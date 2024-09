Beide Nationale Raden in Oostenrijk zijn al duidelijk. Winnaar: De rechten van de FPÖ-chef Kickl liggen in de eerste plaats. De conservatieve ÖVP stelt dat het parlement niet langer de meest duurzame Kraft kan gebruiken. Die liberalen overhollen die Groenen. Die amtlichen Ergebnisse der Wahl in Überblick.

In Österreich won de rechts-populistische ‘Freiheitliche Partei Österreichs’ (FPÖ) de Nationale Raad. In de eerste plaats beschouwt een heteroseksuele partij zichzelf in de geschiedenis van de Alpenrepubliek als de sterkste kracht in het Oostenrijkse Volksverdrag. De conservatieve “Österreichische Volkspartei” (ÖVP) zal worden verslagen door hun huidige kandidaten, samen met hun collega-kanselier Karl Nehammer, auf Platz zwei ab.

De FPÖ ligt onder de 29.2 Prozent der abgebenen Stimmen, wie de Wahlbehörde in der Nacht gab. Damit stelt dat rechten onder FPÖ-chef Herbert Kickl de grootste Fraktion im Nationalrat kunnen zijn. De ÖVP is landsweit 26.5 Prozent, was in Vergleich zur voausgegaanen Wahl 2019 a Minus von 11 Prozentpunkten entspricht.

Hinweis: De Infografiken zur Nationalratswahl 2024 zijn bijgewerkt op Wahlabend.

De Oostenrijkse sociaal-democraten (SPÖ) kunnen op Platz 3 met minimaal 21,1 procent van hun inkomen (minus 0,1 procent van hun inkomen) genieten van hun plezier vanwege hun positieve ervaringen met een nationale raad.

De liberale NEOS-partij beschouwt zichzelf als de vierde sterkste fractie in de Nationale Raad met 9,0 Prozent noch vor den Grünen. De Oostenrijkse Groenen, die beter beschermd waren in een coalitie met de ÖVP en de Regierung, zijn verloren in de relatie met een Wahl 5.9 Prozentpunkte und erreichten a Wahlergebnis von 8.0 Prozent. Damit müssen ÖVP en Grüne im Vergleich zur voausgedingenen Wahl die grote Verluste all angetretenen Parteien hnehmen.

Deze eerste assessments zijn succesvol afgerond. Afbeelding. Schon kurz nach Schließung der letzten Wahllokale um Punkt 17.00 Uhr (MESZ) was duidelijk: de politieke machtsverhoudingen in de Alpenrepublik zijn door deze Wahl massaal verschoben. Oostenrijk keert terug met een snelle steun van 30 procent voor de FPÖ-Duitser aan de rechterkant.

De meer open politieke achtergronden van de Konservatieven en Grünen onder de Bundeskanzler Karl Nehammer kunnen niet in een betere vorm worden versterkt. De Wahlbeteiligung blieb laut vorläufigem Wahlergebnis met 74,9 Prozent onder het niveau van 2019.

Welke partij de bondskanselier kan benoemen, kan hem of haar niet benoemen. Op basis van de eerdere ervaringen zijn ze grondig rechnerisch nicht nur FPÖ en ÖVP samen met een betere gezondheid in de Nationale Raad, vooral als ze jong zijn – äußerst knapp – ÖVP und SPÖ.

Het Auftrag zur Regierungsbildung vergibt in Österreich der Bundespräsident. Amtsinhaber Alexander van der Bellen – een früherer Grünen-Politiker – ist dabei slagungsungsgemäß vrij in de zegener Entscheidung. Het direct gewaardeerde staatshoofd is niet verplicht de grootste fractie in de Nationale Raad te dienen. Damit kende de amtierende Kanzler Nehammer erneut zum Zug kommen.

Samen met onze coalitiepartners kunnen we de Conservatieven en Sociaaldemocraten ondersteunen met een comfortabele basis voor management. Je kunt je een coalitie met de liberalen onder de Groenen voorstellen.

De ÖVP, die met Karl Nehammer als bisschop van de Osterreichische Kanzler, zal zijn Wahlschlappe in jedem Fall nicht met de Wahlsieger Kickl van de FPÖ-rechten in een van de Regierung-zusterammenarbeiten. “Dat was het einde van de dag en dat is de kwestie van vandaag en morgen is nog niet bekend”, aldus ÖVP-secretariaat-generaal Christian Stocker in de eerste reactie.

De FPÖ-oorlog schon mehrmals en der Regierung in Wenen, alles wordt nu een Juniorpartner. Aangezien de beste inspanningen en de rechtse populisten de sterkste kraft in de Oostenrijkse Nationale Raad zijn, is er nog steeds sprake van weinig vooruitgang, wat betekent dat de rechten van partijleider Kickl nog steeds goed zijn. Ook de ÖVP-chef Nehammer heeft bij Kickl een gedegen functie als managementchef.

De minister van Binnenlandse Zaken Kickl hatte de FPÖ-Führung nach dem „Ibizagate“-Korruptionskandal Seiner Partei 2021 übernommen. Met overwegingen met betrekking tot de Corona-Schutzmaßnahmen, feindlichen Parolen gegen Migranten en charfer Kritik an der Unterstützung der Oekraïense angesichten van de Russische Angriffskriegs zijnde er FPÖ Zulauf.

Kickl Power in Wahlkampf dus met zielen Tabubrüchen van zichzelf reden. Er is dus sprake van een ‘Remigratie’ als geheel, zowel in de Oostenrijkse regio als bij het niet-Europese leven, en integratie als een onopgeloste kwestie is gemeengoed geworden.

