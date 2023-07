Erneuter Erfolg der AfD: Oberbürgermeister in Sachsen-Anhalt gewählt

Erst vor einer Woche sorgte die Wahl des ersten AfD-Landrats in Südthüringen für Aufsehen. Nun kann die Partei auch in Sachsen-Anhalt einen Bürgermeisterposten gewinnen.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage AfD einen Kommunalwahlsieg errungen. In der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz wird die Partei erstmals in Sachsen-Anhalt einen hauptamtlichen Bürgermeister haben.

Der AfD-Abgeordnete setzte sich in der Stichwahl durch Hannes Loth gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann. Die AfD sprach auf Twitter sogar vom ersten AfD-Bürgermeister Deutschlands – mit einem Bürgermeister im baden-württembergischen Burladingen bis 2020, der zur AfD gewechselt war.

Ein weiterer Beitrag für Rechtspopulisten

Es war erst vor einer Woche in Sonneberg in Südthüringen Robert Stuhlmann wurde zum ersten AfD-Landrat des Bundes gewählt. Dies hatte die Debatte um den aktuellen Höhepunkt der AfD, die vom Verfassungsschutz bundesweit als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft wird, weiter angeheizt. In bundesweiten Umfragen liegt die Partei bei rund 20 Prozent.

In Raguhn-Jeßnitz erhielt der 42-jährige Loth wie die Stadt im Südosten 51,13 Prozent der Stimmen Sachsen-Anhalt kündigten sie auf ihrer Facebook-Seite an. Dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge kam der 31-jährige Naumann auf 48,87 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 61,51 Prozent. Wahlberechtigt waren insgesamt 7.800 der rund 8.800 Einwohner von Raguhn-Jeßnitz.

Es kamen Glückwünsche für Loth auf Twitter unter anderem von AfD-Parteichefin Alice Weidel.

Loth ist glücklich

„Ich bin total überrascht, geflasht und bedanke mich bei allen Wählern“, sagte Loth, der seit 2016 dem Landtag angehört. Er stehe auch denjenigen zur Verfügung, die ihn nicht gewählt hätten. In seinem Wahlkampf standen rein kommunale Themen im Mittelpunkt – es geht um die Stärkung der Feuerwehr, der Kitas und mehr Bürgerbeteiligung. Ob ihm die Wahl Stuhlmanns geholfen hat, weiß er nicht.

Auch als die Wahllokale noch geöffnet waren, hatten sich bereits einige Unterstützer vor Loths Büro versammelt, um bei Muffins auf das Ergebnis zu warten – darunter der Journalist Jürgen Elsässer, Chefredakteur des Monatsmagazins „Compact“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die Zeitschrift als nachweislich rechtsextremistisches Werk ein. Auch der Landesvorsitzende der AfD, Martin Reichardt, kam nach Raguhn-Jeßnitz.

Loth wuchs wie sein Gegenspieler Naumann in Raguhn-Jeßnitz auf. Er ist Landwirt und war Manager in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Nach eigenen Angaben ist Loth seit 2016 Stadtrat in Raguhn-Jeßnitz und seit 2019 Mitglied des Kreistags Anhalt-Bitterfeld.

Gegenkandidat will weitermachen

Der parteilose Naumann, der die Wahl knapp verlor, sagte, es sei ihm egal, ob es künftig einen AfD-Bürgermeister geben werde. „Mir geht es um Fakten und Objektivität und nicht um die Partei“, sagte Naumann der Deutschen Presse-Agentur. Als Stadtratsvorsitzender wird er sich weiterhin für die Bürger einsetzen.

Im ersten Wahlgang erreichte Loth 40,7 Prozent der Stimmen, Naumann kam auf 36,9 Prozent; zwei weitere Bewerber lagen deutlich zurück. Der Abstand zwischen Loth und Naumann betrug weniger als 200 Stimmen. Naumann ist seit 2019 Stadtratsvorsitzender und als Dezernent im benachbarten Bitterfeld-Wolfen tätig.

dpa