zur 15. Woche und danach nur bei Vergewaltigung, Inzest, schweren fetalen Anomalien und um das Leben der Mutter zu retten.

„Es macht mich wahnsinnig, dass sie gegen das Recht der Frauen stimmen konnte, in jedem Stadium ihrer Schwangerschaft zu entscheiden, was für sie richtig ist“, sagte er.

Der Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, wendet sich während einer vorgezogenen Wahlkundgebung am 21. September 2023 in Petersburg, Virginia, an die Menge. (AP Photo/Steve Helber, Datei)

Andere Wähler sagten, Youngkin sei in einer vernünftigen Position gelandet.

Der 78-jährige Rentner Scott McKenzie stimmte in Virginia Beach frühzeitig für die Republikaner. Er sagte, er sei mit einer 15-wöchigen Sperre einverstanden und unterstütze einige der gleichen Ausnahmen wie Youngkin.

„Einerseits unterstütze ich das Recht fürs Leben. Aber andererseits gibt es Zeiten, in denen eine junge Dame vielleicht keine Wahl hatte“, sagte er.

Im Vorfeld des Wahltages veranstalteten die Kandidaten Last-Minute-Kundgebungen und Wahlkampagnen, und einige klopften sogar in den letzten Stunden der Abstimmung am Dienstag an die Tür.

Präsident Joe Biden, der gewann Virginia im Jahr 2020 um 10 Prozentpunkte und kämpfte gegen Youngkin im Bundesstaat im Jahr 2021, erschien nicht persönlich, sondern unterzeichnete eine Spenden-E-Mail und Vermerke.

Die Republikaner hoffen, dass ihre Kandidaten von den anhaltend schlechten Zustimmungswerten des demokratischen Präsidenten profitieren, die niedriger sind als die von Youngkin.

Der Gouverneur war Headliner der Wahlkampfveranstaltungen seiner Partei. Im Rahmen einer Bustour-Werbung trat er landesweit mit Kandidaten in umkämpften Bezirken auf eine Initiative zur vorzeitigen Stimmabgabe zielte darauf ab, das jahrelange Misstrauen der Republikaner gegenüber der Politik umzukehren.

In einem Gespräch mit Reportern am Dienstagabend in einem Wahllokal in einem Vorort von Richmond sagte Youngkin, er hoffe, dass die Wähler die „Lizenz zum Führen“ der Republikaner verlängern würden.

„Ich würde die Leute bitten, ein Repräsentantenhaus und einen Senat zu wählen, die mit mir und nicht gegen mich zusammenarbeiten, damit wir diese ungezügelte Chance im gesamten Commonwealth of Virginia weiterhin nutzen können“, sagte Youngkin, nachdem er mit den Wählern gesprochen und die Spenden verteilt hatte Musterstimmzettel.

Als die Ergebnisse bekannt wurden, hielt er keine öffentlichen Veranstaltungen ab.

Zu den weiteren bemerkenswerten Begegnungen am Dienstag gehörte ein äußerst hart umkämpftes Tidewater-Rennen zwischen dem Amtsinhaber des demokratischen Senats, Monty Mason, und dem republikanischen Herausforderer Danny Diggs, einem langjährigen Sheriff im Ruhestand. Der Wettbewerb beinhaltete besonders bittere Fernsehwerbung und ist von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen der Republikaner, die Kontrolle über den Senat zu übernehmen.

In Virginias Vororten von Washington, ein weiteres knappes Rennen im Senat zwischen Joel Griffin, einem Veteranen der Demokratischen Marines, und der Republikanerin Tara Durant, in der auch Monica Gary zu sehen ist, eine unabhängige Wildcard-Kandidatin mit einer Erfolgsgeschichte bei Wahlen.

Die Demokratin Danica Roem, ein derzeitiges Mitglied des Abgeordnetenhauses, besiegte den Republikaner Bill Woolf in einem Senatsbezirk im Norden Virginias mit leicht demokratischem Vorsprung.

In ihrer Siegesrede verwies Roem auf ihren bahnbrechenden Sieg im Jahr 2017 als Transgender-Frau: „Sechs Jahre später verdoppelten, verdreifachten und vervierfachten sie in ihrer Schlussbotschaft zu diesem Rennen die Kritik an Transphobie. … Und wir haben gewonnen.“

In einem Vorort von Richmond die Demokratin Susanna Gibson – die danach ihren Wahlkampf fortsetzte Neuigkeiten wurden bekannt dass sie in Live-Videos, die auf einer pornografischen Website gepostet wurden, sexuelle Handlungen mit ihrem Mann vorgenommen hatte – zielt darauf ab, sich gegen den Republikaner David Owen durchzusetzen, selbst nachdem die Unterstützung der Partei nach der Kontroverse nachgelassen hat.

Weitere wettbewerbsfähige Hausrennen finden in Hampton Roads, dem Vorortkorridor der DC Interstate 95 und einem Bezirk südlich von Richmond statt.

Die Republikaner sahen im Allgemeinen einen schwierigeren Weg, den Senat umzudrehen, als das Repräsentantenhaus unter den neuen Karten zu halten, unter denen alle Parlamentskandidaten in diesem Jahr zum ersten Mal kandidieren. Während der diesjährigen Sitzungsperiode verfügten die Republikaner über eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus, während die Demokraten den Senat knapp kontrollierten.

Ein Mann stimmt am Dienstag, den 7. November 2023, in einem Wahllokal im Rathaus von Alexandria in Alexandria, Virginia, ab. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Auch auf dem Stimmzettel standen örtliche Schulbehörde und Staatsanwaltschaftsrennen im ganzen Staat und ein Referendum in Richmond über die Genehmigung ein vorgeschlagenes Casino.

Die Wahllokale schlossen um 19.00 Uhr, nachdem die Abstimmung am Tag scheinbar reibungslos verlief und von keiner der Parteien Meldungen über größere Probleme abgegeben wurden.

„Insgesamt war es ein sehr erfolgreicher Wahltag in Virginia“, sagte Susan Beals, Kommissarin des Wahlministeriums, gegenüber Reportern während eines abendlichen Briefings.

Die Abteilung hat noch keine Schätzung zur Wahlbeteiligung, aber Beals sagte, sie sei „gesund“.

__

Die assoziierte Presseautorin Denise Lavoie aus Henrico County hat zusammen mit dem AP-Autor Ben Finley aus Virginia Beach und Norfolk zu diesem Bericht beigetragen.