FPÖ-chef Herbert Kickl is verantwoordelijk voor de leiding van de regeringspartij. „Wir oprecht, auch eine Regierung zu fuhren“, zei Kickl op de Runde der Spitzencandidates der grootste Parteien im Ossterreichischen Fernsehen. Het resultaat is dat de FPÖ kein Bündnis von Vorn hier zegt: „Unsere Hand ist in all Richtungen“, zei Kickl.

Stimmgewinne hatten ich in de Umfragen jedoch nur for das Recht Lager, vooral voor de österreichischen Liberalen gedeutet. De Partij „Das Neue Österreich“ (NEOS) – die in Österreich in Roze voor „Freiheit, Fortschritt und Gerechtigkeit“ antritt – überholte hun Groenen en moed in Österreich met een nieuwe sterke politieke Kraft auf.

Zuwächse verszeichneten daneben auch de BIER-Partei en de KPÖ: De BIER-Partei, de KPÖ en andere Kleinpartijen verpassten de Einzug in het Parlement. Kans op een Einzug ins Parlament sahen Meinungsforscher in Vorfeld der Wahl voor zowel de communistische Partei Österreichs (KPÖ) als de jonge „Bierpartei“ (BPÖ) van de tegenstander. In het bijzonder, als de Spa- en Satire-partijen zouden beginnen, zou BP in de regio van het land geboren zijn, vooral degenen die Four Prozent-huizen in Oostenrijk zouden kopen.

Weinig mensen die geïnteresseerd zijn in de Oostenrijkse Wahlrecht zu überwinden, haten vandaag de dag die übrigen österreichischen Kleinparteien hebben, vanwege de „List Madeleine Petrovic“ (LMP). Beide LMP fungeren als een impfskeptische Tier- und Umweltschutzchutzpartei, die verantwoordelijk is voor het goede beheer van de gevolgen van de hervormingen van de pandemie van het coronavirus

Sterf namens de Spitzenkandidaat Madeleine Petrovic sinds 1990 tot 2003 als Abgeordnete der Grünen im Nationalrat. Wie start de BPÖ eerst 2022 met het LMP op 29 september voordat hij toetreedt tot de Nationale Raad? Met mijn hulp namens Spitzenkandidaten is de „Lijst“ laut Hochrechnung immerhin 0,6 Prozent der Stimmen.

De Oostenrijkse Nationale Raad onderschrijft de politieke verantwoordelijkheid van de Duitse Bondsdag. Omdat twee parlementaire kamers deel uitmaken van de Oostenrijkse Bundesrat, is de nationale raad het orgaan van het Gesetzgebung en het parlementaire debat.

Sperrklauseln komt in Österreich bij de Auszählung der Stimmen in eenem meer stufigen Verfahren zur Wendung. „Für de Nationalratswahl ist das österreichische Bundesgebiet in new Landeswahlkreise eingeteilt, de wiederum in insgesamt 39 Regionalwahlkreise untergliedertsinds“, erläuterte das Innenministerium in Wien das Vorgehen.

Met de Sitzverteilung berücksichtigt zu be, müssen Parteien entweder in der eerste Stufe der Auszählung in mindestens in eenem der 39 Regionalwahlkreise aine gewisse Prozenthürde überschreiten of in een zweiten Stufe landesweit more as vier Prozent all abgegebenen Stimmen erreichen. De lokale Hürde für das Grundmandat ligt in de Regel tussen 20 en 25 Prozent der vor Ort abgebenen Stimmen

Naast de reguliere bijeenkomsten van de Nationale Raad zijn nu alle 183 leden van de Kamer van het Parlement verwijderd. Wij heten u vanaf nu al 16 jaar graag welkom. De overeenkomstige Wahlbehörde im Innenministerium gab die Zahl der Wahlberechtigten met precies 6.346.059 an. De Zahl ligt circa 51.000 onder het niveau van de Zurückliegenden Wahl 2019.

Recensie: Oostenrijk voor leuke jaren

Insgesamt leben in der Republik Österreich rund 9,2 Millionen Menschen. Degenen met afgelegen bevolkingsgebieden in het noorden en oosten van de Alpenrepubliek. Alle grote steden in Wenen hebben twee miljoen inwoners.

De belangrijkste regio in de Bondsrepubliek Neder-Oostenrijk heeft 1,7 miljoen inwoners, de westelijke bovenregio 1,5 miljoen inwoners en de Steiermark in het zuiden heeft gemiddeld 1,3 miljoen inwoners. Zij bedienen de Oostenrijkse Bondsrepubliek Tirol, Salzburg, Karinthië, Vorarlberg en Burgenland, samen met 2,6 miljoen woonruimten. Het entspricht is een Bevölkerungsanteil von 28,7 Prozent.

Bij de Nationale Ratswahl 2019 heeft de ÖVP noch een stimmanteil van 37,5 Prozent erzielt. De sterkste was de SPÖ met 21,2 Prozent, gevolgd door de FPÖ, die 16,2 Prozent behaalde. Die Grünen hatte fünf Jahren vergleichsweise strong 13.9 Prozent eingefahren. Die liberalen (NEOS) stonden op 8,1 Prozent. De Wahlbeteiligung 2019 was laut damalen amtlichem Endergebnis bei 75,6 Prozent and damit unter der Quotation der voaus goen Nationalratswahl 2017, die jenem Jahr noch glatte 80,0 Prozent erreicht hatte.