Wahlerfolg für AfD: Punkte durch Protest

Die AfD ist mit voller Schlagkraft zurück in Niedersachsen – so bewertet die Partei ihre Stimmengewinne bei der Landtagswahl. Das verdankt sie vor allem der Unzufriedenheit mit anderen Parteien.

Wahlsieger in Niedersachsen ist die SPD, die Grünen feiern ihr bisher bestes Abschneiden im Land – aber auch die AfD darf an diesem Wahlabend feiern. Denn mit knapp zwölf Prozent aller Stimmen kann die Partei ihr Ergebnis von 2017 fast verdoppeln.

„Ein wunderbares Wahlergebnis“, sagte Stefan Marzischewski-Drewes, der Spitzenkandidat der niedersächsischen AfD – und sieht seine Partei trotz eines schwierigen Wahlkampfs „in einem schwierigen Bundesland wie Niedersachsen plötzlich angekommen“.

Mit ganz ähnlichen Worten feierte der Bundesvorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, den Ausgang der Wahl in Niedersachsen: „Wir haben jetzt wieder eine schlagkräftige Landtagsfraktion.“ Von einer Protestpartei kann aus Sicht des Bundesparteichefs keine Rede mehr sein, denn „alles, was im Westen über zehn Prozent ist, ist eine Volkspartei“.

Tino Chrupalla, AfD, über das Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Niedersachsen ARD Niedersachsen Wahlsendung, 09.10.2022

Starkes Unrechtsgefühl bei AfD-Wählern

Mehrere Parteien in Niedersachsen haben Stimmen in Richtung AfD verloren. Bei rund 50.000 Wählern wanderten die meisten lautstark ab ARD-Wahlanalyse von der CDU, gefolgt von der FDP. Rund 40.000 Anhänger der Liberalen wechselten zur AfD.

Rund 30.000 Wähler wechselten bei der Stimmabgabe von der SPD zur AfD, bei den bisherigen Nichtwählern sollen es ebenso viele gewesen sein. „Die Schwächen der anderen Parteien“ hätten vielen „den Weg zur AfD geebnet“, resümierte sie ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn zusammen.

Zudem sind Sorgen und Ängste über aktuelle Krisen wie drohende Gasknappheit und steigende Inflation bei AfD-Wählern stärker ausgeprägt als bei Anhängern anderer Parteien.

Nach Angaben von infratest dimap fühlen sich 75 Prozent aller befragten Bürger „besorgt“ über die wirtschaftliche und politische Lage in Deutschland. Bei den AfD-Anhängern sind es sogar 93 Prozent. 84 Prozent der AfD-Anhänger sprachen von einem „Unrecht“, das sie empfanden, und 83 Prozent waren unzufrieden mit der Demokratie in Deutschland.

Stimmengewinne dank „gescheiterter Bundespolitik“

AfD-Bundesparteichef Chrupalla glaubt, dass die Bevölkerung mit dem Wahlergebnis in Niedersachsen die Ampelkoalition in Berlin an ihre „gescheiterte Bundespolitik“ erinnert. Schließlich sei es wichtig, dass es eine Partei gebe, an die Bürger „ihren Protest übertragen“ könnten.

Der AfD ist klar, was in der aktuellen Politik anders werden sollte: keine Sanktionen mehr gegen Russland, sondern wieder Importe von russischem Gas. Und Energiesicherheit schaffen, indem wir längerfristig wieder auf Atomkraft setzen.

Auch der Landesverband der AfD in Niedersachsen hat sich für den Einsatz der Atomkraft eingesetzt, um drohenden Lücken in der Energieversorgung entgegenzuwirken – mit Blick „sachlich und ideologiefrei“, wie Spitzenkandidatin Marzischewski-Drewes betont.

Neben ihrem Kurs gegen die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Krisen konnte seine Partei aus Sicht des 57-Jährigen aber noch mit etwas anderem punkten – einer wiedergefundenen Einheit. Vorbei sind die Zeiten einer gespaltenen Landes-AfD, die der Partei 2020 sogar den Fraktionsstatus im niedersächsischen Landtag gekostet hat. Aber die AfD habe ihr aktuelles Abschneiden bei der Wahl erreicht, „weil wir zusammenstehen“, betonte Marzischewski-Drewes .

Grüne schockiert über AfD-Leistung

Das starke Ergebnis der AfD sorgt bei den Grünen für große Besorgnis. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir gratulierte der niedersächsischen SPD und den eigenen Grünen auf Twitter. Er äußerte aber auch seine Besorgnis über den Stimmenverlust demokratischer Parteien einerseits und den „Gewinn für Putin-Fans“ andererseits.

Der frühere Bundesumweltminister und Grünen-Politiker Jürgen Trittin nutzte das Ergebnis der AfD für einen deutlichen Seitenhieb auf den CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz:

Seine Tiraden gegen die Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer und sein Gerede über ukrainische Frauen vor allem als Sozialtouristen hatten nur eine Wirkung: Sie halfen nicht den demokratischen Rechtsparteien, sondern den Antidemokraten der AfD. Dann rannten die Leute zum Original. Und vielleicht kann man von Seiten der CDU daraus lernen. Bei solchen Themen sollte man sich nicht recht stark machen.

Merz wurde kürzlich dafür kritisiert, dass er im Zusammenhang mit Flüchtlingen aus der Ukraine den Begriff „Sozialtourismus“ verwendet. Später entschuldigte er sich für diese Äußerungen.

Knobloch sieht „Alarmsignale“

Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, zeigte sich schockiert, „wie viele Stimmen allein mit Angst und Hetze bei Wahlen gewonnen werden können“. Auch wenn Krisenzeiten seit jeher „eine Feuerprobe für die Demokratie“ seien, sei dieser Auftritt der AfD ein „Alarmsignal – weit über Niedersachsen hinaus“.